El nuevo hombre fuerte de la unidad de Inteligencia más política del país (porque responde al ministro del Interior) tan solo hace unos meses se abrazaba con el sucesor de Vladimir Cerrón en Junín. Estamos hablando del Gral. PNP (r) Roger Arista Perea.

Ayer, Arista tomó el cargo que dejó –a la fuerza– el coronel PNP Luis Flores Solís, quien se desempeñaba como director general de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) desde octubre del año pasado.

¿Cuál fue el pecado de Flores para que de la noche a la mañana lo suspendan del puesto donde se desempeñaba con cierto éxito? No paralizar el apoyo técnico especial de investigación que la Digimin realiza en el caso de Bruno Pacheco.

Desde noviembre del año pasado, la Policía Anticorrupción (Dircocor), que apoya la pesquisa del fiscal Marco Huamán (quien encontró 20 mil dólares en un baño de Palacio de Gobierno), le solicitó a la Digimin una mano para realizar labores de investigación en el caso Pacheco. Es así que la Digimin realizó informes para la Dircocor. Estos documentos fueron importantes para que, en enero de este año, la Fiscalía pudiera allanar la vivienda de la exmano derecha de Pedro Castillo.

Hasta hace unas semanas el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, desconocía de este trabajo que realizaba el órgano que depende de su sector. Pero cuando se enteró, según cuentan las fuentes del Mininter, le solicitó al coronel Flores que suspendiera todo el trabajo.

Flores, quien ha pertenecido al GEIN y tiene muchos años en la PNP, se puso firme y no aceptó el pedido del ministro, quien habría insistido en que no se trataba de un tema personal sino de una orden aún más suprema.

El viernes, Flores fue cesado de sus funciones con una resolución ministerial firmada por el ministro Chávarry.

ABRAZADO DEL LÁPIZ

No pasaron ni 24 horas y le encontraron reemplazo. Ahora tomó las riendas de la Digimin Roger Arista, un viejo conocido de Junín.

Cuando se planificó el frustrado operativo –en junio de 2021– contra Los Dinámicos del Centro, los detectives de la Policía especializada de la Diviac sabían que no podían contar con la mayoría de agentes de Junín porque la mafia, liderada por dirigentes de Perú Libre, ya los había infiltrado.

Es así que al general Roger Arista, entonces jefe policial de dicha jurisdicción, le informaron de la operación solo horas antes de que esta se ejecutara. Y lo que se le solicitó fue que tenga listas las carceletas de Huancayo y el resguardo policial para los detenidos.

Luego del fracaso del operativo policial a causa de la intromisión del fiscal nacional coordinador anticorrupción, Omar Tello, en Huancayo, por orden de Arista se armaron pseudo intervenciones en combis y microbuses para dar con el paradero de los prófugos dirigentes de PL. Pérdida de tiempo, pues la Diviac sabía que los acusados ya estaban fuera de Junín.

El 29 de diciembre de 2021, Arista fue mandado al retiro con una resolución firmada por el renunciante ministro del Interior, Avelino Guillén.

Ya fuera de la Policía, Arista reapareció en la escena política de Junín. La segunda semana de enero fue condecorado por el mismo gobierno regional donde operaron Los Dinámicos del Centro. El acto quedó retratado en varias fotos para la posteridad. Pero la relación con Perú Libre no quedó allí.

El 30 de enero, Fernando Orihuela, el sucesor de Vladimir Cerrón en la presidencia regional, anunció con bombos y platillos que había convocado a Roger Arista para que se sume como alto funcionario del gobierno regional del lápiz. “Nuestro querido general tendrá el encargo de fortalecer el trabajo interinstitucional entre la región y la Policía”, dijo Orihuela a los medios huancaínos.

Este diario intentó comunicarse con Arista al teléfono celular que en anteriores ocasiones fue consultado; sin embargo, no contestó. Ayer, muy temprano, ofreció una entrevista a una radio en Huancayo y justificó su nuevo cargo como un tema técnico y no político.

“Yo he sido director de Inteligencia del Mininter por 15 meses, antes de ir a Junín. No conozco al presidente de la República y hay que desvincular cualquier tema político en esta designación. Fue el ministro Chávarry quien me convocó”, sostuvo. Sobre el caso Pacheco, dijo que “producimos inteligencia estratégica; no vemos temas operativos”.

La inteligencia estratégica a la que hace mención Arista será importante para la captura de Los Dinámicos y Los Tiranos del Centro.

Conversamos con la ahora regidora de oposición del municipio de Huancayo Larisa Rojas quién recuerda que los cabecillas de "Los Tiranos del Centro" tenían una preocupación: "Hacer la bolsa" para movilizar funcionarios en campaña.