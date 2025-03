'Chibolín' en nuevo escándalo de pago de coimas

La carta legal de ‘Chibolín’, su comodín, el abogado que apareció con la promesa de liberar al exconductor investigado por tráfico de influencias y lavado de activos, se fue como llegó: de un momento a otro. Sin pena ni gloria. Russell Robles Gonzalez fue separado del equipo legal de Andrés Hurtado repentinamente, y detrás hay un pleito que está por llegar a los tribunales.

Robles se sumó a la defensa de Hurtado en diciembre del año pasado. El 20 de ese mes, durante una audiencia para variar la prisión preventiva, el expresentador anunció que Elio Riera no sería más su escudero en el proceso que ve el juez supremo Juan Carlos Checkley y que su lugar sería ocupado por su flamante defensor.

Checkley es quien controla la investigación del fiscal supremo Alcides Chinchay, en la que se sindica a Hurtado Grados de haber sido el intermediario del pago de una coima de US$1 millón en favor de la detenida fiscal superior Elizabeth Peralta.

Sin embargo, Russell Robles no consiguió la excarcelación. Y tampoco hizo más. No participó en ninguna otra diligencia ni ante el juez ni ante el fiscal. Duró menos de un mes.

Imagen Russell Robles.

El 9 de enero, ‘Chibolín’ notificó al juez que Robles Gonzalez no sería más su abogado y le ratificó su confianza a Riera, quien atendía los otros casos por corrupción y lavado de activos en los que está inmerso su cliente.

“Ratifico y nombro en calidad de abogados patrocinantes a los letrados Elio Fernando Riera Garro, Nathaly Violeta Santillán Romero, Grace Jo Saldaña, Percy Sampén Cáceres, Juan Alarcón Caycho y Ángel Palomino Sempertegui (…) subrogo al letrado Russel H. Robles Gonzalez y a cualquier defensor anterior que haya sido designado y nombrado por mi persona”, se lee en el escrito firmado por el exconductor de Sábado con Andrés.

Lo que no quedaba claro hasta ahora era cómo este letrado llegó hasta estas instancias. Si bien Riera aseguró en entrevistas que él decidió incorporarlo, es claro que, ante el desenlace expuesto, no había confianza entre los dos. No es de un estudio conocido y poco se sabe de su trayectoria.

Dos días antes de que Hurtado enviara esa comunicación al magistrado, el 7 de enero último, sucedió un episodio impensado. Al promediar las 3:00 p.m., Robles se acercó a la Fiscalía Anticorrupción y presentó una denuncia contra su entonces patrocinado.

Coimas y arreglos

Los fiscales Ronald Márquez y Nuri Crisóstomo recibieron a Russell Robles en sus oficinas, ubicadas en el cuarto piso de la sede fiscal situada entre las calles Santa Rosa y Lampa en el Centro de Lima. No estaban preparados para lo que iban a escuchar.

Robles se confesó alegando que había incurrido en un delito y se sentía responsable. Lo que señaló fue que ‘Chibolín’ le entregó US$20,000 y otros S/12,500 para que sobornara al juez Checkley y así este lo liberara antes de la Navidad de 2024.

Imagen Hurtado informó de la separación de Russell Robles el pasado 9 de enero.

En el acta de denuncia verbal, a la que accedió Perú21, el abogado dio detalles de cómo se acercó al círculo del excómico.

“Entre la última semana del mes de noviembre y la primera semana del mes de diciembre de 2024, me contactó una amiga de nombre Ana Altamirano. Ella me llamó por celular y me pidió que evalúe asumir la defensa del señor Andrés Avelino Hurtado Grados. Ante ello, yo le dije que necesitaba evaluar el caso”, indicó al inicio de su declaración.

Ana Altamirano era la directora de VIP Diplomática, una revista que usó el expresentador para exponer en sus mejores trajes a sus poderosos amigos, entre políticos y funcionarios públicos, con el propósito de comprometerlos a atender sus irregulares favores.

Según el exabogado de ‘Chibolín’, conoció a Altamirano porque un colega suyo se la presentó en una reunión “hace varios años”.

Que Hurtado haya contactado a este hombre de leyes a través de su amiga, teniendo a Elio Riera como su principal abogado, calza con los reportes que este diario ha publicado.

En su desesperación por dejar el penal de Lurigancho, donde cumple 18 meses de prisión preventiva, el padre de las escurridizas Josetty y Génnesis ha buscado a distintos letrados que le puedan conseguir esa salida. William Paco Castillo, por ejemplo, fue uno de ellos.

Imagen Juez Juan Carlos Checkley. (Poder Judicial)

En su relato, Robles dijo que Andrés Hurtado lo llamó desde el teléfono de la cárcel y directamente le preguntó si tenía llegada al juez para revertir su situación.

“Me pregunta si había la posibilidad de obtener la variación de la prisión preventiva y si yo tenía un conocido que pudiera garantizar el éxito del trámite judicial e intentando un acercamiento con el juez Juan Carlos Checkley Soria, a lo que yo dije que sí había posibilidades de obtenerlo y que podía hacer alguna gestión ante el juez supremo”, detalló.

Robles entendió claramente que se trataba de sobornar al magistrado. Así lo dejó sentado en su testimonio: “Yo le solicité como parte de los gastos de gestión que iba a realizar la suma de US$20,000 dólares y S/12,500, lo cual fue aceptado por Andrés Hurtado”.

Según dijo, el dinero lo recibió en efectivo la noche del 7 de diciembre del año pasado, entre las 8:30 p.m. y las 9:00 p.m., en su departamento ubicado en San Borja. “Este dinero me lo trajo un motorizado que no conozco en un sobre manila grande. En su interior había otros dos sobres: en uno estaba el dinero en dólares y en otro el dinero en soles”, especificó.

Al día siguiente, sostuvo, Hurtado lo llamó al celular y le preguntó si había recibido los billetes. Robles le contestó que sí y le aseguró que se lo entregaría al juez Checkley.

“Sin embargo, ello era falso porque nunca me entrevisté con el juez supremo ni tenía forma de conocerlo, sino que aproveché esa oportunidad para obtener dinero, que utilicé para realizar el pago de diversas deudas que yo tenía”, expresó a los fiscales.

Para el 20 de diciembre de 2024, cuando se realizó la audiencia de variación de prisión preventiva que Russell Robles había requerido, Andrés Hurtado estaba confiado, según el relato. Pero nada resultó como esperaba.

Imagen Elio Riera es abogado de 'Chibolín' desde septiembre de 2024.

El 6 de enero de este año, Checkley notificó la resolución con la que rechazó la solicitud de cambiar la cárcel por el arresto domiciliario. Ello enfureció a ‘Chibolín’.

“El 7 de enero recibí la llamada de Andrés Hurtado a eso de las 8:30 a.m., donde me pide que vaya al penal a conversar. Entonces, fui al penal (…) ahí pude ver que, antes de que le diera la noticia, él ya se había enterado de que habían denegado la variación y estaba molesto, muy ofuscado, procediendo directamente a amenazarme, diciéndome que tenía grabado todo lo que hablamos esos días por teléfono (…) me dice que devuelva el dinero”, refirió el abogado.

Para ese momento, el abogado ya se había gastado casi todo el dinero. Señaló que solo le quedaban US$800.

“Yo acepté lo solicitado por Andrés Hurtado porque necesitaba el dinero, ya que tengo problemas de salud y deudas (…) yo era consciente de que no podía realizar ninguna gestión para favorecer a Andrés Hurtado porque no conozco al juez supremo, pero vi una posibilidad de simular”, reconoció.

Al finalizar su manifestación, Robles sostuvo que decidió hablar porque, tras recibir las amenazas, se sintió “nervioso”. “Me he dado cuenta de que tengo un nivel de responsabilidad”, aseveró.

Perú21 se contactó con Russell Robles para que diera más detalles sobre su denuncia. Este reconoció que sí existía “un inconveniente” con su excliente, aunque no quiso explayarse. Adelantó que el miércoles 5 de marzo irá a declarar a la Fiscalía, una diligencia que sería parte de una nueva investigación iniciada contra Hurtado Grados a partir del testimonio.

Este diario también buscó las reacciones del juez Juan Carlos Checkley, quien brevemente respondió con este mensaje: “Las resoluciones hablan por sí solas”, en alusión a su fallo con el que rechazó el pedido de ‘Chibolín’.

Se le consultó al abogado Elio Riera sobre esta denuncia. Dijo no conocer los alcances de la noticia e indicó que por el momento no brindará declaraciones sobre el tema.

El relato sobre las coimas y el uso de motorizados para trasladar dinero de forma encubierta coinciden con comportamientos atribuidos a Andrés Hurtado en las otras investigaciones que afronta.

Por eso, cuando asegura a la Fiscalía que ya contó todo lo que sabe, no es posible creerle.