El valor de la verdad de Patricia Muriano, la exsecretaria presidencial de Dina Boluarte

Un audio llegó a nuestra redacción el último jueves. La información estaba acompañada de un dato muy puntual: Era la voz de Patricia Muriano Peralta.

Patricia Muriano Peralta es la íntima amiga de la presidenta, Dina Boluarte, a quien conoce, más o menos, desde el año 2015 cuando trabajaron juntas en la sede de Surco de RENIEC.

Cuando Boluarte fue vicepresidenta, le dio trabajo a su amiga en Palacio y cuando asumió la presidencia del Perú la hizo secretaría presidencial.

La historia de Muriano y Boluarte fue contada en exclusiva por Perú21 a inicios de este año: “Patricia Muriano, la exsecretaria que hace temblar al gobierno de Dina Boluarte”.

El reportaje, además, alertaba que la Fiscalía, encargada de investigar las cirugías a la nariz de la Presidenta, estaba tardando mucho en tomar la declaración de Muriano.

Según la teoría Fiscal, Dina Boluarte, abandonó su cargo de presidenta para someterse a una operación a la nariz. La mandataria ha negado el abandono de cargo y, en un mensaje a la Nación, negó con ferocidad que la cirugía haya tenido una finalidad estética. Aseguró que fue una necesidad médica.

EL VALOR DE LA VERDAD

Luego de escuchar el audio, llamamos a Patricia Muriano. Solo nos respondió por mensajes. Primero dijo que ella nunca habla de esos temas con nada.

Le mandamos un fragmento del audio y le preguntamos si esa era su voz, su respuesta fue: "No falsa. No sé de quién es. Mía no es".



Sin embargo, Patricia Muriano parece haber cambiado de opinión. Ayer domingo, el programa Cuarto Poder aseguró que Muriano les había confirmado que sí era su voz.

Ese cambio de versión cambia por completo el panorama y el audio adquiere otra connotación. Porque más allá de que Muriano diga la verdad o no, mucho de lo que se dice en el audio sí se condice con la realidad.



REENCAUCHE GRATIS

Según explicó la amiga de la mandataria en el audio, el cirujano Mario Cabani no cobró por la operación de Dina Boluarte. "No, no lo cobraba. Y ni siquiera hay historia clínica, que hagan esa historia clínica es falso", se le oye decir a Patricia en el audio.

Lo dicho por Muriano se condice con las investigaciones periodísticas: No se ha encontrado un registro en SUNAT que acredite el pago por la cirugía. Cuando este diario hizo la consulta directa al centro estético Cavani, solo hubo silencio.

¿MENTIRA PRESIDENCIAL?

El pasado 12 de diciembre, Dina Boluarte, salió furiosa en mensaje a la nación para desmentir que su cirugía respondía a fines estéticos. Lo que dice Muriano en el audio contradice a la presidenta.

"Primero le saca unas radiografías en la clínica Sanna y que dijo que no necesita operación", se le oye decir a la exsecretaria presidencial.



La mención a la clínica Sanna es importante porque, como adelantamos en este diario, la verdad se encuentra en sus archivos y la presidenta está realizando varias maniobras legales para que esa historia no se conozca.

El 16 de enero pasado, informamos de una inusual carta notarial que la propia mandataria mandó a la clínica Sanna. Decía que "solo ella o un juez" puede autorizar la entrega de esa información.

EL DOC SÁNCHEZ

"Sánchez es el que le ha hecho la nariz. Mario no toca nariz. Mario no opera nariz, el que siempre opera nariz es el Dr. Sánchez. Mario le puso los hilos, de dos en cada lado y le sacó las bolsas", aseguró Muriano en el audio.

Ese tal Sánchez es el otorrinolaringólogo Javier Sánchez. Cuando Perú21 publicó el informe donde da cuenta del personal médico que acompañó a la mandataria en la operación y post-operación, fue al consultorio del doctor Sánchez a consultar, específicamente, sobre su participación en la operación de Boluarte. “Cualquier duda, con el médico tratante, el doctor Cabani”, dijo aquel 9 de enero de 2025 desde su consultorio ubicado en la Clínica Ricardo Palma.

En el audio Patricia Muriano da más detalles de la famosa operación. La justicia aún no puede corroborar lo dicho porque, como ella misma nos explicó, aún no declara.

La han reprogramado para el 26 de este mes. Aseguró que ¨la parte investigada¨ solicitó la nulidad de la audiencia. Ese día Muriano no se sentará en un sillón rojo, pero tendrá la oportunidad de decir, por fin, la verdad.



