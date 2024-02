¿Por qué los mineros ingresan al sector ilegal a buscar oro?

Principalmente por el peso que tiene una onza de oro, que más o menos son en el mercado US$2,000, que es definitivamente un negocio altamente rentable, y es por eso que estas bandas criminales ven en ello un mejor medio de conseguir dinero a costa de la vida de otros.

Según Confemin, cada año hay más personas que han comenzado a dedicarse a este tipo de trabajo

Es correcto, el valor del oro es bastante alto. Algunas personas se mueven de cierto sector a otro, en este caso al oro, porque es mucho más rentable de lo que venían haciendo antes. Pero eso hay que hacerlo ordenadamente, con todos los permisos correspondientes y bajo las normas que el Estado difunde, pero no como viene sucediendo en Pataz

¿Cuál es el impacto real de la minería ilegal?

El medioambiente se depreda totalmente porque se trabaja sin ningún cuidado o protección de la fauna y la flora que puede existir en la zona. También hay actividades conexas ilícitas, como la trata de personas, trabajo infantil. Se calcula que la minería ilegal mueve alrededor de 3,000 millones de dólares. Y desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, genera muchas enfermedades por la forma precaria en la cual ellos trabajan.

¿Y por qué no se ha iniciado procesos para que los mineros ilegales se formalicen?

El minero ilegal siempre va a hacerse pasar por un informal, pero en el fondo no va a querer formalizar porque al no pagar tributos su negocio es muchísimo más rentable. Pero también tiene que ver con las trabas burocráticas propias de un Estado. A veces la formalización también cuesta, contratar un estudio de impacto ambiental; muchas veces los mineros artesanales no pueden llegar a esos niveles, entonces son varias variables, con lo cual hay que tomar en cuenta para ver qué es lo que hay detrás.

¿Qué hacemos con los mineros ilegales que ya están ahí?

Quien tiene la facultad de regular, fiscalizar y formalizar, son los gobiernos regionales y muchas veces vemos que no tienen los recursos suficientes para poder afrontar este tipo de actividad o ver cómo fiscalizar. Muchas veces vemos estas actividades por todos lados y la autoridad ausente no se hace presente ya sea por desinterés o por falta de recursos.