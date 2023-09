La percepción de inseguridad ciudadana aumenta todos los días. ¿Qué tan lejos estamos de solucionarlo?

Un buen lugar para vivir es una motivación central para los peruanos de todas las regiones. Y ese buen lugar para vivir implica básicamente tres cosas: un espacio para educarse y educar a los hijos; un lugar bonito; y sobre todo un lugar sin violencia ni delincuencia. Cuando vemos las noticias, vamos a tener esa percepción de temor e inseguridad que nos va a pasar la factura porque nos ponemos en modo primitivo. Sin embargo, si no vemos televisión ni redes, pero ya lo vemos al lado de nuestra casa o en nuestra propia casa, una situación de alerta máxima se dispara y nos lleva a buscar soluciones más o menos desesperadas. Ese es un estado peligroso porque se activa nuestro cerebro primitivo y, en ese entorno, puede salir la justicia por las propias manos, como ha ocurrido en Colombia.

¿Cuál debería ser el plan de seguridad de Boluarte?

Hay que saber manejarlo con mucha estrategia, no solamente policial y eventualmente militar, sino también con una estrategia psicológica de generar seguridad en la población y no permitir que tomemos decisiones alocadas y radicales. Lo fundamental es que los ciudadanos desarrollen una esperanza optimista y racional. ¿Qué quiere decir? Que vean una hoja de ruta, una serie de pasos que nos van a llevar a mejorar drásticamente la situación. No un acto aislado. Lo que tenemos que ver es el proceso mental que va a funcionar para dar tranquilidad a la población, con una narrativa clara.

La población ya no confía en las acciones de sus gobernantes porque no ve mejoras. ¿Esto puede cambiar?

Cuando hay desconfianza, se aplica al principio ver para creer. La narrativa del gobierno para transmitir sus acciones puede mejorar muchísimo porque en determinado momento la población no sabe con claridad si eso está bien o está mal. En vez de dar mucho discurso, hay que dar más acciones concretas. Entonces, en la medida que se vea que los delincuentes salen de circulación y no regresan, ver para creer, va a aumentar un poquito la confianza.

¿Cuál sería el fin de sacar militares a las calles?

Hay una parte de la población que intuitivamente sintoniza de manera positiva con la intervención de los militares, y otra parte que intuitivamente sintoniza mal con ellos, pero no debemos estar generando una conciencia colectiva basada en las intuiciones, sino explicar, sin dar detalles que interfieran con los trabajos de inteligencia, para generar una historia en donde sepamos quién es el enemigo, cuáles son los héroes que van a vencerlo, con qué armas y cuál es el escenario futuro que nos espera. El uso de metáforas también va a ser importante porque mucha parte de nuestra población no sintoniza mucho con las abstracciones y con planes generales.

