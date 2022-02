El presidente ejecutivo de Devida, Ricardo Soberón Garrido, un exasesor de organizaciones cocaleras y ahora a cargo de la entidad que conduce la estrategia estatal antidrogas, viajó la semana pasada a Llochegua (Huanta, Ayacucho) y se reunió con autoridades locales y dirigentes de ese gremio. A ellos, Soberón les confirmó a voz en cuello que en el Vraem ya no habrá más erradicación, pese a ser una de las áreas desde donde se produce la mayor exportación de cocaína. La medida se da en el marco de lo que Soberón denomina un nuevo “pacto social ciudadano”.

Este hecho ya había sido denunciado por Perú21 en octubre pasado, a partir de fuentes del gobierno norteamericano tras informársele a la DEA desde el Ejecutivo que los operativos de erradicación quedaban suspendidos hasta nuevo aviso.

Al mes siguiente, Soberón asumió Devida y esta nueva “estrategia” de lucha contra los cultivos ilegales —que, según especialistas consultados, solo favorecería al narcotráfico— no ha hecho más que fortalecerse con evidente respaldo del presidente Pedro Castillo, el jefe del gabinete y el ministro del Interior de turno.

Soberón llegó a Llochegua y estuvo presente, entre otros eventos, en la juramentación de la nueva junta directiva de la FEPAVRAE (Federación de Productores Agrarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene), la misma que lo considera un “aliado” y que, tras su designación, en noviembre, le solicitó públicamente cesar con la erradicación de la hoja de coca “a nivel nacional”.

Tres meses después de este pedido, el jefe de Devida llegó a la zona sur del valle para dar a conocer en persona que “en el Vraem no va a haber erradicación” y que dicho proceso sí se hará “en otros lados”.

“En el Vraem no puede haber erradicación. Devida no promueve erradicación. ¿Vamos a hacer erradicación en el Perú? Sí, en otros lados. Porque no podemos permitir la expansión de la coca en otros lados. ¿En qué lados no podemos permitir? Áreas naturales protegidas: Bahuaja Sonene (Puno), Manu (Madre de Dios); bosques de protección: Ucayali; territorios indígenas”, remarcó en un evento donde se le declaró como “huésped ilustre y visitante distinguido” de Llochegua.

De acuerdo con la versión del alto funcionario, le “costó” convencer al exministro del Interior Avelino Guillén y al CORAH (Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga) para reducir la meta anual de erradicación de 25 mil hectáreas a 18 mil, ninguna de las cuales incluye a la zona del Vraem, según sus propias palabras.

“La erradicación tiene 40% de resiembra. Entonces no sirve (…). Erradicación va a haber en otros sitios hasta llegar a 18 mil hectáreas. En el Vraem no va a haber erradicación, que quede claro”, insistió en un discurso plagado de medias verdades.

En el lugar, como parte del “pacto social”, se buscará la reducción voluntaria con la promoción del desarrollo alternativo. “¿Qué le pedimos a la población del Vraem? Un gesto. (…) quiero pedirles que de manera voluntaria y coordinada lograr por primera vez en la historia del Vraem una reducción de mil hectáreas de hoja de coca entre Mazamari y Villa Virgen”, subrayó.

El jefe de Devida aprovechó la oportunidad y remarcó: “Ustedes me conocen, saben del compromiso que yo tengo no solamente con el Vraem, no solamente con la coca, sino con la gente”. Y cuestionó la forma como se venía trabajando en Devida y el Estado el tema y señaló que cuando asumió Castillo “comienzan los agresivos ataques desde diversos lados” que no les permiten “ordenar y articular al Estado” para cumplir con las demandas de la población asumidas en campaña.

“Aun así, el presidente nos ha dicho: señor Soberón, camine el territorio, acompañe a la gente, escuche y a realizar los cambios que hay que realizar”, señaló, dando cuenta del respaldo del jefe del Estado.

TODA UNA FARSA

Para el exministro y exjefe de Devida Rubén Vargas Céspedes, el tema es claro: “La estrategia que está proponiendo Devida del ‘pacto ciudadano’ es ilegal”.

En entrevista con Perú21 explicó que esto “va en contra de la política nacional de lucha contra las drogas” (donde está definido como uno de los componentes la erradicación) y, además, “contraviene los acuerdos internacionales que ha asumido el Perú para enfrentar el narcotráfico y la expansión de cultivos ilegales”.

Vargas señaló, justamente, que “el Vraem es una de las zonas de mayor expansión” de estos cultivos que alimentan el narcotráfico, “una de las principales canteras del crimen organizado y la corrupción”.

Agregó que esta figura de la autoerradicación que promueve el “pacto social” de Soberón ya se puso en práctica en el 2004 en el Alto Huallaga (en el gobierno de Alejandro Toledo) y en 2014 en el mismo Vraem (en la gestión de Ollanta Humala), teniendo más fracaso que éxito.

Y sobre lo asegurado por Soberón, de que “Devida no promueve la erradicación”, aclaró que ello es “una gran mentira”. “Devida sí es responsable directo de las acciones de erradicación porque es la que las financia (...). El CORAH hace lo que hace erradicando coca con dinero de Devida”, apuntó.

Vargas cuestiona que una persona “que fue abogado y asesor de las organizaciones cocaleras” increíblemente pueda estar dirigiendo ahora la política de control de los cultivos ilegales y la lucha contra las drogas.

“¿No hay allí un conflicto de intereses, un problema de idoneidad ética?”, se preguntó.

TENGA EN CUENTA:

Consultados al respecto, desde la Procuraduría Antidrogas se indicó que se solicitaría una inmediata reunión con el jefe de Devida, Ricardo Soberón, para que se les informe sobre la iniciativa.

“El señor Soberón, de la mano con el congresista Guillermo Bermejo y un sector del Gobierno, están convirtiendo a Devida en una organización cocalera”, aseveró el exministro del Interior, Rubén Vargas.

