En nuestras narices: ¿otra mentira presidencial?

“No fue una intervención estética”, dijo Dina Boluarte el 12 de diciembre pasado en un mensaje a la Nación. Pocas veces se le vio tan molesta. Apuntó contra la Fiscalía de la Nación porque una semana atrás, el 5 de diciembre, abrió una investigación contra la presidenta porque, en teoría, abandonó sus funciones presidenciales para operarse la nariz.

“Fue una intervención necesaria para mi salud; lo necesitaba por funcionalidad respiratoria”, gritó Boluarte mirando con firmeza a la cámara y rodeada de sus ministros. Sin embargo, lo que dijo la mandataria, hoy lo ponemos en tela de juicio. Perú21 obtuvo la lista completa de médicos, enfermeras y técnicos que atendieron a Dina Boluarte en su famosa operación de la nariz. Y todos, desde el médico tratante hasta la enfermera, se dedican a operaciones y tratamientos estéticos.

Especialistas en belleza

La operación de Boluarte se realizó en los últimos días de junio de 2023 en la Clínica Cabani, Cirugía Estética, ubicada en San Borja. El cirujano principal fue el dueño de la clínica, Mario Cabani, reconocido especialista en el arte del reencauche facial de estrellas de la farándula. Con él nos derivó el segundo médico a cargo de la intervención, el doctor Javier Sánchez E-Ingunza.

Imagen JAVIER SÁNCHEZ. Otorrinolaringólogo

“Cualquier duda, con el médico tratante, el doctor Cabani”, nos dijo Sánchez E-Ingunza nervioso, al presentarnos como periodistas en su consultorio. Sánchez es otorrinolaringólogo y, sin darse cuenta, confirmó lo que es un secreto a voces. El cirujano plástico Mario Cabani operó a la presidenta Dina Boluarte.

MIRA: Patricia Muriano: la exsecretaria que hace temblar al gobierno de Boluarte

El doctor Sánchez atiende tres veces a la semana en la clínica Ricardo Palma durante muy pocas horas porque está abocado básicamente a operaciones estéticas. Es especialista en rinoplastia, es decir, cirugías que modifican la forma de la nariz.

Sánchez E-Ingunza no quiso responder si cobró por el procedimiento que le hizo a la mandataria. La pregunta es importante porque fuentes de este diario aseguran que Mario Cabani no le cobró ni un solo sol a Boluarte por la operación de la nariz. Fue una, digamos, deferencia especial. Por eso, el doctor usó a su personal de mayor confianza para tan particular y secreta intervención médica. Convocó al especializado cirujano plástico Nestor Fredy Villalta Paredes, para asistirlo a él y al doctor Sánchez E-Ingunza.

El cirujano plástico Villalta falleció en diciembre del año pasado. El propio Cabani lamentó su pérdida en una publicación y lo reconoció como parte de su equipo. Además, hay fotografías que demuestran que el doctor Villalta trabajó en las campañas de cirugías reconstructivas y estéticas a mujeres víctimas de violencia física que la ONG Cabani realizó en Iquitos, en septiembre de 2023.

Miente que algo queda

La encargada de habilitar la sala de recuperación fue la enfermera Nelly Romero Arontico. Cuando preguntamos por ella en Clínica Cabani, los encargados nos dijeron que no trabajaba ahí. Sin embargo, la propia Romero asegura, en sus redes sociales, que trabaja en dicha clínica y hay muchas fotos de ella posando con su uniforme dentro del centro médico estético.

Sus compañeros de trabajo la negaron porque un día antes, sin querer, nos confirmaron el nombre de las dos instrumentistas que participaron en la operación a la presidenta Boluarte.

Las instrumentistas son las técnicas encargadas que prepararon las herramientas que se usaron en la cirugía, como gasas, bisturí, tijeras, pinzas, entre otras. Una de ellas es Nelly Alhuay Cahuana, quien también coloca en sus redes sociales que trabaja en la clínica Cabani. La otra técnica es Victoria Castillo Anaya, quien nos atendió a través de la ventana de su casa y nos dijo que trabajaba en el mercado, sin embargo, sus propios compañeros de trabajo, sin intención, la desmintieron.

Espejito, espejito…

En la misma situación puede quedar la presidenta Dina Boluarte. Desmentida. Porque una fuente cercana a los médicos indica que la cirugía a la presidenta no tuvo una necesidad médica como ella lo gritó; fue un deseo personal de la mandataria para corregir su perfil aguileño.

Incluso cuentan que Boluarte se hizo un chequeo con un otorrino en la clínica AUNA por los primeros días de julio de 2023 y el médico especializado le dijo que no había ninguna necesidad de operar. A pesar de ello y perfilándose para verse radiante en su primer 28 de julio en el poder, se sometió a la famosa operación estética. Sin embargo, ante el país aseguró que la intervención fue “necesaria e imprescindible” para su salud.

Historial de falsedades

No sería la primera vez que Dina Boluarte miente. Lo hizo a inicios de 2023 cuando negó que su hermano Nicanor Boluarte estuviera usando recursos del Estado para hacer política. “Mi hermano no está utilizando a los prefectos para hacer un partido político”, dijo Boluarte. Sin embargo, investigaciones periodísticas han dejado sumamente claro que el hermano presidencial sí usó a prefectos y subprefectos para armar su partido Ciudadanos por el Perú.

Lo mismo ocurrió con el caso Rolex. Indignada con la prensa dijo: “Lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y mi trabajo. El artículo en cuestión (el Rolex) es de antaño”. Quince días después aceptó que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le “prestó” varios relojes marca Rolex.

En dos días, el próximo 14 de enero, la mandataria tendrá que ir a la Fiscalía para responder por los detalles de su cirugía. Veremos si frente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, es tan frontal como en su mensaje a la Nación del pasado diciembre. Boluarte ha prometido que renunciará a su derecho de confidencialidad médica. En ese momento, pasado mañana en la sede de la avenida Abancay de la Fiscalía, tendrá la oportunidad de decir la verdad. Así su evidente cambio de perfil habrá valido la pena. De lo contrario, sabemos qué pasa con la nariz de los mentirosos.

La enfermera de las estrellas y de la presidenta Dina Boluarte

El 9 de marzo de 2023, la enfermera Reina Palomino Guerreros posaba sonriente para una foto junto a sus otras once compañeras de trabajo. Estaba en la sala de espera de la única sede de la empresa donde aún labora. El centro médico que, más adelante, sería nacionalmente conocido: la Clínica Cabani.

Detrás de la licenciada Reina Palomino —quien vestía un gorro quirúrgico y un uniforme médico de colores— se observa en el televisor a la presidenta Dina Boluarte en una conferencia de prensa. Lo que la enfermera Palomino no imaginó en ese momento es que tres meses después de esa fotografía estaría vigilando la salud de la mandataria, luego que esta se sometiera a una cirugía a la nariz en la clínica donde se hacía la foto.

Imagen PREMONITORIO. Posó en marzo de 2023 ‘junto’ a Dina sin saber que en junio la conocería.

ENFERMERA DE LOS FAMOSOS

Fuentes cercanas a la clínica han identificado a la enfermera Palomino como la encargada de vigilar parte del procedimiento médico que se le hizo a Boluarte. Dicen que se necesitaba una persona de extrema confianza y que sepa tratar con personajes famosos. Palomino era la indicada.

Imagen CONFIANZA. Palomino y Cabani se abrazan y se muestran cercanos.

Antes de ayudar a la presidenta, y gracias a su profesionalismo, la enfermera Reina Palomino era solicitada por los personajes más conocidos de la farándula peruana para realizarles tratamientos de rejuvenecimiento. Ella misma en sus redes sociales publica el cariño que estas figuras le tienen.

Posa, por ejemplo, junto a la conductora de televisión Magaly Medina mientras le realiza una autohemoterapia mayor con ozono, que consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre del propio paciente e inyectarla en su organismo.

También le hizo el mismo tratamiento a la actriz y presentadora Maria Pía Copello. Posa, además, con Adolfo Aguilar, Maricarmen Marín y con la modelo Carla Barzotti, quienes también acudieron a la Clínica Cabani a realizarse cocteles de vitalidad.

Imagen ENFERMERA ESTRELLA. Magaly Medina y Adolfo Aguilar se atendieron con ella.

Imagen

En junio de 2023 dio un paso más allá. Según las fuentes, nunca había atendido a un político tan conocido. Sin embargo, esta atención especial no fue publicitada en sus redes sociales, como normalmente lo hace.

EXPERTAS EN MANOS

La participación de especialistas en belleza, como la enfermera Palomino, apuntala más la teoría de que la presidenta Boluarte mintió cuando dijo que su intervención tuvo una necesidad médica. Palomino es una experta en la belleza. Tiene una especie de pequeño centro de atención en Jesús María desde donde ofrece diferentes procedimientos estéticos.

Realiza, además de autohemoterapia, bioestimulación celular, que rejuvenece las células de la piel y te devuelve la elasticidad. Sabe cómo disminuir las manchas solares, las líneas de expresión y acabar con la celulitis. Reduce tallas haciendo tratamientos de acción drenante y estimulante, que consisten en dar masajes para eliminar el exceso de líquidos que el cuerpo retiene. Si de estética se trata, es evidente que Palomino conoce muy bien cómo hacer su trabajo.

Fuimos a buscarla en tres oportunidades para conocer su versión sobre su participación en la intervención a Boluarte; sin embargo, no obtuvimos respuesta, a pesar de mencionar con mucho detalle lo que se publica en este informe.

provecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO