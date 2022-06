POR: JUNIOR MEZA

Guardados en el baño de uno de los cinco pisos de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del jirón Julio C. Tello, en Huancayo, se encontraban algunos de los miles de expedientes –que involucran a dirigentes de Perú Libre– relacionados con casos emblemáticos que, por las condiciones del lugar, corren el riesgo de perderse o deteriorarse. Los pequeños ambientes de la Fiscalía Wanka ya no dan para más.

Oficinas de cuatro metros cuadrados, donde laboran fiscales titulares, adjuntos, secretarios, personal de servicio, almacenan importante información de investigaciones como el caso de Los Dinámicos del Centro, La Gran Familia, Los Tiranos del Centro o diligencias sobre el Aeródromo Wanka, entre otros. Los ambientes cerrados no solo provocan falta de oxígeno, sino que también obliga a las autoridades a dejar estos voluminosos y cruciales expedientes en los pasadizos o baños a merced de los propios investigados.

En noviembre del año pasado, un documento interno del Ministerio Público declaró “en emergencia” las instalaciones de la fiscalía por las pésimas condiciones en las que venían laborando. Los cuatro despachos fiscales superan las 1,200 carpetas; es decir, cada fiscal titular cuenta con 300 investigaciones diferentes aproximadamente. Ante la gran cantidad de casos, estos deberían ser distribuidos a sus fiscales adjuntos; sin embargo, ellos no cuentan con este apoyo y mucho menos con asistentes en función fiscal.

“La situación es muy grave. No ha mejorado en nada (las condiciones de la fiscalía anticorrupción) luego de la declaratoria de emergencia”, indicó Ramón Vallejos Odría, fiscal superior coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Junín, refiriéndose al tema del local y mobiliario.

ALERTA. Fiscales denunciaron que no tienen personal.

Millones sin usar

El 8 de setiembre del año pasado, el Ministerio Público firmó un contrato de “servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín”.

El trato fue por S/540 mil para el local, se hizo con Velia Marisol Arenales Granados y se firmó hasta el 20 de setiembre de 2024, según se observa en el portal de Proveedores del Estado. Han transcurrido nueve meses y hasta la fecha no se ha programado el día para el traslado del equipo del Ministerio Público a dichos ambientes.

Perú21 ingresó al establecimiento y solo se pudo observar algunas luces prendidas y en la puerta un letrero improvisado con una hoja bond con dos números de celular para informes de alquiler. Este diario se intentó comunicar con Marisol Arenales, pero dijeron no conocer a la persona quien hizo el contrato con la fiscalía.

El fiscal Ramón Vallejos lamentó el centralismo que se da en cuanto a la distribución de montos económicos. “El presupuesto para el Ministerio Público es agonizante, no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación. Ante la declaratoria de emergencia se pensó que no íbamos a trabajar, pero seguimos laborando. El centralismo nos agobia y eso debe cambiar”, enfatizó.

Hasta en el baño. Así se encuentran las carpetas fiscales.

Otros fiscales también han dado a conocer que los expedientes se encuentran en mal estado debido a la filtración de humedad y agua durante las lluvias. Esto fue evidenciado durante la conferencia de prensa que ofrecieron, donde denunciaron esta falta de apoyo.

“Con la no atención de nuestros pedidos creen que nos van a cansar y más aún cuando hay varios funcionarios (de Perú Libre) involucrados en temas presuntamente de corrupción que investigamos en distintos despachos. No queremos creer que sea por estos motivos, pero ya no sabemos qué pensar”, argumentaron ante la prensa.

DATOS

El 1 de mayo se desarrolló la conferencia de prensa por XI Aniversario de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos.

Durante este evento, los fiscales brindaron un balance de sus investigaciones y denunciaron la situación de las instalaciones.

Esta conferencia tuvo la participación de los fiscales Rodrigo Mera, titular del primer despacho; Bonnie Bautista, titular del segundo despacho; Aladino Lazo, titular del tercer despacho, y Miguel Canchanya, adjunto del cuarto despacho.

VIDEO RECOMENDADO

Conversamos con el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez sobre la situación del presidente Pedro Castillo y el pedido de su defensa de la nulidad de la investigación que abrió el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez.