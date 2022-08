Pero donde la solicitud sí habría encontrado eco ha sido en la Policía Nacional, al mando del comandante general Luis Vera Llerena. El mandamás de la PNP ha convocado –para mañana viernes y el sábado 20– a la Primera Reunión del Comando Policial 2022 en la que ha ordenado que asistan los 58 generales en actividad.

En el documento –clasificado como reservado– al que tuvo acceso Perú21, se lee que la reunión tiene por finalidad “brindar asesoría al director general de la Policía Nacional del Perú en temas de trascendencia, unificar criterios, fijar las estrategias institucionales, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados, en el marco del desarrollo institucional y finalidad fundamental”.





Documento fue remitido hace unos días a todas las jefaturas policiales.

Oficiales consultados por este diario coinciden en que es la primera vez en el año en que se convoca a este tipo de reuniones en medio de un panorama en que el gobierno busca infiltrar al equipo especial de la PNP que apoya a la Fiscalía de la Nación, que investiga al presidente Pedro Castillo.

Entre los invitados al cónclave figuran los generales que se habrían beneficiado por los ascensos irregulares ordenados desde Palacio de Gobierno y que en estos momentos es materia de investigación en la Fiscalía.

Enrique Goicochea Chunga (jefe policial de Ucayali), Roger Pérez Figueroa (dirección de Turismo, antes Dirin), Jorge Luis Castillo Vargas (jefe policial Callao), Nicasio Zapata Suclupe (jefe policial Tumbes) y Manuel Rivera López (jefe policial Tacna) llegarán a la cita.





‘No se hablará de temas políticos’

Un oficial cercano a la Comandancia General de la Policía se comunicó con este diario para transmitir la posición de la institución. Señaló que esta reunión se iba a realizar con el exdirector general Vicente Tiburcio, pero “no se pudo hacer porque vinieron marchas y se suspendió”. Agregó que es una reunión que se realiza todos los años, y que antes de la pandemia ocurría hasta en dos oportunidades.

El oficial dijo, además, que no se tratarán temas políticos, pero no se descartó que se hable sobre el equipo especial de la PNP que apoya al Ministerio Público. “Que se toque el tema podría ser institucional porque a nosotros nos afecta que el encargo de la Fiscalía recaiga, la coordinación, en un ente que no pertenece a la PNP como es la Digimin. No habría ningún problema en que se trate ese tema porque la Fiscalía ha decidido que el coordinador sea de otro lugar y no de la Policía”, indicó.





