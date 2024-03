La necesidad siempre ha sido una constante en la vida de Violeta. La madre de familia debía ser intervenida el último viernes 22 en un hospital del Ministerio de Salud (Minsa), pero no ha sido posible. Las razones son simples, pero desconcertantes: ¿cómo te atiendes en un recinto del Estado que no tiene insumos básicos para realizar una operación?

Su caso no es uno aislado. Perú21 conoció que hay una crisis de medicamentos e insumos médicos genéricos en los establecimientos del Minsa.

Este diario consultó en tres FarmaMinsa —que son parte de la cadena de boticas municipales administrada por el gobierno central— por múltiples medicamentos genéricos que deberían abastecer a quienes se atienden en hospitales, postas y policlínicos del Estado. La químico-farmacéutica del FarmaMinsa de Jesus María, por ejemplo, reveló que desde hace un mes no disponían de prednisona de 20 mg, un fármaco que trata la artritis, esclerosis y hasta ciertos tipos de cáncer.

La historia se repite en la botica municipal de Surco, la cual no contaba con fluoxetina, una medicina recetada para aquellos que sufren de depresión, trastornos de alimentación, ataques de pánico y trastorno obsesivo-compulsivo.

Perú21 accedió al Sistema Integrado de Suministros de Productos Farmcéuticos (Sismed) y elaboró un ranking de las regiones con mayor desabastecimiento de medicinas en el país.

La peor parte se la lleva Ucayali, pues solo 7 de sus 225 centros de salud cuentan con más del 80% de disponibilidad de medicamentos esenciales (DME). Es decir, más de 200 centros médicos en dicha región no cuentan con el stock mínimo exigido por el Estado a las farmacias y boticas pequeñas del sector privado.

La segunda región más afectada es Madre de Dios, seguida por Piura, Tumbes, Huancavelica y San Martín. (Ver recuadro). Una situación lamentable considerando que entre el 10 y 16 de marzo se han reportado más de 14 mil casos de dengue y 82 fallecidos.

UN DECRETO SIN PIES NI CABEZA

El 16 de marzo, la presidenta Dina Boluarte firmó el Decreto de Urgencia N°. 005-24, el cual establecía medidas extraordinarias en materia económica y financiera para garantizar el acceso a medicamentos genéricos. Sin embargo, la norma solo se enfoca en las farmacias y boticas de los establecimientos de salud, del sector privado —una medida que carece de sentido pues el 91% de peruanos están afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS) o al Seguro Social de Salud (Essalud).

“Nosotros no estamos de acuerdo con ese decreto porque no resuelve el problema de fondo. Es un decreto tardío, y se hace referencia a un listado de medicinas que no conocemos en este momento”, aseveró el doctor Raúl Urquiza, decano del Colegio Médico del Perú. En ese sentido, el galeno señaló que el Minsa no había convocado ni al Colegio Médico ni al Colegio Químico Farmacéutico para evaluar qué medicamentos debería haber en las farmacias.

Urquiza también sostuvo que es un error que el decreto de urgencia no regule el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad encargada de comprar y distribuir medicinas en el país.

No debe sorprender tampoco que diferentes sectores hayan cuestionado el decreto. Una de las primeras en pronunciarse fue la Asociación Nacional de Cadena de Boticas (Anacab), que señaló que la medida, “a pesar de sus buenas intenciones, no cumplirá con alcanzar los objetivos que dice seguir”. “Para ser efectiva, esta y cualquier normativa debe enfocarse en garantizar que las 9,000 farmacias del Ministerio de Salud (…) estén abastecidas con los medicamentos que la población requiere, los cuales deberían ser entregados de manera gratuita, oportuna y segura”, se lee en el comunicado.

La Sociedad del Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), por su parte, responsabilizó al Estado por la falta de acceso de medicamentos genéricos de calidad. En esa línea, Comex aseguró que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) solo ha aprobado 88 de 11 mil medicamentos genéricos, los cuales “tienen la garantía de que se van a comportar en el organismo de la misma manera que una medicina de marca”.

El acceso a medicamentos es parte fundamental del derecho a la salud de todas las personas. Sin embargo, si las farmacias y boticas del Estado no cuentan con el stock mínimo de medicinas, los peruanos no podrán acceder a un tratamiento adecuado.

