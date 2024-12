Jueza amiga de 'Chibolín' al borde de la destitución

Una silenciosa investigación contra la jueza María Vidal se desarrollaba mientras ella, airosa y empecinada, pretendía desmarcarse del exconductor Andrés Hurtado, cuando las fotos y videos demostraban un trato casi familiar entre los dos. El caso Chibolín provocó la suspensión de Vidal, pero los hechos no tienen aún la contundencia que sí sobresalen en una denuncia que interpuso un inesperado personaje: el exfutbolista Jefferson Farfán. La magistrada ha quedado al borde de la destitución.

La queja de Farfán ha concluido un año y medio después en un informe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial que propone la defenestración de Vidal por “interferir” en las demandas de difamación y violación a la intimidad que emprendió el exseleccionado nacional contra la periodista de espectáculos Magaly Medina.

El 25 mayo de 2023, siendo presidenta de la Corte de Justicia de Lima, María Vidal suscribió una resolución administrativa ordenando el cambio, de un tirón, de las dos juezas supernumerarias que debían resolver los procesos afrontados por la conductora de televisión.

Imagen Resolución del 25 de mayo de 2023, suscrita por la jueza María Vidal, que remueve a magistradas que veían demandas de Farfán contra Magaly Medina.

Rosario Mitacc Parra, titular en ese entonces del Trigésimo Octavo Juzgado Penal Liquidador de Lima, era la magistrada que veía la demanda por difamación.

Para esa fecha ya había incluso fijado el 30 de mayo de 2023 como el día en que leería su sentencia. Sin embargo, Vidal la removió del puesto y en su lugar puso a Marcela Bellido Luna.

La jueza que veía la demanda por violación a la intimidad, de otro lado, era Caroline Tello Meneses, a cargo del Décimo Sexto Juzgado Penal Liquidador de Lima. Vidal la sacó y ocupó ese sitio con Fenirupd Chagua Payano.

¿Cuál fue el argumento de la hoy expresidenta de la Corte de Lima para hacer esas sospechosas rotaciones? La supuesta “baja productividad” de las magistradas.

Imagen Informe de la ANC que propone la destitución de la jueza Vidal.

No obstante, para el juez superior Luis Vega, de la Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la ANC, esa solo fue la excusa, porque Vidal no alegó ninguna justificación razonable.

En su resolución del 30 de octubre de 2024, a la que accedió Perú21, Vega dejó en claro que la remoción de juezas se concretó tras el reclamo que hizo Medina en su programa Magaly TV, la firme, el 23 de mayo de 2023.

“Quieren sentenciarme al hachazo”, exclamó la periodista ese día.

Crimen y ¿castigo?

El informe de la ANC no señala que Vidal haya actuado en coordinación con Magaly Medina, quienes coincidieron en el matrimonio del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en diciembre de 2023 en Punta Cana.

Pero la pregunta surge por sí sola: ¿por qué la entonces todopoderosa titular de la Corte de Lima hizo los cambios? Más aún si se considera que la presentadora de TV fue condenada de todas formas.

Imagen

El escrito de la ANC indica que Vidal transgredió disposiciones de la Corte Suprema que ordenan a todo juez que concluye un juicio a emitir sentencia. ¿De qué valió el riesgo si igual hubo condenas?

La respuesta se encuentra en los reclamos que Farfán presentó en su momento a las instancias judiciales. Según el exdelantero, Medina debe cumplir cárcel efectiva por ser reincidente en la difamación.

En 2008, la periodista perdió un caso contra el futbolista Paolo Guerrero al ser hallada culpable de este delito y fue recluida en un penal.

En 2023, volvió a perder un proceso por difamación, esta vez frente al actor Lucho Cáceres. Y al igual que en sus últimas condenas con Farfán, se le dictó prisión suspendida y el pago de reparación civil.

Para Benji Espinoza, abogado de la comunicadora, la responsabilidad de la jueza Vidal es “personalísima” y el informe que la sepulta no compromete a su defendida.

“Magaly tiene condenas con Jefferson Farfán. Ella no ha sido beneficiada de ninguna manera, sino todo lo contrario”, declaró Espinoza a este diario.

Consultado sobre la relación entre su clienta y la jueza María Vidal, indicó que no ha consultado sobre ese vínculo porque no existe ninguna investigación que implique a su patrocinada con la magistrada.

Imagen La jueza María Vidal posa en la foto que celebra el matrimonio del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, con su esposa Patricia Saenz. A su izquierda, aparece el notario Alfredo Zambrano y su cónyuge, la periodista Magaly Medina. El evento fue en Punta Cana, en diciembre de 2023.

Respecto al evento en Punta Cana en el que ambas se encontraron, refirió que “una puede coincidir con otra en una foto y no necesariamente se conocen”.

Por su parte, el abogado de Vidal, Elías Silva, sostuvo que no emitiría comentarios porque desconocía del caso.

Ahora, la propuesta de destitución fue elevada a David Quispe, responsable de la Unidad de Sanción y Apelación de la ANC, que deberá confirmar o no la sanción.

De ratificarse la medida, no solo Vidal sería expectorada del Poder Judicial, sino que su caso serviría como evidencia para que la Fiscalía pueda iniciar una nueva investigación de tráfico de influencias.

Y así Farfán habrá conseguido anotar su mejor gol fuera de las canchas.



"No es correcto negar a los amigos"

El mismo exconductor Andrés Hurtado se encargó de comprometer a la magistrada María Vidal en su red de tráfico de influencias, en aquella entrevista del 6 de septiembre que detonó todo el escándalo de intercambio de favores que mantuvo con jueces y fiscales.

Aseguró, en todo momento, que tenía una estrecha amistad con ella y por ello, contó, le organizó una fiesta por el Día del Juez cuando esta presidía la Corte de Lima.

Esa revelación generó que la ANC inicie otra investigación contra Vidal, quien desde que se vio expuesta ha intentado negar sus vínculos con ‘Chibolín’.

Sin embargo, el abogado de Hurtado, Elio Riera, confirmó a Perú21.TV que la amistad entre su cliente y la jueza existió. Y más de un video en el que ambos aparecen juergueando y compartiendo momentos lo confirma.

“Mi patrocinado nunca la ha negado (a María Vidal) y yo nunca he negado ningún tipo de vínculo amical. No comprendo por qué lo hizo la doctora, no es correcto negar a los amigos en ningún escenario; sus razones habrá tenido”, expresó Riera.

El Ministerio Público aún no ha iniciado una investigación contra la jueza Vidal, suspendida del puesto por seis meses, aunque ante las nuevas evidencias es más que claro que pronto deberá responder a la justicia.