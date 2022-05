Uno de los hijos del hombre fuerte en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el general (r) Gustavo Bobbio, fue designado en un alto cargo al interior de la Superintendencia Nacional de Migraciones, una entidad que no solo emite pasaportes sino es la encargada de controlar el ingreso y la salida de peruanos y extranjeros al territorio nacional.

Migraciones, como se sabe, vigila también que ninguna persona con impedimento de salida del país fugue, como ocurrió con el exjuez supremo César Hinostroza, quien se encuentra prófugo en España. Actualmente, el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, tienen órdenes de captura.

Desde el 21 de abril pasado, Arturo Miguel Guillermo Bobbio Carranza viene desempeñándose como asesor II de la Gerencia General, el mismo día en que Ramiro Quino fue designado, justamente, como gerente general.

Esta semana, Quino Franco fue uno de los cuatro altos funcionarios de Migraciones removidos luego de la accidentada visita que realizó a esta entidad el primer ministro Aníbal Torres. Se retiró al gerente general, pero su asesor Bobbio se mantiene.

Arturo Bobbio Carranza es uno de los cuatro hijos del general (r) del Ejército Gustavo Bobbio Rosas, amigo y consejero del condenado por homicidio Antauro Humala. Desde setiembre pasado, su padre es también mano derecha del director de la DINI, José Luis Fernández Latorre, quien lo llevó a sus filas como su jefe de gabinete.

Durante la agitada campaña electoral, Bobbio Rosas defendió al entonces candidato Pedro Castillo al remarcar que él no era comunista y que, si aceptó ir en un partido con esa ideología, “está bien”.

“No soy oficialmente asesor. Tampoco es que tenga un puesto en la organización política o en el equipo técnico, pero si conversar es asesorar, conversamos mucho”, dijo en una entrevista. Y pidió que alguien le diga de “algún acto de corrupción” o de “miseria moral de Pedro Castillo y yo en este momento renuncio”.

En el caso de su hijo, antes de ser designado en Migraciones, Arturo Bobbio Carranza ya había sido nombrado en octubre último como asesor del despacho del exministro del Ambiente, Rubén Ramírez. Renunció a dicho puesto el 31 de marzo.

Bobbio es abogado de profesión y también ha mostrado su interés por la política. En 2010 y 2018 buscó ser alcalde de Surco, cuando postuló con el Partido Aprista y con Democracia directa, respectivamente. Ahora está vinculado a la agrupación –en proceso de inscripción– Fe en el Perú, cuyo presidente fundador es Álvaro Paz de la Barra.

ADVIERTEN RIESGOS

Especialistas consultados por Perú21 coinciden en mostrar su preocupación por esta designación, pues podría conllevar a una filtración de información de Migraciones a la DINI y viceversa. Ambas manejan información sensible.

“A estas alturas sería una ingenuidad creer que se trata de casualidades. Están colocando a gente en puestos claves para hacer cosas negativas y nocivas”, opinó el exministro del Interior Fernando Rospigliosi. “Esto puede redundar en una filtración de información de un lado a otro, lo cual es impropio y no debería ocurrir”, agregó.

“La posibilidad y el riesgo de que se pueda filtrar, manipular, una información sensible, en un contexto además como el que estamos ahorita, es alto. Debería tomarse con mucho cuidado”, consideró, por su parte, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética.

Rotta precisó que si bien no hay un conflicto de intereses de forma directa (la DINI depende de la PCM y Migraciones del sector Interior), sí hay un evidente riesgo. “Esto (también) debe observarse en el marco del proceso de copamiento de instituciones públicas que hay en el Gobierno”, subrayó.

LA POSTURA DE BOBBIO

Vía telefónica, Bobbio dijo a este diario que es un abogado con más de 15 años de experiencia, con maestría y un doctorado concluido.

También aseguró que esta no es su primera experiencia en el sector público y que ya antes, en anteriores gobiernos, había trabajado en el Ministerio de Transportes, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Defensa.

“Todo trabajo en el Estado es sensible, pero no sé a qué se refiere con ello (…). Los hijos de todas las decenas de miles de militares no podrían trabajar bajo su lógica en el Estado”, se defendió.

“Yo no trabajo en la DINI. ¿Qué tiene que ver Migraciones con la DINI? También tengo un familiar que trabaja en el PJ que también hace un trabajo delicado, que no lo veo nunca pero se apellida Bobbio y eso qué tiene que ver conmigo...”, insistió.

Recalcó que durante su paso como asesor del Ministerio de Ambiente se llevó a cabo una auditoría y se determinó que sí cumplía con el perfil para ese puesto. No obstante, la alerta ya está dada.

TENGA EN CUENTA:

Tras la visita de Torres a Migraciones, el miércoles se dio por concluida la designación de Ramiro Quino como gerente general y de Miguel Angel de Loayza como jefe de Asesoría Jurídica.

También se cesó a Patricia Flores de su cargo de jefa de la Oficina de Recursos Humanos y a Sandro Coronado como jefe de la Unidad II de la Unidad de Desarrollo del Recurso Humano.

