El congresista Elvis Vergara ha intentado desmarcarse del gobierno de Pedro Castillo desde que la lobista Karelim López lo señalara ante la Fiscalía de ser uno de ‘Los Niños’, pero no lo ha conseguido. Ese rótulo –que, según la colaboradora eficaz, usaba el presidente para referirse a los miembros de Acción Popular que lo buscaban para hacerse de obras públicas a cambio de blindaje en el Congreso– sigue pesando sobre los hombros del legislador de Ucayali, cuyas movidas parecen demostrar que sí quería tener un trato exclusivo con el Ejecutivo.

Perú21 accedió al registro de comunicaciones telefónicas de Castillo y de su amigo Juan Silva, el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, en el que se corrobora que Vergara era quien tomaba la iniciativa con las llamadas.

El referido documento obra en los archivos de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que requirió el levantamiento de las comunicaciones del mandatario y de su paisano no habido para sustentar su investigación por el caso Sarratea.

Se ha podido constatar que el parlamentario utilizó dos celulares para hacer los contactos con el presidente, quien usaba el número 929851100, y con el extitular del MTC, que respondía con el número 931175838.

Estas comunicaciones son de la línea directa del celular, no se incluyen las llamadas y textos que los tres protagonistas pudieron haber intercambiado a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Mensajes a castillo

Según Karelim López, ‘Los Niños’ son seis congresistas de Acción Popular (AP): además de Elvis Vergara, están Raúl Doroteo, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López.

De acuerdo a su versión, los legisladores intercedían por empresas chinas que buscaban ganar licitaciones públicas. Varias de esas compañías se adjudicaron millonarios contratos con el MTC, como sucedió con China Civil Engineering Construction Corporation y China Railway Tunnel Group Co. Aquí radica la importancia de Juan Silva.

“Ellos (‘Los Niños’) forman parte del beneficio de las empresas chinas que fue parte del trato que tuvieron con el presidente Castillo para los votos que se dan aquí (Congreso) a favor de ellos”, declaró López ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el 27 de abril pasado.

A diferencia del resto de acciopopulistas, Vergara tenía un peso político porque era el vocero de la bancada. Ocupó ese puesto desde el 20 de octubre de 2021, tras la renuncia de Carlos Zeballos. Pero su acercamiento a Castillo venía de antes. El 6 de octubre de 2021, por ejemplo, asistió a Palacio de Gobierno junto a sus compañeros del bloque. Luego probó suerte por su cuenta.

Delatora. Karelim López se acogió a la colaboración eficaz. (Congreso)

Según el registro de comunicaciones, la primera llamada de Vergara al mandatario sucedió seis días después de esa cita en Palacio, el 12 de octubre de 2021 a las 8:41 a.m. El jefe de Estado no contestó, pero el parlamentario insistió con un mensaje de texto a las 8:44 a.m.

Un minuto después envió otros dos mensajes que le surtieron efecto. Castillo respondió a las 8:58 a.m, según el registro. A las 8:59 a.m, el entonces portavoz de AP le envió otros dos mensajes.

Esa misma fecha, la Comisión de Defensa del Congreso decidió citar al entonces ministro del Interior, Luis Barranzuela, para responder por la disposición de suspender los operativos contra el cultivo ilegal de hoja de coca.

Vergara regresó a la carga una semana después: el 19 de octubre. Ese día, el legislador envió un mensaje al gobernante a las 2:40 p.m. y este último le respondió a las 5:10 p.m. ¿Qué sucedió un día después? Elvis Vergara se convirtió en el nuevo vocero de su bancada.

Por esas fechas también el gabinete ministerial encabezado por Mirtha Vásquez se alistaba para pedir el voto de confianza al Parlamento. Vásquez dio su discurso el 25 de octubre, y terminó consiguiendo su cometido el 4 de noviembre con respaldo de AP.

Llamadas con Silva

Las llamadas de Elvis Vergara con Juan Silva sucedieron días después de que estallara el escándalo de las reuniones clandestinas que Pedro Castillo mantuvo en la casa de Sarratea, en Breña. El reportaje de Cuarto poder con el destape fue emitido el domingo 29 de noviembre de 2021.

El 1 de diciembre, Vergara llamó al entonces ministro a las 8:11 p.m. y sostuvo un diálogo que se extendió por un minuto 43 segundos.

No era la primera vez que hablaban. Según el registro de visitas del MTC, Vergara se reunió con Silva el 4 de octubre y el 26 de noviembre.

La siguiente llamada registrada sucedió dos días después, el 3 de diciembre a las 9:06 a.m. La conversación duró 18 segundos. Ese mismo día Silva le devolvió la llamada en dos ocasiones.

Un hecho que no puede pasar desapercibido es que el 11 de noviembre, Vergara votó en abstención el pedido para interpelar a Silva, quien finalmente se salvó esa vez de responder al Legislativo.

Exministro Juan Silva sigue prófugo de la justicia. (GEC)

Perú21 se contactó con el congresista de Acción Popular, quien reconoció haberse comunicado con mensajes de textos con el presidente.

“No recuerdo qué mensajes habrían sido, pero lo que sí puedo asegurar es que todos los mensajes son en el contexto de procurar reuniones de las autoridades, en este caso del presidente con las bancadas”, declaró. Al ser consultado sobre si conversó de obras con el mandatario, Vergara descartó esa posibilidad.

“De ninguna manera podríamos tratar temas porque no somos encargados ni de realizar obras ni de aprobar obras”, sostuvo.

Respecto a sus comunicaciones con Juan Silva, dijo que solía comunicarse con ministros para pedir “reuniones de trabajo”. “Hemos tratado siempre de tener reuniones de coordinación para temas propios de nuestras regiones y de nuestra bancada”, aseveró. Estas comunicaciones serán de utilidad para la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que investiga a este grupo de congresistas por tráfico de influencias.

Tenga en cuenta

-Elvis Vergara fue ratificado como vocero de Acción Popular para el periodo legislativo 2022-2023.

-El prófugo Juan Silva también fue incluido por la Fiscalía en el mismo caso de ‘Los Niños’.