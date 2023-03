El flamante comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo Tejada, se ha mantenido en silencio desde que asumió el cargo, el pasado 21 de marzo, en un contexto trágico para su institución. Pero deberá dar explicaciones sobre lo que significó su real relación con el golpista exmandatario Pedro Castillo y su gobierno.

Perú21 ha accedido al registro de llamadas de tres hombres de confianza del expresidente que están siendo investigados por la Fiscalía: el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva –investigado por repartir obras desde el MTC–; el exsecretario presidencial Bruno Pacheco –a quien se le encontró US$20,000 en el baño de su oficina y está involucrado en la compra de ascensos en la PNP– y el exsubsecretario presidencial Beder Camacho.

Cada uno tuvo al menos una comunicación telefónica con Angulo en 2021, cuando el general PNP era el jefe de la Región Policial Lima.

El registro está en manos de la Comisión de Fiscalización del Congreso y del equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto. No se consignan llamadas que pudieron realizarse desde aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Los contactos

Según el reporte, la primera llamada se realizó el 7 de agosto de 2021 –una semana después de que Pedro Castillo asumiera como presidente de la República– y fue el general Jorge Angulo quien intentó comunicarse con Juan Silva, quien ya era ministro de Transportes y Comunicaciones. Pero este no contestó. Al día siguiente, el domingo 8, probó nuevamente a las 7:40 a.m. y tampoco hubo respuesta.

No obstante, a las 11:19 a.m. de ese día, finalmente, sí se registró comunicación entre Silva y Angulo. El primero llamó a las 11:19 a.m., de acuerdo al informe, y el diálogo se mantuvo durante un minuto y 19 segundos.

El 14 de ese mes también hubo diálogo. Y otra vez fue Silva el que tomó la iniciativa con la llamada, que duró 28 segundos.

Esa era la época en la que los oficiales empezaban a moverse para conseguir sus ascensos, de acuerdo con la Fiscalía. Aunque para ese momento Angulo era ya general PNP, grado que consiguió en 2020.

El 23 de agosto, Angulo empezó a comunicarse con Bruno Pacheco, la mano derecha del entonces jefe de Estado. Esa vez fue el oficial PNP quien llamó por celular a Pacheco a las 4:49 p.m. para conversar por 27 segundos.

El mes siguiente, el 5 de setiembre, ambos retomaron el contacto. El entonces secretario llamó al general PNP a las 5:04 p.m. y la comunicación se prolongó por un minuto y 33 segundos.

El 29 de setiembre fue la primera vez en la gestión castillista que Angulo pisó Palacio de Gobierno y fue para asistir a la Casa Militar, de acuerdo al registro de visitas.

Beder Camacho fue el último funcionario con el que el hoy jefe de la Policía Nacional tuvo llamadas y fue en un solo día: el 27 de noviembre de 2021.

Fueron dos comunicaciones de apenas cuatro segundos a las 6:17 p.m. Pero lo que llama la atención es dónde se encontraba Jorge Angulo en ese instante. Según el registro de visitas de Palacio, Angulo fue recibido por Carlos Jaico, entonces secretario presidencial, desde las 5:58 p.m. hasta las 6:21 p.m.

En ese lapso es que el general PNP recibió las llamadas de Camacho, quien es investigado por integrar el ‘Gabinete en la sombra’ de Castillo.

Al ser consultado por este diario, Jaico indicó que no tuvo ninguna cita con el oficial aquella vez. “Ha debido ser que han autorizado su entrada bajo mi nombre”, alegó.

Previo al golpe

Aún más preocupante que estas llamadas con sindicados integrantes de la organización criminal de Castillo es corroborar que el hoy comandante PNP se reunió con Betssy Chávez en su despacho de jefa del Gabinete el 6 de diciembre de 2022, un día antes del golpe de Estado de Pedro Castillo.

Registro de visitas a la PCM del 6 de diciembre del 2022, un día antes del golpe de Estado.

Así queda constatado en el registro de visitas de la PCM. Por ese entonces, Angulo estaba en la subcomandancia de la PNP. A esa cita acudió también el entonces jefe del Estado Mayor, Vicente Álvarez, a quien la gestión de Castillo regresó del retiro sin importarle las graves acusaciones penales que pesan sobre él.

También estuvo el entonces ministro del Interior, Willy Huerta. A Chávez y Huerta se les imputa haber instigado el ilegal cierre del Congreso que anunció Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Según fuentes policiales, esa reunión no estaba programada. Álvarez acudió a la PCM en lugar de quien era el jefe de la PNP, Raúl Alfaro, hoy investigado por sus vínculos con ‘El Español’.

La versión del general Angulo

-Perú21 se comunicó con el general Jorge Angulo, quien reconoció las comunicaciones. Respecto de Silva, dijo que el diálogo fue para coordinar acciones en la Carretera Central; sobre Camacho, dijo que este lo llamó para tomar medidas ante una protesta en el Centro de Lima; en relación a Pacheco, recordó que llevó a su oficina a Zamir Villaverde “y nunca más lo vi”. Sobre la cita con Chávez, indicó que fue para plantearle la “compra” de los días de franco para tener más efectivos en las calles.