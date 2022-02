Ha pasado más de una semana desde que el Poder Judicial dictara ocho meses de impedimento de salida del país contra el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y 13 días desde que la Fiscalía allanó su vivienda para conseguir más pruebas de su injerencia en el favorecimiento de un contrato para Heaven Petroleum Operators (HPO), pero el funcionario sigue en su puesto como si nada pasara.

Con esto se confirma lo que el propio Chávez manifestó en una reunión con directivos de la empresa estatal, expresiones que fueron difundidas en un audio por el dominical Panorama a mediados de enero.

“Yo me voy al día siguiente de que se vaya el presidente de este país (Pedro Castillo); gozo de la confianza del presidente”, dijo ufanándose de la protección que le brinda el mandatario.

Desde Petroperú, consultados por este diario sobre la situación laboral del gerente, indicaron que “el funcionario está trabajando normalmente”. A la pregunta sobre si el directorio de la compañía pública tomará alguna acción contra el servidor que está imputado por corrupción, desde el área de prensa señalaron que se “desconoce” de alguna medida.

Chávez Arévalo fue designado como integrante de ese directorio por la junta de accionistas de la empresa, cuyos miembros son los ministros de Economía y de Energía y Minas, el viceministro de Hacienda y el de Hidrocraburos. Es decir, fue nombrado por el gobierno de Castillo.

Más evidencias

La fiscal anticorrupción Norah Córdova imputa a Hugo Chávez el delito de colusión, junto al empresario Samir Abudayeh, la lobista Karelim López, el productor de palma aceitera Gregorio Sáenz Moya, entre otros.

Fuentes fiscales indicaron a Perú21 que Córdova ya interrogó a ocho testigos que han brindado más información sobre los manejos de Chávez en Petroperú.

Además, indicaron que, en el allanamiento a Palacio de Gobierno, realizado la semana pasada, solo encontraron documentos y oficios generados durante los gobiernos de Martín Vizcarra y de Ollanta Humala.

Sobre la intervención a la vivienda de López, señalaron que se encontraron placas entregadas por la Policía que estaban acuñadas con el nombre de la investigada. “Karelim López ha recibido esos premios por alguna donación; se nota que tiene mucha influencia en la Policía”, refirieron.

Karelim López optó por guardar silencio

La lobista Karelim López participó ayer en la sesión organizada por la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre sus visitas a la casa de Breña, adonde también acudía el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, López optó por el silencio y no respondió ninguna interrogante. “Es mi derecho, no estoy evadiendo nada, voy a colaborar en todas las investigaciones a nivel de Fiscalía, pero hoy estoy solicitando un derecho que me faculta”, señaló a través de una comunicación virtual. Héctor Ventura, presidente de la comisión, indicó que evaluarán pasar a López a condición de investigada. Además, dijo que indagarán la aparente prueba falsa que presentó López para no acudir en anteriores citaciones.

Eduardo Herrera // Director del CPA

Que Karelim López guarde silencio en el Congreso, sospecho que es por una estrategia legal para llevar el argumento a la Fiscalía que es donde ella cree que puede tener un problema mayor. López no tiene nada que temer a una comisión investigadora; no es un personaje público, no es una funcionaria, a ella no le interesa ninguna sanción política.

Si es que López no declarase en la Fiscalía, la Fiscalía puede decir que existe una permanente intención de obstruir a la justicia. Su situación legal es bastante delicada por el punto de conexión de ambos casos, Provías y Petroperú. Ella podría estar en estos momentos como colaboradora eficaz y el abogado no lo va a decir abiertamente. Si cae Karelim López, arrastra al presidente Castillo, en principio. Creo que el caso de la señora tendrá un desenlace pronto porque tiene como base el informe de Contraloría.

