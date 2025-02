Jugando a los espías ganan los ladrones 

El último viernes por la noche, a pocas horas de la juramentación de nuevos ministros, la presidenta Dina Boluarte se dio tiempo en su ocupado día para recibir a un hombre de suma importancia para la seguridad del país y de la mandataria.

PUBLICIDAD

Su nombre es Luis García Barrionuevo, un marino que fue nombrado hace un año jefe máximo de la Dirección Nacional de Inteligencia, la siempre suspicaz DINI. Su designación ocurrió un día después de que Dina Boluarte fuera víctima del famoso jalón de mechas que sufrió en Ayacucho.

Imagen EL JEFE. García fue designado luego de que atacaran a Boluarte en Ayacucho.

La reunión del viernes por la noche entre Boluarte y García Barrionuevo duró cerca de una hora. Hablaron, como siempre, sobre los puntos claves de la seguridad nacional. No en vano Boluarte firmó, en septiembre del año pasado, una inusual transferencia de dinero que está siendo administrada por la DINI de García Barrionuevo.

Imagen

Fueron 30 millones de soles que el Gobierno justificó en un decreto supremo donde se precisaba que el dinero debía ser utilizado para “financiar gastos asociados con la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”. Lo que no se sabía, hasta hoy, es que parte de esa plata se está usando, aunque usted no lo crea, para neutralizar a trolls en las redes sociales, sobre todo en Twitter, ahora llamada X.

PUBLICIDAD

Espiando trolls

Este diario accedió a información privilegiada en la que se leen cuestionamientos y observaciones a las compras de equipos de inteligencia y de espionaje que la gestión de García Barrionuevo está realizando con los 30 millones de soles asignados por Dina Boluarte.

Uno de esos equipos tiene como nombre clave Cyabra. Es un sistema que se instala en computadoras y que permite descubrir cuentas falsas en las redes sociales, principalmente en Twitter, dice el documento.

Se basa en la recopilación de información pública, ofrece alertas, pistas de posibles ubicaciones y carga, en tiempo real, las interacciones de los trolls digitales. Es ofrecida como una herramienta que permite detectar “ataques maliciosos contra actores gubernamentales, mensajes dañinos que influyen en hábitos de jóvenes, entre otros”, según su propia web.

Nuestras fuentes nos indican que el sistema no es de gran utilidad para la recopilación de información que permita ayudar en la lucha contra la delincuencia, ya que no evita bloquear a los usuarios. Nos dicen que más parece un inútil intento por identificar a los críticos al gobierno en las redes. Una forma ineficaz de evitar otro zarandeo capilar pero, esta vez, en el mundo digital.

La gracia no es barata. La licencia del sistema Cyabra costó cerca de 2 millones y medio de soles, el contrato es de un año y se instaló en los equipos de la DINI hace dos semanas, el 14 de enero pasado. Sin embargo, según nuestras fuentes, el sistema no está funcionando porque la empresa israelí que vendió el producto no ha completado el proceso de instalación.

Durante la compra de Cyabra hubo otros cuestionamientos. Uno de ellos fue que “el área usuaria lo validó como herramienta de tecnología única en el mercado”. Sin embargo, eso no es cierto. Hay otros sistemas que tienen la misma función a un costo menor, pero nunca fueron formalmente considerados.

DINI en silencio

Buscamos al jefe de la DINI para hacerle las consultas sobre esta y otras compras con observaciones, pero no tuvimos suerte, a pesar de enviar una carta formal y buscarlo en sus oficinas.

Con quienes sí hablamos fue con exdirectores de la institución. Uno de ellos se sorprendió con la compra de Cyabra porque, según él, los hombres de la DINI generan información estratégica, es decir, datos privilegiados que llegan a las manos de la presidenta.

El monitoreo de los trolls en las redes sociales es más un trabajo táctico, es decir, de campo. “Lo correcto es que la compra la haga la DINI y que entregue los equipos a las direcciones de inteligencia de la Policía que se encarga de la parte operativa”, comentó.

Por su parte, el exjefe de la DINI, el coronel Juan Carlos Liendo, dijo que la única manera de saber si una adquisición de este tipo ha sido limpia, efectiva y necesaria es a través del control político. Sostuvo que este año la Comisión de Defensa del Congreso debería tener una función más activa, situación que no ha ocurrido hasta el momento. Muchos de sus integrantes son marinos.

Otros equipos

Pero hay más cuestionamientos hacia otros sistemas por los que la DINI ya pagó. Uno de ellos tiene como nombre clave OSINT. Es un paquete de diferentes programas que también se instalan en computadoras o los “fierros”, como le dicen los hombres de inteligencia.

En este caso este sistema fue vendido por otra compañía de origen israelí. Los productos adquiridos llevan el nombre de Voyager. Un potente sistema que usa inteligencia artificial “para combatir el crimen en el ciberespacio”, como dice su página web.

Voyager ayuda a los espías analizando la información en el siempre complejo e infinito mundo digital. Señalan un objetivo o investigado y el sistema les permitirá descubrir paraderos sociales y conexiones ocultas. Data basada en las fuentes abiertas o en la misma información conseguida por los hombres de inteligencia.

La plataforma ofrece la posibilidad, por ejemplo, de evaluar automáticamente el comportamiento del objetivo respondiendo preguntas predefinidas casi en tiempo real. Recopila información de material audiovisual. Es decir, puede extraer cualquier texto que aparezca en videos, como letras en carteles, pancartas, ropa y hasta celulares.

Es un sistema altamente potente, sin embargo, no es el único. Una de las observaciones del documento, obtenido por este diario, señala que el costo de Voyager será de 4 millones de soles al año. La información resalta que hubo otro postor, la compañía Coweb Technologies, que ofreció un sistema igual de potente, pero a 3 millones de soles anuales. A pesar de esa posibilidad, sin mayor cuestionamiento desde los altos mandos se optó por Voyager.

Otra observación a la compra resalta que Voyager sufrió una demanda en enero de 2023. La empresa Meta, dueña de Instagram y Facebook, la denunció. “Meta afirma que Voyager creó más de 38,000 cuentas falsas y las usó para extraer la ‘información de perfil visible’ de 600,000 usuarios de Facebook. Esos datos de perfil potencialmente implican publicaciones, me gusta, listas de amigos, fotos y comentarios, y ciertos datos extraídos de grupos y páginas de Facebook”, informó la prensa norteamericana.

Voyager en un comunicado negó que ellos vendan datos personales y afirmó que su sistema “ayuda a los investigadores encargados de hacer cumplir la ley a analizar solo la información disponible públicamente que los usuarios de las redes sociales han elegido compartir libremente”.

Millones de razones

Según las fuentes, la demanda de Meta generó la salida de un directivo de la compañía Voyager. Esa misma persona estaría actualmente vinculada a otra empresa israelí que también le ha vendido un potente sistema de búsqueda a la DINI. Su nombre clave es FUSION.

Es un sistema que usa los mismos parámetros de Google para buscar información. Le dicen i360. Se ingresa el nombre del objetivo para realizar un análisis, pero sobre todo, y esto es lo interesante, de su entorno cercano. Todo con base en las fuentes abiertas.

Por ejemplo, los resultados pueden arrojar desde las cuentas de redes sociales hasta las gestiones que el objetivo realizó con las entidades del Estado, pero sobre todo arma los vínculos del investigado con otras personas y también desarrolla el entorno de esa otra persona creando un mapeo tan extenso como minucioso.

Se calcula que la DINI ha desembolsado hasta la fecha casi 8 millones de soles. Según las observaciones, aún no se entregan todos los componentes y su funcionamiento está previsto para mitad de año.

Según la información proporcionada se van gastando 28 millones de los 30 millones de soles asignados. Los tres sistemas mencionados en este informe suman cerca de 14 millones.

De seguro serán sistemas muy importantes para generar información privilegiada que llegará a las manos de Dina Boluarte, quien deberá leer, analizar y decidir sobre las políticas de seguridad del país. Teniendo en cuenta que para la presidenta la organización criminal el Tren de Aragua está “casi desbaratada”, muy probablemente le interese leer más sobre los trolls de Twitter.

“Kamisaki debería salir (de la DINI) y esa es decisión del Gobierno”, por Fernando Rospigliosi

Siento extrañeza por la presencia en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) del señor Iván Kamisaki como jefe del gabinete de asesores.

Kamisaki, que es un capitán retirado de la Policía, estuvo jugando un rol decisivo en el gobierno de Ollanta Humala cuando se hicieron adquisiciones cuestionables, como la compra del sistema ‘Pisco’. En ese tiempo se hicieron seguimientos ilegales, y yo fui uno de los perseguidos.

Se sospecha que hubo una gran sobrevaloración en ese caso (el de Pisco) porque, finalmente, el equipo no se usó durante muchos años. No funcionó. En 2016 pasó a manos del Ministerio del Interior, pero nadie sabe qué pasó. Se fueron 21 millones de dólares que se desperdiciaron.

Imagen

Es sorprendente, porque él (Kamisaki) está siendo investigado por la Fiscalía. Ya van 10 años y no hay conclusiones. No se puede ignorar que después de muchos años haya regresado al mismo lugar en este Gobierno; es realmente insólito y cuestionable.

La situación de seguridad es muy grave, muy crítica. Yo creo que ese señor debería salir de ahí lo más rápidamente posible, y esa es una decisión que tiene que tomar el Gobierno.

Él juega un papel relevante en la DINI y es inexplicable que siga ahí.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO