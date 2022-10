Asesores, edecanes, ministros, familiares, entre otros. Tras una larga espera, el Ejército finalmente entregó a este diario la relación de pasajeros que iban en los vuelos de helicópteros hacia y desde la localidad de San Luis de Puña (Chota, Cajamarca), el mismo lugar donde se le construyó un helipuerto informal para el presidente Pedro Castillo.

A mediados de agosto, Perú21 reveló los reportes de vuelos realizados a esta localidad por helicópteros del Ejército, a pedido de la Presidencia de la República; es decir, Castillo. Sin embargo, no se sabía con exactitud –hasta ahora– quiénes eran realmente los acompañantes del jefe del Estado en estos viajes a su provincia natal, realizados incluso los fines de semana.

EL AGENTE DE LA DINI

Uno de los nombres que resaltan es el de Henry Shimabukuro, un asesor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y quien figura en la relación de un vuelo realizado el 26 de junio pasado en el itinerario Puña - Chiclayo, según el registro proporcionado tras un requerimiento bajo la Ley de Transparencia.

Shimabukuro –que permaneció varios meses en la sombra– hoy está inmerso en un lío legal pues un colaborador eficaz de la Fiscalía lo señala como uno de los que participaron de la entrega de dinero al exsecretario general Bruno Pacheco a fin de mantenerlo callado y que no confiese sus delitos ante las autoridades.

Tres días antes de ese vuelo de retorno de Puña en helicóptero, Castillo ya había llegado desde Lima a Chiclayo en un avión de la Fuerza Aérea, donde tuvo actividades públicas y, al día siguiente, apareció en Cajamarca. Es en esta ruta de Lima a Chiclayo –realizada en un vuelo de la FAP– donde aparece el misterioso viajero ‘Lay Vásquez Castillo’.

En el reporte de retorno del 26 de junio también aparece el congresista Segundo Quiroz, natural de Chota al igual que el jefe del Estado y promotor de la agrupación Peruanos Como Tú (PCT), una de las plataformas políticas de respaldo al jefe del Estado. Además, figura el exministro de Defensa, José Luis Gavidia, entre otros.





TODO PARA LA FAMILIA

Pero en la lista de los viajes de Puña no podía faltar la familia. En un vuelo del 20 de febrero figuran en la misma relación con el presidente Castillo Mávila Díaz Terrones y Gloria Castillo Terrones, madre y hermana del jefe del Estado, respectivamente.

Ambas aparecen en manifiestos de los tramos San Luis de Puña-Tacabamba y Tacabamba-Cajamarca.

Además, Pedro Castillo también viajó con su menor hijo Arnold Castillo Paredes en los helicópteros del Ejército. Su nombre aparece en el manifiesto de un vuelo de Chiclayo a Puña con aterrizaje frustrado del 7 de mayo, así como el que se realizó al día siguiente con mejor tiempo.

“Hoy no se quiere que el presidente viaje con su familia. Hoy no se quiere que el presidente use el avión presidencial para visitar a los pueblos, a las provincias. Les informo que voy a seguir usando el avión presidencial”, dijo hace poco Castillo tras revelarse que su familia aparecía en los vuelos realizados por la FAP.

Además, en esta serie de vuelos en helicópteros a Puña también viajaban con Castillo sus fieles escoltas Nilo Irigoin Chávez y Jorge Tarrillo Gálvez, ahora conocidos como “las sombras”.

Ambos efectivos fueron señalados por el colaborador eficaz Bruno Pacheco como los que fungieron de intermediarios para las coimas por los ascensos en la Policía Nacional del año pasado.

La hija de Irigoin, Wendy Irigoin Peralta, tuvo contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones vía órdenes de servicios por más de S/80,000, por lo que la Fiscalía abrió una investigación por negociación incompatible y tráfico de influencias.

Con todo esto, se hace más que necesario que el gobierno transparente el objetivo y la intención real de los traslados en los helicópteros del Estado.

TENGA EN CUENTA:

El helipuerto de San Luis de Puña se construyó en el terreno de los padres del presidente Pedro Castillo, según confirmó el alcalde de Tacabamba en el Congreso.

En julio, la Contraloría anunció que venía indagando sobre su construcción. “Al parecer es propiedad privada de los padres del presidente, pero interesa saber quién ha hecho la obra y cómo la ha financiado”, dijo el contralor Nelson Shack.

Según un análisis realizado por Perú21, se invirtió más de 10 horas de vuelo para estos viajes, y cada una de ellas costó S/20 mil.

