Testigo compromete a juez San Martín en arreglos con abogado de Nicanor Boluarte

El testigo protegido 01-2025, el mismo que señaló que Juan José Santiváñez cobraba dinero a sus clientes para pagar coimas a los jueces, contó a la Fiscalía sobre una turbia relación y tratos entre el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco Gotelli, y el juez supremo César San Martín.

De acuerdo al testimonio, Vivanco es “pupilo” del magistrado y por esa afinidad el primero habría tenido un trato exclusivo. En esa línea, dijo que el abogado de Boluarte pidió ayuda a San Martín para que hablara con los miembros de la Quinta Sala Penal Nacional y concedan la apelación para anular la prisión preventiva dictada contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte.

“La intervención de César San Martín por pedido de Vivanco fue influenciar en los jueces superiores de la Quinta Sala Penal Nacional con el propósito de que revoquen la prisión preventiva dictada contra Nicanor Boluarte y que busquen aislar del conocimiento del caso al juez Richard Concepción Carhuancho”, refirió. En enero de 2025 la sala terminó revocando la orden de prisión.

El relato también señala que Vivanco tenía acceso a la Corte Suprema para “repartirse” los expedientes y direccionarlos a conveniencia hacia el tribunal de San Martín, que preside la Sala Suprema Penal Permanente.

El delator narró que el abogado Alexander Leiva le detalló que gracias a ese estrecho vínculo Santiváñez consiguió un fallo a favor de un investigado del caso Club de la Construcción, Nicolay Castillo Gutzalenko, cuyo patrocinio compartía con Vivanco Gotelli.

Y esa misma estrategia quería repetir al contratar en su estudio al exprocurador anticorrupción Joel Segura, quien también había trabajado con San Martín Castro, para lograr la libertad del oficial Francisco Arévalo con una casación.

Imagen Declaración del testito protegido 01-2025.

“Conforme me contó Alexander Leiva Calderón, Juan José Santiváñez le dijo que en el caso Club de la Construcción, Luis Vivanco Gotelli había coordinado con el juez supremo César San martín que internamente en la Corte Suprema se repartan los expedientes, por eso es que el caso Club de la Construcción llegó a la sala de dicho juez supremo siendo que, efectivamente, la casación salió a su favor”, se lee en el acta al que accedió este diario.

Sobre Segura, el testigo indicó lo siguiente: “Juan José Santiváñez Antúnez mostró interés en la contratación de Joel Segura Alania a razón de primera sus intereses (…) tenía la intención que a través de pel se pueda llegar a contactar al referido juez supremo para que este saque a favor de su cliente Francisco Jhony Arévalo Quispe una casación que había planteado en el caso Escuadrón de la Muerte”.

Este diario buscó las reacciones de Vivanco y Segura pero al cierre de esta edición no contestaron las llamadas ni los mensajes que se le enviaron.

“Falso de toda falsedad”

En diálogo con Perú21, el juez San Martín rechazó las afirmaciones del testigo protegido. “Es falso de toda falsedad”, fue su primera reacción.

“Solo me he enterado que se ha contado un cuento. Es hasta estúpido que yo llame, que me ponga en contacto, me comunique con un tribunal y pedir por un señor (Nicanor Boluarte) a quien no conozco; es absurdo, yo no he llamado a nadie”, enfatizó.

San Martín reconoció que sí coincidió con Luis Vivanco cuando trabajaba en el Estudio Benítez, Mercado y Ugaz, pero descartó que haya sido su alumno o pupilo.

Imagen Abogado Luis Vivanco. Atrás su patrocinado Nicanor Boluarte. (PJ)

“Cuando era estudiante de derecho en la (universidad) Católica, Vivanco practicó un tiempo en el estudio Ugaz, yo trabajaba en el estudio, pero él nunca trabajó conmigo a mi cargo ni como su director o como su jefe, nada tiene que ver conmigo en términos profesionales”, aseguró.

Respecto a la casación que llegó a su instancia en el caso Club de la Construcción, indicó que su tribunal es el único que atiende esos recursos y que por esa razón no habría que direccionar expedientes.

Admitió en esa línea que sí hubo un expediente que defendía Vivanco que recaló en su sala y que este ganó. No recordó si se trataba de Nicolay Castillo como señaló el delator.

“Vivanco no ha pedido nada, no se ha reunido conmigo para ver un caso que a él le corresponda”, puntualizó.