La directiva N.°001-2022-DP/ SG que regula las normas a seguir sobre el “ingreso y salida de Palacio de gobierno y locales conexos”, fue impuesta por el expresidente golpista Pedro Castillo . El exmandatario estaba en la mira de todo el Perú ante las irregularidades cometidas durante su gestión, es por eso que el registro de visitas era algo que tenía que modificar para ocultar, y así lo hizo. Cambió la directiva N.°005-2017-DP/SSG, creada en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y dispuso la suya.

El cambio sorprendió y llamó la atención de los expertos, quienes aseguraron que la modificación era ilegal. Así lo explicó a Perú21 el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, quien manifestó que la directiva actual está “yendo en contra de la ley que establece la obligación que haya un registro de las personas que ingresan a la sede (de Palacio), no se puede establecer una excepción que la ley no establece”.

Sin embargo, la irregularidad no fue advertida en la gestión de la presidenta Dina Boluarte y aún continúa esta directiva de Castillo que debería estar anulada por el bien de la transparencia pública.

“Sorprende que no la hayan cambiado, si hubo un compromiso de cambiar todas las reglas que el expresidente Castillo ha establecido y afectaron a la transparencia estando ya a más de medio año en el puesto, me parece tremendo que hasta ahora no lo hayan podido cambiar”, aseveró Lanegra respecto a esta directiva.

¿Qué trasfondo hay tras la decisión de mantener una resolución que infringe la ley de transparencia?

El Despacho Presidencial respondió nuestras preguntas, comentando que “la directiva se mantiene vigente porque establece los criterios para los procedimientos de ingreso, permanencia y salida de las instalaciones de Palacio y que sí permite un registro de las personas que ingresan”. Sin embargo, confirmaron que cualquier información sobre la puerta de la residencia es de caracter reservado.

Hace unas semanas, Perú21 hizo una solicitud por el portal de Transparencia pidiendo los registros de visitas de todas las puertas de Palacio de Gobierno. La respuesta llegó dentro de los diez días hábiles establecidos, pero incompleta. Así lo hizo saber el jefe del Departamento de Seguridad de Instalaciones de Palacio de Gobierno, el comandante PNP José Balcázar Morales, quien comunicó a este diario que no tenían “el acceso a los registros de visitas (de la residencia de Palacio de Gobierno) por motivo que no contamos con el personal policial en dicha área de seguridad”.

Sobre los registros solicitados, el exsecretario general de Despacho Presidencial, Pedro Angulo de Pina, manifestó a este diario que “dudo que no se registre porque a Palacio se ingresa y se registra absolutamente todo, personal policial no hay, pero personal militar, sí. No hay terceros que entren a la residencia sin registrarse, por transparencia”.

Según informó el Despacho Presidencial a este diario, “el tema (de las visitas a la residencia) es reservado y forma parte de las excepciones de la ley de acceso a la información y está enmarcado en el Plan de Seguridad que aprobó Pedro Castillo”.

Pero Iván Lanegra explicó que la persona que entra a Palacio de Gobierno ingresa a una institución pública y que si bien hay un espacio para el domicilio de la presidenta, ella no reside allí, por lo que no se sostendría el argumento de que hay un ámbito privado. “Si tienen registro deberían entregarlo, si no registran están en contra de la ley y la directiva de la época de Castillo hace tiempo debío ser derogada”, añadió. Palacio está a tiempo de corregir esta norma que atenta contra la Transparencia.





TENGA EN CUENTA





La semana pasada, Perú21 publicó un informe detallando a los visitantes de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno.

Entre los registrados había de todos los perfiles, desde representantes ligados a la antirreforma universitaria y el Congreso, hasta adherentes del Movadef que negaron haber firmado los planillones del brazo político de Sendero Luminoso.

También se encontró a un miembro del Club Departamental Apurímac, donde trabajaba la mandataria antes de convertirse en vicepresidenta y ministra en el gobierno de Pedro Castillo.