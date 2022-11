Mientras usted lee este informe, el dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez, –prófugo de la justicia– puede pasar frente a una comisaría, cruzar el país en carretera o entrar a Palacio de Gobierno, y ningún policía podría acercarse para detenerlo.

Sobre Alejandro Sánchez pesa un pedido de prisión preventiva –aún no resuelto en el Poder Judicial– después de que se escapara de una detención preliminar a pedido del equipo especial contra la corrupción del poder que dirige la fiscal superior Marita Barreto.

Este diario pudo verificar en el Sistema Digital de Requisitorias de la PNP que el paisano y amigo del presidente Pedro Castillo no está registrado ni siquiera en la base de datos que la Policía usa para buscar a los ciudadanos requeridos por la justicia. Es decir, ningún agente puede detener a Alejandro Sánchez si es que este decide mostrarse públicamente porque –como se dice en el argot policial– no tiene RQ (requisitoria). Esto explica también por qué el Ministerio del Interior (Mininter) no lo ha incluido en el programa de recompensas, cerrándose así el círculo de impunidad.

El DNI de Alejandro Sánchez no tiene restricciones.

El martes 11 de octubre, los agentes del equipo especial llegaron hasta una lujosa casa en Asia –que un colaborador eficaz se la atribuye como propiedad a Pedro Castillo– para detenerlo por el caso ‘gabinete en la sombra’; sin embargo, Sánchez ya había fugado. La Policía sospecha que una oportuna llamada en la madrugada lo alertó del operativo. Desde entonces, y a casi un mes de su desaparición, el Mininter no lo ha colocado en la lista de los más buscados. Pero la responsabilidad de que Sánchez aparezca en este registro no es solo de Interior, sino también de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Existe una Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad que depende de la PCM. Este grupo de trabajo debe evaluar y otorgar el beneficio, determinar el monto de la recompensa y comunicar a las instancias competentes lo acordado. Lo cierto es que hasta el momento no hay nada y el financista de Castillo puede seguir respirando tranquilo.





MINISTRO RECICLADOR

Willy Huerta se aferra al Mininter.

No es lo único que arrastra el ministro Huerta. Ayer también hizo noticia porque se atrevió a ir contra la transparencia y designó –por pocas horas– como asesor de su despacho a Juan Carlos Delgado, el exjefe del gabinete de asesores del defenestrado ministro de Salud Jorge López, quien fue removido luego de que la Fiscalía abriera investigación por el caso de pitufeo de 100 mil soles. Delgado era el encargado de distribuir el dinero de López entre otros funcionarios del Minsa para que depositen a la expareja de este.





TENGA EN CUENTA

El ministro Willy Huerta dijo –faltando a la verdad– que la responsabilidad de capturar a los prófugos ligados al gobierno es del equipo especial que coordina el coronel Harvey Colchado.

Huerta miente, pues la responsabilidad es de toda la PNP.

