Eliane Karp fue vista en los pasillos del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv siendo trasladada en silla de ruedas. Eran cerca de las 8:00 p.m. del miércoles 10 de mayo. La esposa del expresidente Alejandro Toledo llegaba desde San Francisco, Estados Unidos. No aparentaba algún malestar; por el contrario, estaba muy sonriente, según las fuentes consultadas por Perú21 que la vieron en el terminal aéreo. A ojos de los usuarios se trataba de una mujer mayor que era atendida por precaución. Nada les hacía sospechar que era una prófuga. Luego, su rastro de perdió entre la multitud.

Karp eligió bien el lugar para escapar. Pese a la repercusión internacional que generó su huida, en Israel la prensa no está pendiente de ella, una antropóloga de 69 años acusada en Perú de lavado de activos.

El periodista israelí Haggai Matar contó a este diario que en su país no se le ha dado importancia a la situación de su compatriota.

“Solo pude encontrar dos historias al respecto en portales web. En ellas solo se informa que Eliane Karp llegó acá (Tel Aviv) y sobre la conferencia de prensa en Lima. Nadie aquí está interesado en ese tema desde entonces”, dijo Matar.

Eva Fernenbug y Eliane Karp (GEC)

Con la conferencia se refiere al pronunciamiento que hizo el premier Alberto Otárola ese mismo 10 de mayo, cuando confirmó que Eliane Karp había pisado suelo israelí.

Ni jueces ni fiscales que ven el juicio del caso Ecoteva han logrado ubicarla hasta ahora, como sí fue posible cuando vivía en California. Su abogado Roberto Su tampoco ha dado detalles de su paradero.

“Ustedes adopten las decisiones que consideren pertinentes”, refirió Su a los miembros de la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima, a cargo del juicio por Ecoteva, el 11 de mayo. A este diario tampoco quiso contestarle las llamadas y mensajes que se le dejaron.

El equipo especial Lava Jato pide 16 años y 8 meses de cárcel para la ciudadana israelí y su cónyuge, acusados de comprar onerosos inmuebles en Lima con las coimas que recibió el exmandatario de la empresa Odebrecht (caso Ecoteva).

El exjefe de Estado ya se encuentra detenido en Perú por el caso Interoceánica Sur tramos 2 y 3, repatriado desde Estados Unidos; con su esposa no hay certezas de que enfrentará a la justicia.

Y es que el Perú no tiene tratado de extradición con Israel, y es conocido que este país de Oriente Medio no entrega a sus connacionales. No obstante, las autoridades peruanas buscarán la detención de Karp invocando el principio de reciprocidad. Es el último recurso.

Las pistas

En la ficha de constitución de la empresa costarricense Ecoteva Consulting Group, que presentó el dominical Panorama en 2013, Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, declaró una dirección de contacto en Tel Aviv.

Fernenbug fue nombrada presidenta de la compañía por el vigilante José Ángel Zamora Alfaro y la trabajadora de limpieza Claudia Elena Centeno Fuentes, quienes figuraban como los dueños de Ecoteva. Ahora se sabe que solo sirvieron de pantalla.

En el quinto piso del Okeanos Apart Hotel se encuentra el departamento que Eva Fernenbug declaró como su domicilio en Israel.

Pasar una noche en el hotel puede costarle a una persona al menos US$300.

La notaría Melvin Rudelman & Associates de Costa Rica, encargada de hacer el registro, consignó “calle ashunit diez, departamento 507, Hertzlia, Pituaj, Israel” como domicilio de Fernenbug. No obstante, la dirección habría sido mal escrita, ya que no figura en los mapas de la ciudad.

La que sí aparece es la calle Ha Shunit, ubicada a lo largo del exclusivo balneario de Herzliya. En Ha Shunit 10 se encuentra Okeanos Apart Hotel, un complejo hotelero que alquila lujosos departamentos con vista al mar Mediterráneo.

Okeanos Apart Hotel.

El periodista Haggai Matar contó a este diario que este “es un edificio de departamentos para ricos”. Con las fotos publicadas en la web de Okeanos, se constatan sus suntuosas instalaciones. El edificio es una pista para dar con el paradero de Karp, quien podría haberse trasladado a ese lugar.

Nick Kaufman, abogado israelí de Eliane Karp.

Aunque quien sabe realmente dónde está la esposa de Toledo es Nick Kaufman. “En efecto, soy el abogado israelí de Eliane Karp”, respondió a Perú21 cuando fue consultado a través de WhatsApp.

Kaufman, eso sí, no quiso responder las preguntas que se le formularon: ¿dónde vive actualmente su patrocinada?, ¿coordina la defensa en el juicio por el caso Ecoteva con el abogado Roberto Su?, ¿Karp se defenderá en los tribunales?

“Lo que le puedo confirmar es que represento a los señores Toledo y Karp, y a ella la he representado durante años”, contestó brevemente. No quiso decir más.

En declaraciones al portal israelí Ynet, el pasado 13 de mayo, el letrado sí salió en defensa de la acusada. “La fuga de Eliane Karp no tiene fundamento (...). Ella vino a Israel porque tiene la ciudadanía y porque tiene a la mayoría de sus amigos aquí”, sostuvo.

Respecto de las confesiones que hizo el fallecido empresario Josef Maiman, quien confirmó que se usaron sus cuentas bancarias para transferir los millonarios sobornos que la empresa Odebrecht entregó a Toledo, indicó que este manifestó ello “para salvar su pellejo” ante la justicia peruana. “Son declaraciones falsas”, enfatizó Kaufman.

No obstante, las manifestaciones de Maiman complementan con claridad la declaración que dio Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú.

Barata reveló al Ministerio Público la entrega de US$35 millones a Toledo a cambio de la adjudicación de la Interoceánica Sur y Maiman detalló la operación que se desplegó posteriormente para ocultarlos.

Karp, de acuerdo a la Fiscalía, sabía el origen del dinero y pidió a su marido que haga esas exorbitantes compras. “Cometí el error de salir a ayudar a un amigo”, declaró Maiman en setiembre de 2017 a la agencia Efe.

El empresario falleció cuatro años después, en octubre de 2021, pero dejó a los fiscales su testimonio y documentos como pruebas de su confesión, las mismas que perseguirán a Eliane Karp, hasta ser enjuiciada, vaya donde vaya.