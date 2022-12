El 6 de noviembre, en el diario El Peruano se publicó la resolución que designó al nuevo presidente ejecutivo de Essalud que reemplazó a Gino Dávila Herrera, quien, tras los abucheos que recibió el presidente Pedro Castillo en su visita al hospital Rebagliati, tuvo que dejar el cargo.

La opción que el mandatario y el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, consideraron para reemplazar a Dávila fue el médico Aurelio Arturo Orellana Vicuña. Según identificó Perú21, su firma aparece en uno de los planillones del brazo político de Sendero Luminoso, Movadef, que se presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones para buscar su inscripción como partido político.

La encargada de dicho planillón fue Cindy Raymondi Soto, conocida activista del Movadef, quien, al ser detenida en 2014 durante la Operación Perseo, no tuvo mejor idea que tragarse el chip de su celular para evitar dar información a la Policía sobre este organismo de fachada de la agrupación terrorista.

Perú21 se contactó con el presidente de Essalud para consultarte al respecto. Orellana negó tener conocimiento de este planillón y más aún de su firma que aparece en el mismo.

“En primer lugar, esa no es mi firma, no es mi letra, no es nada mío. Si revisan Reniec, esa no es mi firma esa nunca la hago, como que trataran de imitar mi firma. Esa no es mi firma y mi letra menos”, dijo el funcionario de Essalud desde un evento en Lambayeque.

“No entiendo de dónde han podido sacar esa firma. Niego categóricamente esa firma, he sido suplantado probablemente”, agregó.

También resaltó que recién está iniciando sus labores en Essalud. “Estamos trabajando y empiezan a fastidiar. Estoy tratando de sacar adelante el Seguro Social, que está que se cae a pedazos y soy completamente técnico, nunca he estado en política y menos firmando cosas”, manifestó.

Orellana visitó el despacho del jefe de Estado el pasado 4 de noviembre, dos días antes de ser nombrado como presidente ejecutivo de Essalud. La reunión no duró más de una hora. Su segunda visita a Palacio fue el 8 de noviembre, ya siendo la máxima autoridad del Seguro Social; esta vez el encuentro duró dos horas.





SENDERO EN EL ESTADO

Desde que arrancó este gobierno, varios personajes ligados al Movadef o Sendero Luminoso han sido premiados con designaciones en el Estado, como fue el caso, por ejemplo, de Iber Maraví, quien fue retirado como ministro de Trabajo a partir de la información que este diario revelara sobre su familia y su relación con la organización terrorista. Además, su nombre aparecía en los atestados de Sendero junto al de su suegro, Hildebrando Pérez Huarancca, a quien se le atribuye la masacre de Lucanamarca.

Pese a esos antecedentes, Castillo lo sigue recibiendo en Palacio. Este mes Maraví ha visitado el despacho del mandatario en dos oportunidades. El 15 y el 4 de noviembre.

Otra de las constantes visitas que recibe el jefe de Estado es de Mery Coila, secretaria de organización del Movadef en Tacna, quien, además de ingresar a Palacio como si fuera su residencia, también ha sido beneficiada con órdenes de servicio.

Si hablamos de visitas a Palacio, este mes el presidente ha recibido a más miembros del Movadef que en otras oportunidades. Entre ellos, a Hugo Tito Rojas y a Modesto Robles, ambos miembros de este grupo radical, el último, miembro fundador del Movadef. También a Mariluz Meza Moreira y Eduardo Maldonado Pacheco, adherentes al Movadef, según los planillones.





TENGA EN CUENTA

Hugo Tito Rojas, adherente del Movadef, ha visitado Palacio en noviembre en tres oportunidades. El 11, el 18 y el 27.

Modesto Robles, dirigente y uno de los fundadores del brazo político de SL, se encuentra registrado en las visitas al despacho presidencial en dos ocasiones. El 16 y el 20 de noviembre del 2022.





