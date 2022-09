El gobierno de Pedro Castillo insiste en abrirles las puertas del gobierno a miembros del brazo político de Sendero Luminoso: Movadef y sus organismos generados que profesan el pensamiento Gonzalo.

Hasta el momento, el presidente no ha tenido la mínima intención de tomar distancia de tan peligrosos personajes. Al contrario, ahora ocupan los sillones de las prefecturas y subprefecturas al interior del país. Que, a su vez, son usadas para movilizar a personas a favor del gobierno.

Esta vez se trata de los subprefectos distritales que acaban de ser designados por el Ministerio de Interior a través de la Dirección de Gobierno Interior. En las resoluciones firmadas en agosto por el director general de Gobierno Interior, Edward Chuquilín Hernández –exprefecto de Cajamarca–, una lleva los nombres de dos adherentes del Movadef. Se trata de Madaleyne Graciela Alata Fernández y Lily Espíritu Ramírez, representantes de Áncash.

Madaleyne Alata ahora es la autoridad del distrito de Llamellin, ubicado en la provincia de Antonio Raimondi. Ella no está afiliada a ningún partido, no cuenta con contratos en el Estado, no tiene visitas a Palacio o a algún ministerio, tampoco tiene grados universitarios, según el portal de Sunedu. Lo que sí tiene –y muy claro– es su nombre y firma en los planillones del Movadef.

Este caso se repite con la subprefecta del distrito de Catac, provincia de Recuay, Lily Espíritu, quien, al contrario de Alata, está afiliada a Perú Libre desde el 3 de enero de 2022. Además, es fervorosa defensora del gobierno y, a través de redes sociales, muestra simpatía por la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán.

Perú21 se comunicó con Madaleyne Alata y le mostró el documento que el Movadef presentó cuando intentó inscribirse como partido político. Allí se observa su rúbrica. Frente a esto, Alata aseveró que “es totalmente falso” y que “no entiendo de dónde han sacado (la información)”.

Sin dar mayores explicaciones, insistió con lo antes declarado y añadió: “No he firmado nada y menos pertenezco a ese partido. Investiguen bien quién está detrás de toda esta calumnia a mi persona”.

Por otro lado, este diario intentó conversar con Lily Espíritu, pero, hasta el cierre de este informe, no respondió los mensajes.

Historia repetida

Ambas subprefectas no son las primeras en ser premiadas con un cargo en el gobierno pese a estar ligadas al Movadef. Desde el año pasado, Perú21 ha dado cuenta de cada prefecto regional, subprefecto provincial y distrital que ha sido colocado en los mencionados cargos y que tienen alguna relación a este y otros organismos fachada ligados a Sendero Luminoso, por ejemplo, Conare Fenatep.

Según informó este diario, hasta mayo, eran cinco las regiones que están dirigidas por prefectos ligados a grupos extremistas.

En Lima está Jame Huamaní López, amiga de Bruno Pacheco y miembro de Conare-Movadef. En Áncash, Manuela Méndez Rojas, subsecretaria de Conare-Fenatep. En Moquegua, Guillermo Rea Tito, secretario de Conare-Movadef. En Puno, Jacqueline Encinas Copa, miembro de la Fenatep. En Apurímac está Eliseo Huamani, adherente del Movadef y amigo de Modesto Robles, integrante de la cúpula de este organismo fachada.

De estas cinco regiones, los subprefectos ligados a Perú Libre, Pedro Castillo y Conare-Fenatep son 19. Los prefectos inscritos en el partido del lápiz y que apoyaban públicamente la campaña y actual gestión del jefe de Estado copaban otras 9 regiones.

No quiere deslindar

El caso de los prefectos y subprefectos ligados al Movadef no sería el único. El mes pasado, Pedro Castillo invitó a Palacio a presuntos dirigentes de sindicatos que representaban “al pueblo”; sin embargo, al menos cinco de estos personajes eran afiliados al brazo político de Sendero Luminoso.

Entre ellos Mery Coila, conocida por ser exsecretaria de organización de Movadef Tacna y miembro del Partido Magisterial fundado por el presidente.

Coila, en lo que va del año, ha recorrido la casa de Pizarro hasta en más de 10 oportunidades y, en algunas ocasiones, ha ingresado en las mismas fechas que otros adherentes del Movadef.

DATOS