La fiscal de 'Chibolín' sin escape

La fiscal Elizabeth Peralta Santur se entregó a las autoridades un día después de intentar convertirse en prófuga. Su abogado, Benji Espinoza, celebró ese retroceso, porque había quedado en ridículo cuando, el último martes, declaró a los medios que su defendida acataría la orden de prisión preventiva y momentos después tuvo que aclarar que ella pasaría a la clandestinidad. Aunque, en realidad, la fiscal amiga de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ no tenía a dónde ir.

Espinoza contó que había coordinado con la fiscal superior, sindicada de cobrar US$1 millón para devolver una carga incautada de oro al empresario Javier Miu Lei, la estrategia que seguirían en caso de que el juez supremo Gustavo Álvarez rompiera el desempate de votos de la Sala Suprema inclinándose por la detención.

La táctica era presentar un habeas corpus que llegue hasta el Tribunal Constitucional (TC) para conseguir la eventual liberación de la magistrada, pero para ello la fiscal de Lavado de Activos debía estar presa y así demostrar que acata las órdenes judiciales.

La repentina decisión de pasar a la clandestinidad, de acuerdo al letrado, fue de los familiares de su patrocinada, una maniobra que lo sorprendió.

“Me reuní con la familia; les indiqué la necesidad de dejar una buena imagen y mostrar que nosotros nada debemos y era mejor su entrega. Los he podido persuadir de que eso es así y de que vamos a tener un proceso de habeas corpus, que estoy seguro de que va a poder revertir esta detención que es arbitraria”, declaró a la prensa.

Vivir en la clandestinidad tampoco era la mejor opción para las condiciones físicas de Peralta Santur. A sus 67 años, la fiscal superior padece de una cojera, que fue notoria cuando era trasladada por la Policía, y que es producto de una caída que sufrió el año pasado, según fuentes consultadas por Perú21.

Un prófugo de la justicia no solo debe contar con recursos económicos para trasladarse y esconderse por un tiempo prolongado, sino que también debe estar en constante movimiento, caminar y correr si es necesario, cambiar de ubicación para escabullirse de las autoridades. La fiscal estaba con desventaja.

Benji Espinoza estimó que el habeas corpus que interpondrá llegará al TC en seis meses. Antes, el recurso debe ser evaluado por jueces constitucionales y rechazado por ellos para que siga su curso hasta el máximo intérprete de la Carta Magna.

La colaboración eficaz y la confesión sincera están descartadas de plano. El abogado indicó que su cliente no es culpable de tráfico de influencias ni de cobro de coimas como se le imputa.

Sin embargo, el Ministerio Público tiene otros planes y los adelantó en la decisiva audiencia, a cargo del juez supremo Gustavo Álvarez, que dio paso al encarcelamiento de la examiga de ‘Chibolín’.

Retenerla en prisión

En esa diligencia del 2 de diciembre, la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas usó una evidencia que no había invocado antes para conseguir poner tras las rejas a Elizabeth Peralta: el video donde se le escucha confesar a esta, ante un interlocutor, que su ascenso fue amañado.

El propósito de Cárdenas fue mostrar al magistrado la “clase de valores morales” de Peralta y que su comportamiento puede perturbar las investigaciones.

Imagen Transcripción del video que protanogiza la fiscal Elizabeth Peralta.

Ese material fue hallado en un USB durante el allanamiento de septiembre pasado a las oficinas de la fiscal Peralta. Junto a ese dispositivo había una carta escrita a mano por la persona que grabó el diálogo, a quien la investigada llamaba “Alexito”.

El autor envió el dispositivo para amenazar a Peralta Santur con la difusión del diálogo por no cumplir con su palabra y ayudarlo en las investigaciones que este pedía.

A cambio, “Alexito” —se colige de los diálogos— le había entregado a la fiscal el examen que debía rendir ante el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en 2015, para convertirse en fiscal superior de Lavado de Activos.

Fuentes consultadas por Perú21 indicaron que este caso se iniciará pronto y estará a cargo del fiscal supremo Alcides Chinchay, el jefe de Cárdenas.

La idea es que la fase preliminar se inicie mientras la fiscal Peralta permanezca en el penal de Chorrillos. Antes, eso sí, el video tendrá que ser sometido a una pericia que confirme que la voz es de la detenida.

Luego de ello, ya con las pruebas en mano, la Fiscalía formalizará la investigación preparatoria contra Peralta Santur y eventualmente requerirá su prisión preventiva para asegurarse de que no escape. Una manera de anticiparse a lo que pretende Espinoza en el TC.

Y es que las pruebas que contiene el USB son casi una aceptación de culpa. Según las transcripciones, la fiscal admite que tenía “llegada” a los entonces consejeros y que fue ayudada por estos en su entrevista personal. Incluso reconoce que fue a la prueba sin prepararse y aun así logró el puesto.

Además de los exmiembros del CNM, también se implica al hoy congresista de Podemos, José Luna Gálvez. La misma Peralta, según el registro, dice que Luna la convocó a un desayuno con el exconsejero Iván Noguera para que acuerden qué preguntas le harían en la entrevista.

“Yo me siento con Iván Noguera y con Luna Gálvez, y Luna Gálvez le dice: ‘Ayúdale’ (ininteligible). ‘¿Qué quieres que te pregunte?’. ‘Nada’, y no me preguntó nada”, se le escucha a Peralta.

Las esperanzas de la fiscal por recuperar su libertad son mínimas, y con este nuevo caso sus chances se reducen aún más. El pez por la boca muere.



¿Andrés Hurtado busca nuevo abogado?

El pasado jueves 28 de noviembre, Andrés Hurtado recibió en el penal de Lurigancho, donde cumple 18 meses de prisión preventiva, al abogado William Paco Castillo. Según conoció Perú21, ‘Chibolín’ quiere ser excarcelado pronto y está consultando con hombres de leyes quién puede sacarlo lo antes posible.

Imagen William Paco Castillo. (GEC)

Su actual abogado, Elio Riera, no descartó que Hurtado hable con otros letrados. Indicó a este diario que mientras tenga la confianza de su cliente lo seguirá defendiendo, algo que aparentemente no ha cambiado.

‘Chibolín’, como se le conoce popularmente, insiste en que es inocente, que no cometió delito alguno y por eso no piensa en ser colaborador eficaz.

Sin embargo, los cargos que pesan en su contra son graves. Iván Siucho lo señala de haber recibido US$500,000 en efectivo de parte de su primo Javier Miu Lei para que intercediera ante la fiscal Elizabeth Peralta y así esta logre devolverle un cargamento de oro que le incautaron a su empresa Las Lomas Doradas.

Siucho también señaló que el exconductor de TV medió ante Peralta para que se le inicie una investigación por lavado de activos a la empresa Paltarumi, que era competencia de Miu Lei.

Perú21 supo que el expresentador le pidió a Paco Castillo que evalúe bien su caso y le diseñe una estrategia legal para liberarlo. Una curiosidad es que Castillo y Riera, ambos de perfiles diferentes, tienen algo en común: defendieron al fallecido expresidente Alberto Fujimori.

Imagen Habeas corpus presentado por la defensa de Andrés Hurtado.

Este diario le consultó a Castillo Dávila sobre su encuentro en la cárcel con el excómico. El abogado dijo que fue contactado por un “allegado” de ‘Chibolín’ para acudir a la prisión, pero no quiso dar más detalles de lo que conversaron.

El 28 de noviembre último, Riera interpuso un habeas corpus para conseguir la liberación de su patrocinado, lo mismo que piensa hacer la fiscal Peralta. No obstante, el expresentador parece poco convencido de esa estrategia. Lo último que quiere es quedarse 18 meses en prisión.