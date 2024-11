El Reinfo de los herederos del oro ilegal

En mayo de este año, un ´'gato' logró escapar de la Policía. No hablamos de un animal, sino de un hombre, y uno muy peligroso. Se llama Josué Blas Lezama, mejor conocido como el ‘Gato Coté’.

Para la Policía, es el líder de La Gran Alianza, una banda criminal que desde el año 2020 reina en los cerros cargados de oro, ubicados en la sierra de Trujillo.

La banda llegó para ser la fuerza de choque de los viejos capos de la minería ilegal de la zona. Sin embargo, en poco tiempo se dieron cuenta de que el negocio no estaba en ‘chalequear’ o proteger a los informales, sino en comercializar ellos mismos el oro ilegal. Traicionaron a sus empleadores y hoy las autoridades calculan que amasan una fortuna que bordea los 150 millones de soles.

Para hacerlo, La Gran Alianza usó armas, explosivos, terror, violencia y un documento, un dichoso papel que el propio Estado peruano entrega desde 2016. Hablamos del famoso y bendito (en este caso, maldito) Reinfo, el Registro Integral de Formalización Minera.

PAPEL MALDITO

El Reinfo, en teoría, buscaba darles tiempo a los pequeños mineros artesanales para formalizarse. Fue creado como un mecanismo temporal que solo iba a durar tres años; sin embargo, se usa hasta el día de hoy. La persona o empresa que cuenta con un Reinfo vigente puede extraer mineral, comprar explosivos, trasladar mineral sin acreditar su origen, procesar el mineral y venderlo.

Para el ingeniero y exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el Reinfo es “como darle un brevete temporal a un chofer de una combi informal que desde hace años promete aprenderse las normas de tránsito y hasta hoy no cumple, pero sigue manejando”.

La Policía ha determinado que el ‘Gato Coté’ usó esa licencia y, gracias a ella, pasó de ser un delincuente vinculado a la extorsión a ser el mandamás de la minería ilegal en la sierra trujillana. Cuando, en mayo de este año, el ‘Gato Coté’ escapó del país, la Policía estuvo a punto de detenerlo. No lo sabía en ese momento, pero se estaba jugando la última vida que le quedaba. Cuatro meses después, en septiembre, fue asesinado de un tiro en la cabeza en Colombia.

HEREDERO DEL TERROR

Desde su muerte, empezó la guerra por tomar la batuta de La Gran Alianza. A la vez, la Policía ha detenido a personas y allanado viviendas. Lo descubierto les ha sorprendido porque permite conocer la importancia del Reinfo para la organización criminal.

Cuando el ‘Gato Coté’ fugó del país, quedó a cargo de La Gran Alianza su hermano, Juan Manuel Blas Lezama, alias ‘Juancho’, quien fue detenido a fines de mayo de este año en su casa de Trujillo.

La captura no fue fácil. ‘Juancho’, a lo Pablo Escobar, se lanzó desde el techo de su casa y empezó a huir por los techos de sus vecinos. No avanzó mucho; se escondió en la sala de una familia que pudo avisar a la Policía.

Esa noche se detuvo a cerca de 13 personas y se allanaron alrededor de 10 casas. 130 mil soles, 210 mil dólares, 114 mil pesos colombianos, decenas de municiones y armas, 20 carros, varios de ellos de lujo, costalillos llenos de tierra y piedras mineralizadas, y 12 pequeñas bolsas que llamaron la atención de la Policía y fueron el hilo de la madeja que los llevó al Reinfo.

RUTA CRIMINAL

Eran 12 muestras de oro. La muestra es el estudio que se hace a cada carga de tierra mineralizada que los camiones trasladan de las montañas a las plantas procesadoras en la costa. Ese estudio permite calcular la cantidad de onzas de oro que cada camión lleva y el nivel de pureza del preciado mineral.

Esa pista y lo que encontraron luego les ha permitido a los investigadores apuntalar su teoría: La Gran Alianza roba el oro de las minas formales. Lo hacen desatando una guerra en las entrañas de los cerros llenos de oro, interceptando los túneles de las compañías mineras formales, como ocurre con la Mina Poderosa, que en la actualidad tiene 25 puntos de extracción de oro tomados por los delincuentes.

El segundo paso es sacar el mineral robado. Llenan cientos de sacos y los colocan en camiones que viajan desde la sierra hasta la costa. Esos camiones pueden transitar sin ningún problema, gracias al Reinfo. Todos los camiones cruzan por un pequeño puente llamado Chagualito, un precario puesto de control ubicado en el distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Cerro. Ahí solo dos policías miran las decenas de camiones que pasan a diario sin ningún problema mostrando su certificado del Reinfo . Muchos de ellos llevaron y llevan el oro ilegal de La Gran Alianza.

La Policía ha demostrado que esos camiones llegaron a la costa, a las procesadoras que operan en los suburbios más peligrosos de Trujillo. Los barrios de El Porvenir, El Milagro y La Esperanza albergan a cerca de seis grandes empresas procesadoras.

Llega tanto mineral que fuentes de Perú21 comentaron que cada vez se abren más procesadoras y que incluso ya hay empresas que ofrecen mantenimiento a las maquinarias de estas empresas. Un indicio de que la demanda para procesar oro está en aumento.

Cada camión conduce con una carga en promedio de 25 toneladas. Las procesadoras hacen un estudio de cada carga. Esos estudios o muestras, como las llaman, determinan la cantidad de onzas y la pureza del oro que cada camión lleva. Esas muestras fueron las que la Policía encontró en la casa de ‘Juancho’, el heredero de La Gran Alianza.

Los códigos de las muestras condujeron a otra pista: las empresas procesadoras que recibieron el oro ilegal. Según la Policía, todas las empresas procesadoras respondieron lo mismo durante los interrogatorios a sus representantes: “Tenían Reinfo; para nosotros estaban en regla”.

Las facturas entregadas por las empresas procesadoras muestran lo rentable del negocio. Cada camión en promedio puede rendir 140,000 dólares. Las empresas procesadoras también entregaron a la Policía el nombre de la supuesta minera a la que le pertenecía el oro ilegal que La Gran Alianza llevó hasta la costa.

La empresa se llama La Pampa Hermosa y está inscrita en el Reinfo. Esto, en teoría, asegura que es una pequeña empresa que extrae mineral de manera legal. Sin embargo, cuando la Policía fue hasta el distrito de Chilla, en Pataz, para verificar a la próspera empresa, se encontró con un viejo socavón abandonado desde hace muchos años, según se deja constancia en el parte policial.

La representante de la empresa es, según la documentación formal, Reyna Domínguez Enríquez, a quien la Policía no encontró, pero los vecinos de la pequeña mina abandonada contaron que vivía en otro distrito y nunca la conocieron como empresaria minera.

Según los documentos de Reinfo, la empresa Pampa Bonita tiene como dirección formal una casa en el distrito limeño de Comas. Ahí funciona una tienda de la cadena de librerías Tay Loy desde hace 12 años.

Desde que existe el Reinfo se afiliaron cerca de 86,000 empresas. Sin embargo, solo 2,000 han logrado formalizarse. Para la Policía, el caso de ‘Gato Coté’, ‘Juancho’ y La Gran Alianza es solo uno de los varios miles a nivel nacional. Aseguran que la mayoría de Reinfos son mal usados por delincuentes.

“SER FORMAL NO ES RENTABLE”

Una posición completamente distinta tiene Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Según Franco Becker, solo un 2% o 3% de empresas hacen mal uso del Reinfo. Acepta que su cálculo es solo una percepción y no está basado en data interna de su organización.

El dirigente llegó a Lima hace cinco días para reunirse con diferentes políticos con el fin de pedir la ampliación de la vigencia del Reinfo. Está preocupado porque el último plazo dado por el Estado vence el 31 de diciembre de este año. Él asegura que todos los miembros de su agremiación quieren formalizarse, pero acepta que económicamente no les conviene.

Máximo Franco Becker cuenta que trabaja hace 35 años como minero artesanal. Actualmente, opera en Arequipa, emplea a 8 personas y el oro que encuentra lo vende a una minera grande de la zona. Dice que puede ganar cerca de 18,000 soles al mes.

Cuenta que para ser formal solo le hace falta el contrato con la minera grande de la zona a la que le vende el oro, pero asegura que las condiciones que le ponen no le convienen. Asegura que su ganancia se reduciría a 10,000 soles al mes. “La formalidad es una gran responsabilidad y como persona natural, para cumplir ciertas responsabilidades, no vas a poder. Y no se puede porque la rentabilidad es solo para comer y criar a tus hijos”, anota.

FUTURO INCIERTO

El dirigente se ha entrevistado con diferentes congresistas. Cinco de ellos han presentado proyectos de ley que buscan mantener la vigencia del Reinfo. Ellos son Darwin Espinoza, José Luna Gálvez, Segundo Quiroz, Guido Bellido y el propio presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Paúl Gutierrez, quien esta semana votó a favor de que la discusión vaya al Pleno del Congreso, aunque su propuesta no prosperó.

Desde el lado del Gobierno no quieren tocar esta papa caliente en la que se ha convertido el Reinfo. El premier Gustavo Adrianzén ha dicho que el Ejecutivo prepara una solución al problema: un proyecto de ley que debió ingresar esta semana al Congreso, pero que nunca llegó.

Mientras el problema no tiene solución a la vista. Máximo Franco Becker y sus agremiados preparan una masiva protesta durante los días que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se desarrolle. La gran pregunta es: ¿cuántos ‘Juanchos’ o Grandes Alianzas pueden infiltrarse en medio del reclamo gremial? Justamente, entre estos grupos prominería informal está la ya conocida Red Muqui, quienes participarán en un foro alternativo durante los días que se desarrolle APEC. Esta ONG es conocida por su constante campaña mediática en contra del proyecto Tía María y hoy también serían parte de la protesta que, valgan verdades, favorece a personajes como ‘Juancho’ y otros criminales.

Las bandas organizadas de oro ilegal están más vivas que nunca y su poder es innegable. Al mes de ser detenido, un juez trujillano dejó en libertad a ‘Juancho’, el nuevo heredero de La Gran Alianza que opera, según las investigaciones policiales, con un arma en una mano y con su ficha de inscripción de Reinfo en la otra.

