A la coordinadora del equipo especial Cuellos Blancos, Magaly Quiroz, le ha incomodado que Perú21 revele las videovigilancias ilegales que dispuso en 2023 contra su antecesora Rocío Sánchez y le ha exigido no pronunciarse sobre esa investigación.

A través de la Providencia N°30, a la que accedió este diario, Quiroz le exhortó a Sánchez y a su defensa “mantener la reserva correspondiente” del caso. Eso significa que no hable con los medios de prensa.

Seguidamente, la fiscal superior adjuntó el link de la nota que este diario publicó en la que reveló el espionaje secreto que Quiroz había emprendido contra Sánchez Saavedra y cuatro miembros de la Diviac que antes trabajaban en el equipo especial.

Y eso no es todo. La fiscal Quiroz no entregó a Rocío Sánchez el informe de la videovigilancia que ordenó, en la que aparecen las imágenes tomadas a la familia de la exfiscal, alegando que ese material no se encuentra en la carpeta.

Informe de seguimiento contra la exfiscal Rocío Sánchez.

No obstante, todas esas imágenes, difundidas por Perú21, están en manos de la jefa del equipo especial porque fue ella quien dispuso la vigilancia cuando era fiscal provincial y estaba impedida de hacer ese tipo de diligencia.

El fiscal Cristhian Alfaro, quien trabaja con Quiroz, fue el que emitió el informe en el que advirtió el ilegal seguimiento, documento que elevó, el 21 de diciembre, al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, para que tome una decisión.

