Un cónclave entre el comandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo, y más de 40 generales de la institución se llevó a cabo ayer a media mañana a puerta cerrada y en absoluta reserva. Se aseguraron de que ninguno de los convocados ingrese a la reunión con celulares.

El encuentro había sido organizado por Gallardo un día antes con carácter de urgente, en medio de la crisis que golpea a la institución por los cambios de los jefes policiales, algo no menor que desencadena discrepancias con el ministro del Interior, Avelino Guillén.

En la reunión, según fuentes presentes consultadas por Perú21, y en un claro divorcio con la realidad y el sentir de la institución, Gallardo hizo incidencia en que él es el comandante general y que, por ende, sus órdenes deben acatarse sin mayores murmuraciones.

Esto vino acompañado, de acuerdo con las fuentes, de referencias de su paso por la Guardia Republicana (en un intento de ponerse como ejemplo) y de menciones de que los generales deben estar preparados para prestar servicio en donde se les asigne.

Mencionó, indicaron, que “por primera vez se está respetando la institucionalidad” y que la misma, aseguró, está garantizada por el nuevo presidente Pedro Castillo.

Pero hay un punto que preocupó aún más a los presentes. Según las fuentes, Gallardo dejó en claro que a partir de ahora se deben hacer de su conocimiento todos los operativos que se vayan a realizar, pues si bien el planeamiento y la inteligencia son reservados, su ejecución no lo es al considerarlo como un tema “institucional”.

Esto, de llegar a concretarse, podría poner en riesgo el éxito de los operativos que se vayan a realizar contra organizaciones criminales, como Los Dinámicos del Centro (en donde están implicados miembros del partido de gobierno), toda vez que se rompería a la fuerza la cadena de reserva.

Gallardo remarcó que iba a tomar cartas en el asunto para que ello se cumpla, según las fuentes.

Para el encuentro fueron convocados los jefes policiales de unidades claves como la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Ante la gravedad de lo relatado por las fuentes, Perú21 se comunicó vía telefónica con Gallardo. Pero, pese a la insistencia, no aceptó ni negó esta información. Nos identificamos como periodistas, pero declinó de brindar mayores comentarios.

“El tema que me estás preguntando es un tema netamente institucional. No sé qué noticia podría interesarle a la gente el hecho de que yo me reúna con mis generales”, aseveró muy mortificado por la llamada.

En el discurso de Gallardo no se abordó el tema de las discrepancias con el ministro del Interior, Avelino Guillén.

No se permitió que los generales hagan el uso de la palabra, salvo al teniente general, Martín Parra Saldaña.

Una de las unidades afectadas por los cambios de Gallardo es la Diviac, donde agentes especializados ahora dirigen el tránsito.

