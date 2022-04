El abogado Luis Vivanco Gotelli conversó con Perú21 poco antes de que sus patrocinados —Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo— sean incluidos formalmente dentro del Programa de Recompensas, a propósito de la orden de detención en su contra por el caso Puente Tarata. Vivanco asegura ellos siguen en el país, aunque no puede precisar en qué región; y dice que evalúan ponerse a derecho la próxima semana.

Hay una orden de detención vigente contra sus patrocinados, los señores Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. ¿Por qué no se han puesto a derecho hasta ahora?

Sí, es correcto, hay una orden de detención preliminar vigente en contra de ambos. A pesar de que nosotros hemos expresado un absoluto rechazo por la medida, porque la consideramos desproporcionada, arbitraria, que no tiene un sustento penal cautelar, independientemente de eso, nosotros estamos terminando de evaluar una información que hemos pedido de la carpeta fiscal y en el transcurso de la próxima semana muy probablemente mis patrocinados se pongan a derecho.

¿Qué tipo de información es la que le falta para eso?

Te soy sincero, necesito un detalle de cuáles son estos elementos de convicción que sustentarían que efectivamente mis patrocinados están vinculados en la comisión de un delito. De la lectura de los documentos judiciales que yo he hecho, que me han notificado, pareciera ser (…) que esta medida únicamente se encuentra sustentada en los dichos de una señora que es aspirante a colaboradora eficaz que no han sido mínimamente corroborados. Si esto fuera así, no solamente revelaría pues una grave falencia en la investigación sino que ya nos da un espacio para poder ejercer una defensa.

Al momento de la detención los propios familiares han negado que ellos vivan en esos lugares. ¿A quién le creemos?

Ellos residen ahí, habría que tratar de entender las circunstancias en que estas personas han prestado esa declaración o han realizado esas afirmaciones. El contexto pues de una diligencia judicial, con policías, fiscales, qué se yo, a veces es abrumador. Pero lo cierto es que mis patrocinados han consignado sus domicilios en la Fiscalía, son los domicilios que tienen consignados ante Reniec. Es el domicilio además en donde la Fiscalía los ha estado notificando, ahí se han recibido notificaciones para ellos. Entonces después de que han señalado domicilio, reciben notificaciones, decir pues que no viven (allí), no es del todo correcto.

Pero esta declaración de los familiares se condice con lo que ha indicado la propia Policía. Ellos informaron poco antes de que se solicite la detención que ellos no estaban ubicados.

Decir que no estaban ubicados es un poco duro. Que no estaban físicamente en ese inmueble puede ser, pero ubicados no porque fíjate que mis patrocinados han comparecido a la Fiscalía. El señor Fray (Vásquez) Castillo ha prestado una declaración, estaba esperando una reprogramación de una segunda citación, mi patrocinado Gian Marco había pedido también una reprogramación. Han nombrado una defensa, han señalado un domicilio procesal y estábamos esperando una audiencia de impedimento de salida del país. Entonces decir que no estaban ubicables, tampoco es correcto. Ellos siempre han estado ubicables cada vez que la Fiscalía los ha requerido.

Pero en el domicilio que consignaron la Policía indicaba que no estaban ahí.

No, físicamente no estaban. Claro, una cosa es no estar físicamente; es como que la Policía vaya a buscarte a tu casa y no estés en tu casa, entonces porque no te encuentre la Policía en tu casa no quiere decir que tú no vives ahí, hay otros datos más que hay que valorar para verificar que efectivamente ese es el lugar donde ellos viven.

¿Ustedes fueron advertidos de la decisión judicial de detención?

No, no. En ningún momento. Yo me enteré por la televisión.

¿Y por qué no una vez conocida esta medida se pusieron a disposición?

Es que la primera reacción siempre es la de buscar información, que no hemos tenido. Acuérdate tú que ellos eran testigos. Si es que ellos hubieran sido imputados y siendo imputados se les hubiera dado la oportunidad de ser informados de los cargos, de contradecirlos, ten por seguro que se hubieran sometido a la decisión judicial de la detención. Pero en este caso ellos de testigos han pasado de manera secreta a ser investigados y entre gallos y media noche sacan una medida de detención que es absolutamente injusta.

Pero, claro, esta decisión de no ponerse a derecho a estas alturas trae reacciones. Ya el Ministerio del Interior ha anunciado que van a ser incluidos entre los más buscados.

Eso es una exageración. Para mí no tiene sentido. Pero, finalmente, volviendo a lo que tú me estabas diciendo, sobre la base a la información que espero tener en breve, vamos a evaluar la posibilidad de ponerse a derecho la próxima semana. A pesar de rechazar la orden de detención, de considerar que es injusta, arbitraria, desproporcionada, etcétera, vamos a evaluar la posibilidad y muy probablemente nos pongamos a derecho la próxima semana.

Ustedes han apelado la decisión de detención. ¿Hay una fecha para la audiencia?

Todavía. Eso va a demorar porque mientras corren los trámites judiciales, tardará pues unos días.

¿Pero van a participar sus patrocinados de esta audiencia?

Mira, es un poco difícil. Pero si es que llego a tener contacto con ellos, mi consejo va a ser que se enlacen pues, ¿no? Porque esto va a ser virtual.

¿No ha tenido contacto con ellos estos días?

No.

A los sobrinos del presidente Castillo se les atribuye se los encargados de hacer la coordinación directa para hacer obras en el MTC. Están siendo sindicados como parte de una organización criminal. ¿Usaron la condición de familiares del presidente para cometer actos irregulares?

No, ninguna. Eso son especulaciones que no tiene ni un dato de corroboración objetivo.

Porque todo lo que se le imputa no habría podido darse sin tener acceso al presidente, por eso le preguntaba por la condición de familia.

Mis patrocinados no son funcionarios públicos. Yo creo que se les está atribuyendo un espacio de poder que no es tal. Si fueran funcionarios públicos y estuvieran en capacidad de escoger, de poner, de designar, probablemente. Pero no es así. No hay un dato concreto que haga suponer que se han coludido con alguien, que han corrompido a alguien o han traficado influencias. Eso no existe, son especulaciones.

¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con sus patrocinados?

En el transcurso de la semana pasada. Yo creo que fue sobre miércoles o jueves probablemente.

¿Cuando se dio la detención?

No, la detención se dio el lunes. Ya para el lunes yo tenía unos días sin tener contacto con ellos porque recuerda tú que para la semana pasada la foto era testigos, esperando fecha para declarar en fiscalía y esperando la fecha de la audiencia de impedimento de salida. Entonces ya digamos que procesalmente no había mayor actividad.

¿Pero ellos están dentro del país?

Ellos están dentro del país.

¿Están en Lima?

No lo sé, espero que sí.

¿Cuándo fue que sus patrocinados tuvieron contacto con el presidente de la República, tiene esa información?

No. Bueno, son familiares, es poco difícil tener el dato. Pero no lo sé.

¿Y cuál es la versión que le han brindado ellos respecto a este departamento ubicado en Magdalena? ¿Qué hacían ellos ahí?

Que era un departamento dedicado a actividades personales en el que pasaban cortos periodos de tiempo.

¿Qué tipo de actividades personales?

Nada profesional, ni reuniones con personas, como han dicho. Cuestiones meramente personales.

Pero ahí en el departamento se han encontrado chips telefónicos…

Sí, pero no sabemos si esos chips son de ellos o no. Yo te digo, yo tengo la versión de que esos chips no les pertenecen.

¿Es lo que ellos le han indicado a usted?

Sí, exactamente. Los chips habría que levantar la información que contiene. Si los chips verdaderamente revelan pues algún dato que nos haga hacer entender que hay algo delictivo acá, el caso pues tendrá otra connotación. Mientras tanto no podría yo decir nada más porque no sé cuál es el contenido de los dispositivos.