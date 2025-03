La historia del viceministro de Transportes y su extraño poder en Palacio de Gobierno

“No soy fotogénico”, dice el viceministro Ismael Sutta cuando nos recibe en el undécimo piso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

No quiere que la entrevista quede registrada en video; solo audio y con su abogado personal al lado. En la oficina hay cinco personas más, entre encargados de prensa y asesores. Bastante para un viceministro de perfil bajo que llegó en junio de 2023.

Su, hasta hoy, desconocida historia tiene varios capítulos que llaman la atención. Como su cercana relación con un sobrino directo de la presidenta Dina Boluarte.

Mantenerse en el cargo no ha sido fácil. Una exministra intentó despedirlo, la presidenta aprobó la decisión. Sin embargo, a los pocos días, todo cambió. Despidieron a la entonces ministra y Sutta sigue ocupando el undécimo piso del ministerio (ver entrevista en página 3).

Imagen TRABAJARON JUNTOS. Ismael Sutta y David Ugarte Boluarte se conocieron en la municipalidad de Cusco en 2018.

SOBRINO PRESIDENCIAL

Ismael Sutta es cusqueño, tiene 50 años, es ingeniero civil y pide remarcar que tiene 25 años de experiencia en el Estado. Empezó en 1999 en la Municipalidad de Cusco como gerente de obras y luego escaló.

Fue asesor, gerente municipal y regidor. Ahí, en 2018, conoció a José Ugarte Boluarte, sobrino directo de la presidenta, quien es un arqueólogo de 45 años muy cercano a su tío Nicanor Boluarte, aunque en un principio, durante la entrevista, no quiso admitirlo.

Le recordamos que las cámaras de un dominical lo registraron visitando en varias ocasiones al hermano presidencial, en su casa de San Borja, durante los últimos meses de 2023.

A esa casa llegaron funcionarios públicos que luego recibieron jugosos presupuestos del Estado. “Solo iba a llevarle chicharrón a mi tío”, dijo el sobrino, quien, además, confirmó que conoce muy de cerca al viceministro Ismael Sutta.

‘LOS CHECHOS’

Por su lado, Sutta dijo que solo hay una relación profesional con el sobrino, pero eso parece que no es del todo cierto.

En Cusco existe un selecto grupo de funcionarios que rotan en diferentes entidades municipales. Le dicen ‘Los Chechos’, porque el grupo está encabezado por el ingeniero César Paniagua, quien tiene el sobrenombre de ‘Checho’.

‘Checho’ fue un efímero ministro de Vivienda en el gobierno de Pedro Castillo. Asumió en agosto de 2022. Antes fue jefe de Sedacusco, la empresa pública que administra el agua en la ciudad imperial. Algo así como el Sedapal cusqueño.

En Sedacusco, ‘Checho’ juntó al actual viceministro con el sobrino presidencial. A inicios de 2022, contrató a Ismael Sutta como asesor externo y, al mismo tiempo, inventó de manera irregular un puesto de trabajo para el sobrino de Dina Boluarte.

Ese hecho apuntala la idea de que Sutta y el sobrino son parte del llamado grupo ‘Los Chechos’. El sobrino presidencial lo niega, pero confirma que el grupo existe.

“Sé que es un grupo de ingenieros”, dice el sobrino. Lo que no puede negar es que trabajó muy cerca a ese grupo. Cuando ‘Checho’ fue designado ministro, Sutta entró como gerente general de Sedacusco y el sobrino se quedó trabajando algunos meses hasta que un programa periodístico evidenció su irregular contratación.

“Fue una denuncia injusta. Yo ganaba cuatro mil soles, nada más”, dice el sobrino, quien cuenta que fue el propio Sutta quien lo despide. Lo menciona como un ejemplo de que su relación con el viceministro es solo profesional.

LLAMADA GANADORA

El sobrino se fue y Sutta se quedó en Sedacusco, pero no por mucho tiempo. En octubre de 2022 el actual viceministro recibió una llamada inesperada, según él. Era el secretario de Dina Boluarte, en ese momento ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El secretario se llama Enrique Vílchez, es el actual secretario de Palacio e íntimo amigo de Nicanor Boluarte. Sutta cuenta que le programó una reunión con Dina.

“Yo hablé con la (ahora) presidenta personalmente en Lima”, recuerda Sutta. Dice que Boluarte le dijo que estaba armando un equipo de profesionales y le propuso, sin conocerlo, ser viceministro del Midis.

Boluarte y Sutta no llegaron a ningún acuerdo porque él tenía “temas pendientes” en Sedacusco. Esos “pendientes” era una investigación porque su contratación habría sido irregular.

A los pocos meses, antes de que la investigación terminara, Sutta renunció a Sedacusco. Para esa fecha Dina Boluarte ya era presidenta del Perú y una nueva llamada telefónica cambió la vida profesional de Sutta.

EN LO MÁS ALTO

Era el entonces ministro Julio Demartini, quien estaba a cargo del Midis. Se reúnen y el 2 febrero de 2023 Ismael Sutta, hasta ese entonces un funcionario de rango medio en el sector municipal, da el mayor salto de su carrera y logra ser viceministro de Dina Boluarte.

En el Midis pasó desapercibido. Después de todo era un ingeniero civil ejecutando ayuda social. En teoría, lo llamaron para ser un técnico a quien, la propia presidenta, le encargó planificar proyectos de largo plazo. Sin embargo, en pocos cuatro meses, el largo plazo y lo técnico desaparecieron.

Imagen La prueba. Este es el borrador de la resolución que daba por concluida la designación de Ismael Sutta. La decisión de sacarlo del cargo tenía el ‘okey’ de la presidenta y del expremier Alberto Otárola.

‘CAMBIAZO’

De un momento a otro, a fines de junio de 2023, lo designaron viceministro de Transportes. Fue un hecho muy extraño que hoy, por fin, tiene explicación. “A mí me llamó la ministra Lazarte”, dice Sutta, pero eso —otra vez— no es del todo cierto.

Para esa fecha la ministra del MTC era Paola Lazarte. Ella ha confirmado que la persona que le hace llegar el CV de Sutta fue el entonces premier Alberto Otárola, quien aún guardaba una buena relación con Dina Boluarte y su círculo de confianza. Intentamos comunicarnos con él, pero no obtuvimos respuesta.

Quien sí habló fue la exministra Lazarte. Dijo que a los pocos días que Sutta llegó, se dio cuenta de que no cumplía con las características que ella buscaba en un viceministro. Cuestionó desde sus formas profesionales hasta su ética.

En ese momento, Lazarte no lo sabía, pero sobre el pasado de Ismael Sutta pesaban una serie de denuncias. Desde violencia contra la autoridad, ocultamiento de pruebas, falsedad ideológica, ocultamiento de documentos, nombramiento ilegal, usurpación de funciones, etcétera.

El viceministro ha dicho que todas esas denuncias fueron realizadas por actos dentro de la función pública. Venganza de malos ciudadanos a los que él como autoridad tuvo que sancionar. Dijo que solo cuatro están activas y que, en dos de ellas, él es el agraviado.

Pero Lazarte y Sutta nunca hablaron de estos temas. La entonces ministra le quitó su confianza y gestionó la salida de Sutta con el premier Otárola y con la presidenta. Ambos lo aprobaron, pero quien terminó saliendo del ministerio fue ella.

La decisión fue de Boluarte y de Otárola. La pregunta es: ¿quién tenía el poder, en ese momento, para hacer cambiar de opinión al premier y a la presidenta?

RESPALDO PRESIDENCIAL

Desde Palacio nos han dicho que la salida de Lazarte fue para “refrescar el gabinete” y que esa decisión “no guarda relación con la permanencia del viceministro Sutta”. Además, aseguraron que “es un tema (...) de la exministra y el expremier. No de la Presidencia”. Eso tampoco es tan cierto.

Sutta es un viceministro que despacha directamente con la presidenta. Así lo confirma el registro de visitas de Palacio y él lo acepta: “A mis reuniones en Palacio me convocan de manera formal y hablamos solo del sector Transporte, no de otros temas”, aseguró.

UN POCO DE LUZ

“Yo no sé cómo llega a ser viceministro”, dice el sobrino de la presidenta Boluarte, quien pidió que se le considere como un político de oposición, pero, a la vez, remarca que Sutta “es un buen profesional”.

Por su lado, el viceministro dice que no le debe su puesto a ningún Boluarte y, cuando se le insiste, se esfuerza en recalcar: “No conozco a Nicanor Boluarte”.

Lo concreto es que Sutta administra un ministerio que desembolsa miles de millones de soles al año. Tiene 13,000 millones de razones para dejar la vergüenza a la cámara y responder todas las acusaciones y dudas. Sean de enemigos o de, como dicen en Cusco, ‘waykis’.

ENTREVISTA: PAOLA LAZARTE, EXMINISTRA DEL MTC

“(Boluarte) me dio el ‘okey’ para sacarlo”

La exministra de Transportes y Comunicaciones Paola Lazarte conversó con Perú21 acerca del proceso de contratación de Ismael Sutta, actual viceministro en dicha cartera.

¿Usted llama al señor Sutta para que sea viceministro de Transportes?

No, yo no lo llamo. Yo recibo su currículum como una recomendación. Recuerdo que en una sesión de Consejo de Ministros, en un momento de pausa, se me entregó su CV para evaluación. La persona que me lo da me dice que es una recomendación del premier. Entonces, hago una ponderación del paso previo que el señor Sutta había tenido en Transportes. Yo tenía un mes sin un viceministro, y es el que más ejecuta el presupuesto. Era un gran problema estar con una encargatura sin alguien tan importante.

¿Y él es nombrado inmediatamente? ¿Cuál es el proceso que se sigue?

El primer requisito es la idoneidad del cargo y lo revisaba la Secretaría General del Ministerio. PCM también realizaba una filtración de los antecedentes para que no hubiese problemas de tipo político. Ya cuando se procede a hacer una designación, el funcionario firma una declaración en Palacio de no tener procesos en curso, sanciones administrativas, entre otros. Entiendo que sí (es un filtro que Palacio debe hacer).

¿Palacio nunca puso ningún reparo? ¿Le termina de dar confianza Sutta?

No hubo ninguna advertencia, simplemente continuó su trámite. Yo no tenía conocimiento de la cantidad de denuncias que el señor tiene a la fecha. De haber tenido conocimiento de eso, otra hubiese sido mi posición. Al mes, yo viendo su desempeño, decido que no debe continuar más como viceministro de Transportes porque realmente no daba la talla para ese cargo. Le hago la consulta al expremier y a la presidenta, y me dan el okey. Por eso, yo hago el trámite.

¿Eso cuándo ocurrió? ¿El cambio por qué no se dio?

Yo no lo sé, pero lo concreto es que para el 6 de septiembre de 2023 yo soy la que sale, a las tres semanas de haber solicitado el cambio (de Ismael Sutta).

