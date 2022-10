Se repartieron el Perú. La Fiscalía detectó que la red criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo se gestó a partir del 11 de abril de 2021, cuando el entonces candidato de Perú Libre pasó a segunda vuelta. Fue entonces que aparecieron unos personajes dispuestos a financiar la campaña electoral a cambio de “obtener futuras ganancias ilícitas”. Finalmente, recuperaron su inversión y obtuvieron ganancias ilícitas direccionando 34 proyectos de obras públicas en nueve regiones.

Algunos de estos mal llamados empresarios son Abel Cabrera, José Medina y Alejandro Sánchez Sánchez –este último está prófugo (ver pág. 6)–, mientras los otros dos cumplen una detención preliminar de diez días. Ellos son el ‘buró político’ del jefe de Estado.

PAGÓ CON EL MINISTERIO

Según el requerimiento de detención de la Fiscalía, al que accedió Perú21, Pedro Castillo le entregó el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción a Abel Cabrera, a modo de retribución por financiar su campaña. El empresario chotano era el verdadero ministro en la sombra.

El mismo Geiner Alvarado acepta ante el Ministerio Público que fue Cabrera quien lo llevó ante el presidente para ocupar el sector Vivienda.

La inclusión de Alvarado respondía al “objetivo criminal de poder direccionar el financiamiento de los proyectos de ejecución de obras a nivel nacional y ser Abel Cabrera el intermediario entre los empresarios y los alcaldes de las diferentes municipalidades”, indica el documento fiscal.

La exviceministra de Vivienda Elizabeth Añaños contó a Perú21 que, en un ataque de sinceridad, Geiner Alvarado reconoció que él no tenía ninguna autoridad en el Ministerio de Vivienda.

“El ministro me dijo ‘yo no tengo margen de obra’, ‘a mí me han puesto’, ‘yo no puedo ni decidir quiénes son los directores generales’”, recordó.

La Fiscalía ha probado que, en una reunión en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, Cabrera ordenó a Alvarado designar a Salatiel Marrufo como jefe del gabinete de asesores. El último martes, Marrufo fue detenido preliminarmente tras ser sindicado de ser el coordinador de la red criminal enquistada en el poder.

REPARTIJA REGIONAL

De acuerdo al Ministerio Público, Pedro Castillo, junto con Alvarado, Marrufo, Cabrera, Medina, Sánchez y los sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, concertó para hacerse de obras públicas a través del Decreto de Urgencia N° 102.

El 24 de agosto de 2021, Marrufo le indicó a Añaños que, por orden de Alvarado, debían viajar a Jaén (Cajamarca) “para ver temas de gestión”. En el mismo vuelo también fue Cabrera. Todos se reunieron con el alcalde provincial Francisco Delgado.

Cabrera ingresó a Palacio dos días después del viaje para hablar con Castillo. También estuvieron Fray y Gian Marco. De acuerdo a la Fiscalía, el lobbista reportó los resultados de su viaje a Jaén y posibles alcaldes captados.

Para las autoridades, Marrufo se encargó de realizar las “gestiones necesarias” para consolidar la relación de proyectos direccionados a empresas desconocidas y sin experiencia.

“Había un evidente interés de ellos, pero desconocía que estaba relacionado el presidente, la hija del presidente (Yenifer Paredes), empresas y que posiblemente estas personas estaban negociando los proyectos”, dijo Añaños.

El funcionario de Vivienda, Joel Miranda, contó a la Fiscalía que el 22 de octubre fue presionado por Alvarado y Marrufo para emitir una documentación necesaria para sacar adelante el DU 102. Una semana después se logró su promulgación.

Tras una verificación hecha por la Fiscalía, se halló que 34 obras fueron direccionadas por la red criminal para que sean incluidas en el decreto, “generando un perjuicio económico al Estado de S/130 millones”, anota el documento.

Las regiones donde se repartieron los proyectos fueron Amazonas (8), Cajamarca (17), Ayacucho (2), Junín (1), San Martín (1), Lambayeque (1), La Libertad (1), Apurímac (1) y Huánuco (2).

Un hecho para destacar es que Marrufo envió una lista de proyectos a Añaños, de los cuales cinco se encuentran en la Municipalidad de Anguía, donde el mandamás era José Medina, quien actualmente está recluido en el penal Ancón I cumpliendo 30 meses de prisión preventiva.

La triangulación de obras amañadas corrobora la materialización del plan criminal, concluyó la Fiscalía. Se cierra el círculo de la mafia chotana.

TENGA EN CUENTA:

Geiner Alvarado le pidió a Elizabeth Añaños que exponga el proyecto Perú en Marcha al asesor presidencial Auner Vásquez, quien cumple 10 días de detención preliminar. Vásquez también fue asesor en PCM y el Ministerio de Justicia.

Geiner Alvarado le pidió a Elizabeth Añaños que exponga el proyecto Perú en Marcha al asesor presidencial Auner Vásquez, quien cumple 10 días de detención preliminar. Vásquez también fue asesor en PCM y el Ministerio de Justicia. El 20 de agosto de 2021, Marrufo, Añaños y otros dos funcionarios de Vivienda acudieron a Palacio para exponer ante Castillo, pero no se realizó. A su salida, Alvarado ordenó que vayan a una vivienda en Surquillo y presenten los proyectos ante el ‘buró político’.

