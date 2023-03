La semana de representación es una de las actividades mensuales que realiza todo congresista y por la que debe rendir cuentas obligatoriamente, de acuerdo al Reglamento del Congreso. Una manera de justificar los S/2,800 extras que reciben por viáticos. Sin embargo, hay legisladores que no han cumplido con esta exigencia; algunos incluso dejaron de enviar sus reportes hace medio año.

Perú21 ha identificado al menos 20 congresistas que no están al día con el envío correspondiente de sus informes desde el año pasado. Y eso se puede corroborar en la plataforma de Transparencia del Congreso.

Uno de los casos más escandalosos es el del congresista Víctor Cutipa, de Perú Bicentenario, quien no ha entregado sus informes desde agosto de 2022; es decir, desde hace casi 6 meses.

Como se visualiza en la captura de la plataforma del congreso, Cutipa no ha transparentado sus informes desde el mes de agosto.

Cutipa usó sus redes sociales en esa época para publicar fotos de su despliegue en Moquegua. Pero nada de eso se formalizó en un documento, ya que Oficialía Mayor no cuenta con esa información. De lo contrario estaría publicado en el portal del Parlamento.

Este diario intentó contactarse con el congresista, pero no obtuvimos respuesta suya ni de su despacho.

A él, se le suma el legislador por Huánuco Abel Reyes (Perú Libre), quien no ha enviado sus informes desde setiembre del año pasado. Reyes parece un fantasma, no suele ser visto en los pasillos del Congreso y en sus redes sociales no ha publicado ninguna actividad suya desde noviembre de 2021.

Otros congresistas que no han entregado sus informes desde el año pasado son: Heidy Juárez (Podemos), Lady Camones (APP), José Luna (Podemos), Rosío Torres (APP) y María Cordero (Fuerza Popular), quienes según la plataforma web de la Oficina de Enlace del Congreso no lo hacen desde noviembre, exceptuando a Camones y Torres, quienes en este lapso solo enviaron su reporte de febrero.

A diferencia de otros congresistas que están al día con sus informes hasta el mes de febrero del 2023, la congresista Juárez no registra el suyo desde octubre del año pasado.

En esta lista también figuran Germán Tacuri (Bloque Magisterial), Elías Varas (Perú Bicentenario), Alejandro Soto (APP), José Balcázar (Perú Bicentenario), Hector Váler (Somos Perú), Eduardo Salhuana (APP), Pasión Dávila (Bloque Magisterial), César Revilla (Fuerza Popular), Carlos Zeballos (Podemos) y otros parlamentarios que no envían desde diciembre de 2022.

De la misma manera, hay parlamentarios que si bien han hecho envío de informes de meses como enero o febrero de 2023, siguen sin cumplir con los meses de 2022. Tal es el caso de Edgar Tello (Bloque Magisterial), quien según la plataforma no envió informes de setiembre y octubre del año pasado.

Los parlamentarios y sus despachos fueron consultados por este diario sobre la situación de sus documentos por la semana de representación.

Los que contestaron aseguraron haber enviado sus informes y responsabilizaron a Oficialía Mayor, así como a la Oficina de Enlace, de no haber publicado sus documentos en el portal.

Aseguraron que podían mostrar los reportes de los meses que no aparecían. Hasta el cierre de esta nota, se esperó la información, pero no hubo respuesta de ningún despacho.

¿DE QUIÉN ES LA CULPA?

Perú21 logró comunicarse con funcionarios de la Oficina de Enlace con el Ciudadano, que depende de la Oficialía Mayor. Desde esa instancia indicaron que una vez llegado el documento a sus manos, no demoran más de 24 horas en subirlo a la plataforma del Congreso para transparentar la función fiscalizadora de los congresistas.

Señalaron también que ellos mismos insisten a los despachos congresales que no olviden enviar sus informes. “Puede suceder que los parlamentarios los envíen y estos se queden estancados en algún punto del proceso, como Oficialía Mayor”, respondieron las fuentes.

Asimismo, Cecilia Cavero, exjefa de la mencionada oficina, dijo a Perú21 que los parlamentarios no deberían demorar en enviar sus oficios más de 10 días hábiles después de haber retornado de la semana de representación.

“Oficialía Mayor no demora en lo absoluto para enviar los informes de semana de representación. Por eso mismo algunos congresistas tienen sus informes al día hasta el mes de febrero”, señaló la abogada.

Mientras ocurre este desorden, los ciudadanos siguen sin saber en qué se invierten los más de 300 mil soles mensuales que el Congreso asigna a los legisladores para que visiten sus regiones.

TENGA EN CUENTA

El encargado de publicar los informes de la Semana de Representación en la plataforma web es la Oficina de Enlace con el Ciudadano. Sin embargo, antes pasa por la Dirección de Gestión Parlamentaria y Oficialía Mayor.

El portal comprende a los 130 congresistas divididos en 27 regiones (incluyendo el extranjero, Lima provincias y el Callao) y periodo legislativo. La última semana de representación es del 15 al 21 de marzo.