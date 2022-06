La joven Vásquez nació en San Martín, en el distrito de San Fernando, en Rioja. El año pasado, en marzo, recibió su diploma de bachiller en Economía y en paralelo hacía campaña por el lápiz de Castillo. En sus redes sociales hasta invitaba a sus amigos a unirse como personeros de Perú Libre.

La primera vez que la mujer de 24 años acudió al despacho presidencial lo hizo como particular y la reunión fue con Pedro Castillo el sábado 5 de febrero. Su visita al mandatario se inició a las 2:49 p.m. y concluyó a las 4:40 p.m., según el portal de Transparencia. Para entonces, el presidente había nombrado a Héctor Valer como premier, pero ante los cuestionamientos, tuvo que bajarle el dedo.

La misteriosa visitante regresó a Palacio cinco días después, el jueves 10 de febrero. Pero esta vez no lo hizo sola, llegó con el alcalde de su natal San Fernando. A diferencia del primer encuentro, el ingreso ahora fue autorizado por Beder Camacho, un alto funcionario de la Presidencia. Sin embargo, en los motivos de la visita se deja bien en claro que la reunión fue con “el señor presidente de la República”.

La tercera visita fue el jueves 3 marzo. Ahora ingresó al despacho presidencial junto a María Tarazona Alvino, viceministra del Midis. La funcionaria se hizo famosa a inicios de mes por mantener una frecuente comunicación con Castillo. El programa Cuarto Poder reveló que, entre mayo y junio de 2021, Tarazona y Castillo se comunicaron 438 veces. A ambas mujeres las acompañó Breny Soriano, un profesor de la UGEL Tingo María. La reunión se extendió por más de tres horas.

Este diario se contactó con María Tarazona, quien dijo que “no recuerdo con exactitud” si conocía a Flor Vásquez Herrera.

Según el buscador de proveedores adjudicados de OSCE, Flor Vásquez contrató con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares-Minsa) el 15 de marzo, solo 12 días después de la última visita a Palacio. El monto del servicio de asistente administrativa fue S/7,500.

Llegó mayo y también una nueva orden de servicio, esta vez con el Ministerio de Energía y Minas por S/18,000, no sin antes visitar las oficinas de dicha entidad. Vásquez ingresó a la sede el 9 de mayo a las 10:17 a.m., pasó por la secretaría general y el despacho del gabinete de asesores.

Según OSCE, el Minem giró la orden de servicio a favor Flor Vásquez para brindar “apoyo técnico en el ordenamiento de los expedientes de contratación de la oficina de abastecimiento y servicios” desde el 20 de mayo de 2022. Días después, en sus redes sociales comenzó a promocionar las actividades públicas de dicho sector.

Perú21 conversó la tarde de ayer con la joven, quien sobre sus visitas a Pedro Castillo dijo que “solamente han sido visitas (…) un saludo, nada más que eso”. Al preguntarle sobre la orden de servicio en el Ministerio de Energía y Minas, indicó que no trabajaba en dicha entidad. “Mira, una cosa es que lo generen y otra cosa es que yo esté trabajando allí (Minem). No trabajo allí actualmente. Yo no he cobrado”, afirmó Vásquez Herrera.

Después de la conversación telefónica, Flor Vásquez envió un mensaje a este diario diciendo que “no he hecho ningún cobro al Minem. Cuando sale un contrato, el presupuesto proyectado es para el total de los meses, que eran cuatro meses. Soy profesional, tengo derecho a laborar tanto en el sector público como en el privado”.

Fuentes del ministerio señalan que los pagos en la entidad demoran y primero se tiene que acreditar que Vásquez cumplió con el servicio requerido para el que se le contrató.

Antes de que Castillo sea presidente, Vásquez le facturaba solo a la Municipalidad Distrital de San Fernando por montos muy inferiores.

