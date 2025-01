Elsa Torres: "El comisario llamó por teléfono al asesino, yo estuve ahí”

“Vengo de estar todo el día haciendo cola en Reniec”, dijo Elsa Torres, la madre de Sheyla Cóndor Torres, la protagonista de la historia policial que estremeció al país y que esta semana volvió a irritar.

Elsa Torres suspiró, se sentó fatigada en la silla del set de Perú21 y renegó: “Y no me atendieron, joven”. Fue cólera mezclada con resignación. La misma sensación que tuvo el último martes cuando se enteró de que el Gobierno decidió designar como agregado policial en Chile al comisario de la urbanización Santa Luzmila en Comas, el oficial Ronal Núñez Díaz.

Imagen Cuando la Fiscalía interrogó a Núñez, dijo que ese 16 de noviembre, luego de hablar con Elsa Torres, su menor hija lo visitó en la comisaría y de casualidad se le cayó el celular al inodoro.

El mismo hombre que habló, delante de ella, con el asesino de su hija, el suboficial Darwin Condori. Fue una llamada telefónica, hasta hoy desconocida, que se realizó minutos antes de que Elsa Torres encuentre descuartizada a su hija en el baño del departamento de su asesino. Hoy, la madre de Sheyla narra por primera vez, con lujo de detalles, la participación del comisario Núñez.

Si bien es cierto que el Gobierno retrocedió en su decisión, ¿cómo tomó la designación del comisario Ronal Núñez como agregado policial en Chile?

Bueno, yo me he sentido mal. Cuando yo escuché que se había ido para Chile, yo dije: “¿Por qué? ¿Qué hacen los fiscales? ¿La Fiscalía qué está haciendo? ¿Por qué a este comisario le han mandado para allá? ¿Quieren taparlo? ¿Quieren que se quede ahí? ¡No quieren investigar!”. Me siento destrozada: me quitaron mi corazón, me quitaron mi hija. Que se investigue.

¿Recuerda el momento en que ve al comisario Núñez por primera vez?

Sí, me hace pasar adentro (de la comisaría). Empieza a llamar a varios números. No sé si llamaría a otros policías, pero llamaba a varios números, entre esos, le contesta el asesino. Y él (Núñez), le dijo: “Oye, acá está sentada una señora y está buscando a su hijita. El día trece se ha perdido. Dice que ya sabe dónde ha llegado su hija’.

[Esa llamada ocurrió el 16 de noviembre pasado y lo que decía Núñez era cierto porque, para esa fecha, la señora Elsa Cóndor había realizado su propia investigación. Encontró, en su casa, el WhatsApp de su hija abierto en su computadora. Vio la conversación entre su hija y el asesino, quien le quería dar en adopción un perro. Logró identificar dónde quedaba el departamento de Condori y su nombre completo].

¿Qué le respondió el asesino a Núñez?

Le dijo: “Sí, hemos pasado al departamento. En el departamento hemos estado tomando y nos quedamos dormidos y a eso de las 9 a.m. mi vecina me llama, toca a la puerta, yo me despierto y ella (Sheyla Cóndor) ya no estaba”.

¿Esa conversación usted la escucha porque estaba en altavoz?

Sí, sí, él estaba conversando con el asesino. Yo estuve ahí. Él (Núñez) estaba sentado a esta distancia (señala el espacio que nos separa, es menos de un metro).

¿Qué le dijo Núñez luego de colgar la llamada?

Estaba desesperada, escuché todo y yo, desesperadamente, quería irme, quería irme rápido al departamento. Y con un policía me fui.

[El comisario Núñez no acompañó a la señora Elsa, quien, casi al anochecer, entró al departamento del asesino, buscó con desesperación por los cuartos. En su cabeza, una de sus peores pesadillas había ocurrido: “Violaron a mi hija”, pensó. Pero, cuando entró al baño, el mundo se le vino abajo. En ese instante hubiera preferido mil veces que su peor pesadilla se hiciera realidad porque, al lado de la ducha, encontró el cuerpo mutilado de su hija mayor.

La enterró en Tarma, en un pueblito llamado Huasahuasi, dónde Sheyla creció. Hoy, ya en Lima, hace trámites en Reniec porque una tía de Sheyla abrió una cuenta bancaria a su nombre y ahora necesitan los documentos de defunción, que se extraviaron, para recuperar el poco dinero de la tía. La señora Elsa se enfrenta a la lenta y poco amable burocracia en compañía de la última hija que le queda, una pequeña menor de edad, quien lleva en su mirada un duelo distinto al de su madre. Guarda silencio en todo momento].

