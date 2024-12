Muerte y trata en el Congreso de la República

Antes de ser asesinada la noche del martes 10 de diciembre, Andrea Vidal terminaba de pasar la tarde en casa de su enamorado, según fuentes policiales.

Fue a las 9 p.m. cuando, tras pedir un taxi por aplicativo, se embarcó desde La Victoria, donde él vivía con su mamá. Solo ellos dos sabían hacia dónde se dirigía. En el trayecto, tres motos lineales le hicieron un reglaje al auto blanco que abordó Andrea rumbo a su domicilio.

Miembros del área de Homicidios de la PNP que investigan el caso señalaron a Perú21 que, cuando estaba solo a dos cuadras de llegar a su destino, fue interceptada y baleada sin piedad con tres armas de cacerinas largas. El conductor, un ciudadano venezolano, murió en el acto, mientras que Andrea agonizó durante siete días en el hospital Dos de Mayo luego de que dos, de las 70 balas de nueve milímetros que fueron disparadas hacia ella, atravesaran directamente su cabeza.

La joven abogada falleció este martes, fruto del atentado. Con ella se fue también lo que para la Fiscalía hoy son elementos clave que podrían dar luces sobre uno de los secretos mejor guardados del Área Legal del Congreso de la República.

¿Era Vidal la mujer que convocaba a atractivas jóvenes para que estén a disposición de Jorge Torres, su exjefe en la mencionada oficina, y ofrezcan servicios sexuales a altos funcionarios del Parlamento?

Dos carpetas fiscales están abiertas. Una en la que se busca esclarecer el homicidio de Andrea, investigación a cargo de la fiscal de La Victoria, Ivett Eulario. La segunda, por explotación sexual, y está a cargo de la fiscal Evelyn Taboada, quien dirige la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas.

Este diario conversó con personas del círculo laboral y personal de la fallecida Andrea Vidal, quienes contaron detalles de su vida, una muy distinta de lo que hasta hoy se conoce públicamente.

LAS DOS CARAS DE ANDREA

Alexandra Gil entró a trabajar como técnica al Congreso en abril de este año. Su CV fue recomendado por la propia Andrea Vidal, tal como lo confirmó a este diario Juan Peña, abogado de Gil.

Se conocieron hace 3 años, gracias a una roomie de Alexandra, y su amistad avanzó: salían juntas a fiestas, conversaban con frecuencia y, finalmente, llegaron a compartir oficina. Las unía que ambas abogadas pasaron por las aulas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

No le renovaron el contrato y, según cuenta Peña, en un inicio se molestó; pensó que era por no aceptar las saliditas a reuniones donde se tomaba alcohol al terminar sus labores en la Oficina Legal del Congreso.

“La invitaron a tomar luego del trabajo varias veces. Asistió la primera vez, fue con sus compañeros a un bar en el Centro de Lima. Pero, luego de que a su novio de ese entonces no le gustara, dejó de aceptar y pensó que ese fue el motivo por el que no le renovaron el contrato”, señaló Peña a Perú21.

Anecdóticamente, Alexandra cuenta que al segundo mes, cuando Jorge Torres volvió a trabajar como jefe en la Oficina Legal, le preguntó directamente si le iban a renovar el contrato. Según contó a su abogado, ‘Koki’ solo tendió a reírse sin dar una palabra como respuesta.

Desde hace 10 días ella no sale de su cuarto. Pese a asegurar que no integra ninguna red de prostitución, sus familiares la convencieron de que, si sigue exponiéndose, la van a matar.

Al igual que ella, otras tres personas coinciden en el recuerdo que tienen de Andrea Vidal

Miguel terminó hace 4 años su relación amorosa con la joven asesinada. Fundaron la empresa Blueberry SAC, de venta de juguetes, en Lunahuaná e incluso adoptaron juntos un perro y un gato. Asegura que terminaron en buenos términos y eventualmente conversaban para hablar de sus vidas personales. Según mencionó a este diario, Andrea tenía problemas en su relación actual.

Una de sus mejores amigas de la universidad, quien pidió no ser mencionada, resaltó a Perú21 las habilidades académicas de Andrea. Fueron juntas a la Facultad de Derecho en la avenida Arequipa de la UIGV, entre el 2012 y 2017.

“Era la más joven de toda la promoción. Sus papás la recogían todos los días. Era una niña fresita, muy inteligente y delicada. Siempre ocupó el quinto superior en la universidad y fue becada. Incluso viajó con todo pagado a México para llevar un curso de Criminología. No necesitaba más dinero, sus papás son de buenos recursos. Su mamá fue fiscal”, aseveró.

Solo una de las tres jóvenes involucradas en la presunta red de proxenetismo en el Congreso sigue ahí laborando. Se trata de Isabel Cajo, quien pese a no registrar ni el título de bachiller en la Sunedu, se desempeña como técnica del despacho del congresista Edwin Martínez ganando hasta S/8,145.

Imagen ¿LO GANÓ? Isabel Cajo, quien crea contenido para adultos, fue contratada como técnica por el congresista Edwin Martínez.

En conversación con este diario, el exacciopopulista señaló que Cajo llegó a su despacho con su CV en mano luego de anunciar que tenía abierta una plaza para trabajar con él. “Para lo que yo la requiero en la oficina, sí cumple. Trabaja con un montón de cosas en labor social”, indicó.

Las investigaciones policiales no descartan tres posibilidades para el homicidio de Andrea Vidal: 1. Que la pareja sentimental de la joven abogada esté comprometida con su muerte. 2. Que el real objetivo haya sido el conductor del auto que la transportaba. 3. Que su asesinato se debe no solo al afán de silenciarla sino, fundamentalmente, a lanzar un mensaje para quienes están implicados en la trama sexual del Congreso. 70 balas no son poca cosa. Las explicaciones del exjefe Jorge Torres Saravia, quien ha deslindado su responsabilidad, son aún insuficientes. Tarde o temprano se sabrá la verdad.

FIEL SEGUIDOR DE APP

Jorge Torres Saravia no tenía que ser militante de Alianza para el Progreso (APP) para ser un fiel seguidor de César Acuña.

De acuerdo a los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el abogado nunca ha estado afiliado a una organización política, pero la última década la pasó laborando para las gestiones de APP, ya sea en La Libertad o en el Congreso, y participando de sus campañas electorales.

Entre 2014 y 2020, por ejemplo, trabajó en el Gobierno regional como ejecutor coactivo. Estuvo bajo el mandato de Acuña, Luis Valdez y Manuel Llempén, todos de APP. Y fue con el segundo con quien tuvo un trato más fraterno.

En 2020 apoyó las actividades proselitistas de Valdez al Parlamento. Y cuando este consiguió una curul ese mismo año, Torres Saravia se convirtió en su principal asesor. La confianza entre ambos mutó en una amistad que hoy, ante el escándalo, ya no parece tan clara.

“Hace cuatro años que no soy parlamentario e intentar vincularme con los hechos que se le investigan a un señor (Jorge Torres) equivaldría a investigar a ustedes en los hechos que puede estar implicado un camarógrafo”, declaró con fastidio Valdez a los conductores de RPP.

Desde que Torres Saravia llegó al Congreso, dejó de trabajar en provincia. El exfuncionario de 44 años nació en Ica, sin embargo, su vida la desarrolló en Trujillo. Allá se graduó como abogado en la Universidad Privada del Norte, y es donde trabaja su esposa Ivonne Rodríguez en el Gobierno Regional de La Libertad.

El nuevo centro laboral de Torres era Palacio Legislativo. Valdez, quien fue legislador tan solo por año y medio, fue su catapulta hacia una nueva vida: codearse con la política y el poder.

Tras culminar con sus funciones con el hoy secretario general de APP, el exfuncionario se sumó en 2021 al equipo del parlamentario acuñista Idelso García Correa, con quien laboró hasta mayo de 2023.

Ese mismo año asumió como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, y acá es cuando empieza una etapa oscura que lo ha llevado a ser investigado por explotación sexual.

¿LO BLINDAN?

El líder de APP, César Acuña Peralta, salió el último viernes a desmarcarse de quien parecía ser un leal servidor. “Rechazo categóricamente el uso malicioso, irresponsable y difamatorio de mi nombre y liderazgo para vincularme con estos hechos”, expresó en un comunicado.

El actual gobernador regional de La Libertad, además, alegó que “las responsabilidades son individuales” y aseguró que exigirá que las investigaciones lleguen “hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”.

De momento, en el Congreso han iniciado un proceso administrativo contra Jorge Torres que levanta más de una sospecha.

La Dirección General Administrativa (DGA) impulsó el comienzo de la indagación al remitir un informe al Departamento de Recursos Humanos (DRRHH). La DGA es dirigida por Carlos Pais, quien —según el dominical Punto final— era apoderado legal de una empresa de Richard Acuña.

En tanto, la jefa del DRRHH, Haidy Figueroa Valdez, suscribió el último jueves una resolución que crea una comisión ad hoc para investigar las faltas en que Torres habría incurrido. Figueroa es militante de APP desde 2014.

Torres, qué duda cabe, ha sabido relacionarse con ciertos congresistas, los que estarían implicados en la denunciada red de prostitución. Si así sucedió, son los primeros interesados en que el exfuncionario no hable. La Fiscalía tiene mucho pan por rebanar.

