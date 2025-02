La verdad de Dina Boluarte está en la clínica Sanna

Una carta notarial firmada por la presidenta Dina Boluarte llegó el último 17 de enero a la mesa de partes de la clínica Sanna en San Borja.

Solo un día antes, la Fiscalía de la Nación le solicitó a la mandataria que entregue, en un plazo máximo de 24 horas, los documentos referidos a su estado de salud que la llevaron a realizarse una rinoplastia en junio de 2023.

Imagen Investigación En nuestras narices: ¿otra mentira presidencial? El perfil de la jefa de Estado cambió en cuestión de días. Fuentes de este diario aseguran que ella le dio el sí a la operación estética. Un mes antes de esa decisión, un médico le dijo que sus pequeños males respiratorios no necesitaban intervención quirúrgica. Eduardo Quispe Natalia Lizama

Para ese momento, Boluarte ya se había apersonado el 13 de enero a la sede fiscal de la avenida Abancay para dar su declaración en el marco de la investigación que se le sigue —bajo la batuta de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza— por presunto delito de omisión de funciones tras la intervención quirúrgica a la que se sometió en la Clínica de Cirugía Estética Cabani.

Imagen FALTAN DATOS. Presidenta no entregó historial médico completo a Fiscalía y exige a clínica que tampoco lo haga.

En su visita a la Fiscalía, Boluarte y su abogado Juan Carlos Portugal llevaron parte del historial médico de la presidenta en la clínica Sanna y parte de su expediente médico en otro centro. Sin embargo, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público consideró que se estaba omitiendo información al no entregarse el historial completo, sino solo lo que la mandataria consideraba conveniente.

En respuesta, la jefa de Estado optó por empapelar al centro médico aduciendo que no podían compartir su historia clínica si es que ella misma o un juez no lo permitían. Ella, se recuerda, ha insistido en que su cirugía era necesaria debido a un tema médico, pero paradójicamente se niega a transparentar el total de sus antecedentes en el mencionado centro de salud.

Imagen Perú21 ya había advertido que la mandataria evitaba exponer su historial médico pese a que aseguraba que su procedimiento no fue por un tema estético.

UNA CARTA FIRMADA

El documento fue recepcionado en enero por el área legal de la clínica, ubicada en la cuadra tres de la avenida Guardia Civil, según pudo conocer Perú21. Desde ese día solo ha habido silencio.

La misiva estaba respaldada por la Notaría Gustavo González, que tiene su oficina en la avenida Camino Real de San Isidro. Es con esta escribanía que la presidenta ya ha mandado antes cartas notariales, como la que remitió al exasesor presidencial Henry Shimabukuro en octubre de 2024, luego de que este señalara que ella recibió regalos del conductor de televisión Andrés Hurtado.

Imagen FUE AQUÍ. En esta notaría sanisidrina Boluarte firmó la carta notarial enviada al centro médico.

Si bien la mandataria no ha recibido a la fecha una respuesta formal de la clínica Sanna, allí habrían acatado la exigencia estipulada en su carta notarial, pues no han enviado al Ministerio Público la información requerida en la que podría haber más detalles del diagnóstico médico y precisiones sobre si era o no necesario que se someta a la intervención quirúrgica.

Su defensa legal, en tanto, indicó a este diario que el pedido de la Fiscalía es un “exceso de atribución” y que, efectivamente, ya habían enviado la información vinculada al caso que ellos mismos seleccionaron. Añadió que la normativa que regula la protección al derecho a la salud los ampara.

“Recomendé el envío de la carta notarial, pues consideramos que es una invasión a la privacidad de la presidenta. Su historia clínica comprende un historial médico bastante voluminoso y abundante sobre múltiples aspectos vinculados a su privacidad. Están absolutamente desconectados y son impropios al ámbito de investigación”, mencionó a Perú21.

Este diario se apersonó a la sede de San Borja de la clínica Sanna para consultar si enviarán la información de la presidenta requerida por la Fiscalía. Representantes del área legal respondieron a este diario que toda comunicación se llevará a cabo siguiendo un procedimiento interno como ocurre con cualquier otro paciente.

MÁS SILENCIO

El último miércoles 12 de febrero, la exsecretaria y otrora amiga de Dina Boluarte, Patricia Muriano, fue citada como testigo por la Fiscalía para que informe todo lo que sabe sobre la rinoplastia que se le practicó a la mandataria.

Imagen NO HABLÓ. A la testigo clave en el caso de la rinoplastia no se le permitió dar su declaración a Fiscalía.

Muriano es un personaje clave en la búsqueda de respuestas para entender si la jefa de Estado abandonó sus funciones presidenciales para operarse la nariz, caso por el que se le investiga. Además, fue ella quien agendó las citas médicas previas a la operación y siguió muy de cerca todo el procedimiento médico y el proceso de recuperación.

Fuentes de Perú21 indicaron que, debido a un recurso legal presentado, la exsecretaria no pudo rendir su declaración vía Zoom, ya que se encuentra fuera del país. El argumento fue que se tenía que realizar un trámite consular para que Muriano declare.

