‘Chibolín’ contraataca

La cárcel no ha sido impedimento para que Andrés Hurtado siga haciendo de las suyas.

Pese a que hoy duerme sobre una cama de concreto de 90x190 cm en el Penal de Lurigancho, el exconductor de TV aún mantiene firmes sus aires de grandeza.

El último 8 de noviembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César San Martín, ratificó la prisión preventiva por 18 meses contra Hurtado. De ahí en adelante, el exconductor se ha esforzado en demostrar que puede decidir sobre su futuro y que puede enfrentar a todo aquel que se interponga en su camino.

Y lo hace amenazando. Fuentes consultadas por este diario indicaron que, en la última visita realizada por la Fiscalía a Andrés Hurtado, ocurrió un hecho inesperado.

El excómico, previo al inicio del interrogatorio e incluso en presencia de su abogado, Elio Riera, anunció sin titubeos que iba a escarbar en el historial de los fiscales que están a cargo de las pesquisas, para destruirlos.

La advertencia, o amenaza, de ‘Chibolín’ tendría como objetivo amedrentar a los fiscales que lo investigan: Alejandra Cárdenas y Juan José Castillo. Ambos trabajan para el despacho del fiscal supremo Alcides Chinchay.

Imagen CASO CHIBOLÍN. Fiscales Cárdenas y Castillo durante la detención de Hurtado.

Lo que ha conseguido por el momento es que Chinchay disponga que Cárdenas ya no se encargue de la toma de declaración y que, en su lugar, lo haga Castillo.

El excéntrico comediante no solo hace alarde de su capacidad para hurgar en el pasado de los funcionarios públicos que suponen un obstáculo para su libertad, sino que también se jacta de sus influencias dentro del Ministerio Público.

De acuerdo con las mismas fuentes, el humorista chalaco aseguró no necesitar de un acuerdo de colaboración eficaz para recuperar su preciada libertad, ya que un “amigo” pediría la variación de su prisión por arresto domiciliario. Mencionó concretamente, según las fuentes, a un “fiscal adjunto supremo”.

DOS ABOGADOS, UNA ESTRATEGIA

Andrés Hurtado ha cambiado de parecer y muestra un claro desinterés en acogerse a la colaboración eficaz. Ya no quiere hacerlo, pues asegura, osadamente, que con ayuda externa pasará a una prisión domiciliaria.

“Dijo que el fiscal adjunto supremo, que es su amigo, pedirá variar su situación legal a arresto domiciliario”, señalan fuentes de Perú21.

Tras ser consultado por las declaraciones de su patrocinado, Riera negó las frases aquí detalladas, señalando que su cliente no le ha dicho absolutamente nada al fiscal Castillo Nieto. “Yo no he ingresado ningún pedido de variación de prisión preventiva, solo habeas corpus”, respondió.

Lo cierto es que el abogado ya ha presentado una “tutela por imputación necesaria” que va acompañada de una tutela de derechos. En entrevista con este diario, la defensa de ‘Chibolín’ indicó que la Fiscalía no ha precisado por qué motivos su cliente está preso. “¿De qué manera el señor Hurtado habría cometido un delito?”, cuestionó Riera.

“La tutela de derechos se da por varios motivos. Un motivo puede ser, como lo ha planteado el doctor Benji (Espinoza), porque se quiere excluir a los fiscales. Eso es un motivo. Otro es para que las diligencias se lleven a cabo siempre con el abogado defensor presente. Critiqué que se reprogramó la declaración y yo no estaba presente. La tutela cuestiona ello y también la falta de precisión en la imputación”, insistió Elio Riera.

El letrado también ha cuestionado que la Fiscalía ha estado forzando a Andrés Hurtado para que señale nombres de funcionarios que estarían involucrados en su red de corrupción. “No se puede forzar a una persona para señalar a otra sin tener un elemento de corroboración”, declaró el 8 de noviembre para el programa Combutters.

Aquel día, Benji Espinoza, el abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, también fue invitado al set de Willax. De hecho, fue la oportunidad perfecta para que tanto Riera como Espinoza sumaran esfuerzos para criticar la actuación de los fiscales Cárdenas y Castillo, quienes investigan a ‘Chibolín’ y a su ‘madre’ Peralta por tráfico de influencias.

La presencia de ambos abogados en Combutters adelantaba lo que se veía venir como parte de su estrategia legal. En esa entrevista, Benji Espinoza anunció que interpondría una tutela de derechos y aconsejó a su colega Elio Riera hacer lo mismo.

“Elio tiene todo el derecho de pedir la exclusión de los fiscales que vienen investigando, a mi modo de ver, como una cacería y no como una investigación objetiva”, afirmó Espinoza.

Diez días después de la entrevista, durante la audiencia de apelación por prisión preventiva contra Elizabeth Peralta, Benji Espinoza anunció que había puesto en conocimiento de la Autoridad Nacional del Control (ANC) del Ministerio Público el “fraude procesal” que estarían cometiendo los fiscales en contra de su patrocinada.

Lo que busca Espinoza con esto es que la ANC inicie un procedimiento administrativo contra los fiscales que tienen cercada a su patrocinada.

De prosperar la denuncia ante la ANC, se truncaría el proceso del caso ‘Chibolín’ hasta nuevo aviso. Y es que, a vista de todos, sería también la mejor manera de alargar el proceso.

EL MANUSCRITO

El principal argumento de la fiscal Alejandra Cárdenas para que se ordene la prisión preventiva contra Elizabeth Peralta es el peligro de obstaculización que la ‘madre’ de ‘Chibolín’ supone para las indagaciones.

Según Cárdenas, cuando la Fiscalía registró el domicilio de la imputada, incautó un manuscrito que contenía tres instrucciones específicas: “Borrar el backup de WhatsApp, borrar la configuración del historial de búsquedas y borrar el historial de Google Maps”. El papel fue encontrado en un monedero dentro de la cartera de la fiscal Peralta Santur.

Imagen PIDE QUE CESE EL ABUSO. Durante la última audiencia, la fiscal Peralta dijo que no merecía ser maltratada por la Fiscalía y negó las imputaciones en su contra.

“Todo esto era un papel manuscrito dentro de la cartera que estaba en la sala de Elizabeth Peralta, momentos después de haber declarado ante esta fiscalía”, manifestó Cárdenas en la audiencia virtual de esta semana, durante la cual se analizó la prisión para la suspendida magistrada.

Sin embargo, el abogado Benji Espinoza tuvo una curiosa explicación para desvincular a su patrocinada del manuscrito.

“La letra no es de ella (Peralta). Alguien en la Fiscalía le dio el papel y ella lo metió en su cartera”, dijo el letrado, deslizando que su defendida recibió ese papel el día que asistió al despacho del fiscal Chinchay para brindar su declaración.

Para demostrar que su clienta no miente, Benji Espinoza pidió a la Fiscalía que realice una pericia caligráfica.

Pero el manuscrito no es el único elemento que evidenciaría que la magistrada Elizabeth Peralta estaría intentando obstruir las investigaciones en su contra.

Hechos confusos se suscitan alrededor de un celular. A la fecha, Peralta ha entregado dos celulares, el institucional y el personal, que habría adquirido recientemente.

No obstante, existe un tercer celular que, según informaron los trabajadores del despacho de Peralta, es el que realmente usa. Ese celular es el que la Fiscalía aún no ha logrado incautar.

Pese a que el letrado Benji Espinoza reconociera en una audiencia que el móvil era de su patrocinada, ahora dice que cometió un error y que la dueña del tercer celular es la nieta de Peralta.

¿Lograrán ‘Chibolín’ y la fiscal Peralta, a través de sus abogados, apartar del caso a los fiscales? El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la responsabilidad de que no se dilaten las investigaciones contra estos dos personajes que, además de tener una amistad, comparten una estrategia legal.

Abogado de hijas de Andrés Hurtado pide reprogramar declaración ante Fiscalía de Lavado de Activos

Desde hace un mes, la Fiscalía tiene en la mira a la primogénita de ‘Chibolín’. Josetty Hurtado debió acudir a la sede del Ministerio Público a fines de octubre para declarar sobre los miles de dólares que le envió Abraham Mina, el extesorero de Andrés Hurtado.

Sin embargo, la influencer peruana ha decidido permanecer en California, Estados Unidos, y no brindar ningún testimonio a la Fiscalía hasta que la institución aclare el motivo de la citación. Así lo dio a conocer el abogado Elio Riera, quien ha asumido la defensa legal de las hijas del comediante.

“Hemos pedido que se reprograme la citación. Todavía no he sido notificado. He pedido que la Fiscalía aclare por qué la cita antes de llamarla. Solamente las han convocado por una investigación del señor Mina”, dijo Riera a este diario.

Imagen EXTRANJERAS. Riera informó que ambas son ciudadanas estadounidenses.

Y es que, el pasado 8 de octubre, Abraham Mina, admitió ante el dominical Cuarto poder que entre 2018 y 2020 manejó —de manera irregular e informal— los ingresos generados por publicidad en Sábado con Andrés por más de S/3 millones. Según el extesorero de ‘Chibolín’, la administración del dinero se dio a través de su empresa Mina Consultores.

El empresario aseguró, además, que parte de estos ingresos fueron enviados a Josetty y Génnesis Hurtado, quienes ostentan una costosa vida en redes sociales.

De hecho, el último 13 de octubre, Perú21 reveló que los lujos exhibidos por las hijas del presentador de televisión llamaron la atención de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

Según fuentes de este diario, días antes del 20 de septiembre, fecha en la que el humorista de 59 años fue capturado, dos agentes de la DEA se comunicaron con la fiscal Alejandra Cárdenas para dejar constancia de que estaban dispuestos a intercambiar información con la Fiscalía peruana sobre el caso Chibolín. Los oficiales estadounidenses también contactaron al fiscal de Lavado de Activos, José Espinoza, quien también viene investigando a Hurtado Grados.

Elio Riera, no obstante, sigue negando que la agencia norteamericana esté tras los pasos de Génnesis y Josetty. Incluso informó que la última había adquirido la nacionalidad estadounidense hace poco.

“A ella (Josetty) la han nombrado ciudadana americana hace 15 o 20 días. No hay nada de la DEA. (…). No hay investigación de la DEA en secreto”, dijo Riera a este diario.

