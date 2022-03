POR JUNIOR MEZA

El prófugo alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, suspendido de sus funciones tras ser señalado como cabecilla de la red Los Tiranos del Centro, es el protagonista de un nuevo audio en el cual se evidencian manejos irregulares en la comuna huancaína. Es más, se autodelatan como partícipes de malos manejos.

Así las cosas, a estas alturas está más que claro que la extorsión a comerciantes, la designación a personal a dedo, las coordinaciones para la entrega de ‘cupos’ no es lo único a investigarse ampliamente en este entramado de presunta corrupción en Junín.

De acuerdo con una escucha telefónica legal, a la que accedió Perú21, el 18 de octubre del 2019 Quispe Ledesma se comunicó con la entonces gerenta de Desarrollo e Inclusión Social, Alicia Enriquez Félix, para consultarle de una deuda que mantenían con el personal de la Academia Municipal de Fútbol ‘Expreso Verde’.

Esta academia, fundada en los 90, estuvo administrada desde sus inicios por el municipio de Huancayo. Fue creada con el objetivo de formar futbolistas de distintas categorías de menores. El buen desempeño los llevó a participar en la Copa Perú. Sin embargo, descendieron de categoría en 2018.

En 2019, se hace cargo de la gerencia el partido Perú Libre, a través de los funcionarios de la Municipalidad de Huancayo, y se retoman las actividades deportivas que brindaba la institución.

En el audio, se escucha al alcalde reclamarle por la deuda de “varios meses” de los “profesores” del Expreso Verde. Alicia Enriquez Félix le responde que ya no había presupuesto. Ella le menciona que existía un comité a cargo de “Henry”, quien sería el también investigado y prófugo exalcalde huancaíno Henry López Cantorín, y también regidores. Pero le remarca que no tenían presupuesto.

edesma le recuerda a la exgerenta que las personas encargadas “son de nombre” y le increpa que, en todo caso, para qué había autorizado a “Mateo” la contratación de más profesores.

El prófugo alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, es la figura en un nuevo audio telefónico donde se puede evidenciar que los actos de corrupción en la mencionada municipalidad provincial eran conocidos y hasta se les estaban ‘escapando de las manos’.

La funcionaria, con evidentes signos de malestar, le subraya que ella no autorizó ello; y es cuando pone en evidencia —por su propia versión— que se estaban cometiendo actos irregulares que podrían configurar delito de malversación. Le agrega que ya no quería hacer nada más porque todas las denuncias iban a ir contra su persona.

“Yo no le he autorizado (...) incluso estamos sacando materiales para el Expreso Verde con el nombre de otra organización; son cosas que estoy haciendo irregular y ya no quiero firmar Carlos, la denuncia y la demanda va a venir hacia mi persona (...), quien se va fregar soy yo y ya tengo tres procesos”, reclama con molestia la exfuncionaria.

Algo no cuadra

El Expreso Verde actualmente se encuentra bajo la administración del polideportivo de la Municipalidad de Huancayo, que tiene como representante a Carlos Muñico. Según dijo a Perú21, durante el 2019 la academia en cuestión tan solo trabajó con un maestro y que desde el 2020 hasta la actualidad no se han realizado actividades. Sin embargo, en el audio se habla de mayor personal.

Tres meses más tarde de esta conversación con el alcalde, en la que admite actos irregulares, la comuna le inició un procedimiento administrativo disciplinario a Alicia Enríquez por un retraso en la compra de alimentos en plena pandemia.

Funcionaria le revela al prófugo alcalde de Huancayo que está haciendo desvío de materiales.

Tras su salida de la municipalidad, la exmilitante de Perú Libre se desempeñó en la Dirección Regional de Educación de Junín, también bajo las órdenes del partido del lápiz.

Este diario intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con la exfuncionaria para conocer sus descargos en cuanto al desvío de materiales y al pago de docentes. En un inicio quedó en devolver la comunicación, pero luego ya no respondió.

En tanto, el regidor Luis Lazo, quien integra la Comisión de Deportes de la comuna, informó a este medio que solicitará información sobre el caso para conocer de cerca la contratación del grupo de profesores al que hace referencia en el audio el hoy prófugo Quispe Ledesma.

Tenga en cuenta

Este diario reveló también un audio donde Henry López y Juan Carlos Quispe conversaban sobre el aporte de US$20 mil que debían entregar al ‘doctor’ (Vladimir Cerrón)’ para la compra del local de Perú Libre en Lima.

Otra reveladora conversación se da entre el prófugo Quispe Ledesma y una abogada de la municipalidad de Huancayo, quien le ofrece inmunidad en la Contraloría.

