Partido A.N.T.A.U.R.O. es disuelto por alentar el odio y la violencia

Por partida doble, y esta vez de manera definitiva, la organización Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) quedó fuera de las elecciones generales del año 2026.

Hoy por la mañana, en la audiencia de apelación en la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, que evaluó los argumentos para confirmar la disolución del partido, los letrados del grupo político no presentaron nuevos argumentos y más bien repitieron los ya expresados en la primera instancia.

Los abogados Rubén Ramos, Fernando Calle y Jesús Barboza —quienes lamentaron también que si la decisión se mantenía no podrían ser parte de las elecciones próximas— dijeron que el condenado por el asesinato de cuatro policías no los representa. Así como lee.

Sin embargo, con estos alegatos la defensa solo buscó sorprender a la Sala y al país entero. A.N.T.A.U.R.O. no es nada sin Antauro. A.N.T.A.U.R.O. defiende a Antauro Humala en todas las plataformas de comunicación posibles. Y Antauro tampoco es presidenciable sin A.N.T.A.U.R.O. pues las reglas electorales y los plazos están claros. A.N.T.A.U.R.O. en esencia es Antauro, con todo lo que esto representa.

Y precisamente, lo que representa quedó ya establecido en la primera instancia judicial. Para los jueces que declararon la ilegalidad de la organización “resulta significativo que los dirigentes que encabezan el partido emplazado no hayan efectuado un deslinde frente a las propuestas realizadas por Antauro Humala de fusilar a los expresidentes, a quienes llama presidelincuentes, de la exclusión y persecución de ciertas personas vulnerables, anunciando la refundación de la República, bajo la marca del ‘escarmiento histórico’ para que el ciudadano piense”. Este mismo razonamiento lo tuvieron —por unanimidad— los jueces de la Sala Civil Permanente.

En la tarde del martes, ocho horas después de acabada la audiencia, el PJ informó que: “Por unanimidad, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó en todos sus extremos el fallo de primera instancia que declaró la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O)”.

A partir de mañana —una vez notificados— debe proceder la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el cierre de todos sus locales partidarios.

ARGUMENTOS REPETIDOS

“Antauro Humala es un militante nuestro. Hemos iniciado una medida disciplinaria a este militante y por eso se encuentra suspendido. No hay una relación objetiva entre el partido y el militante”, expresó en la audiencia el abogado Rubén Ramos, secretario nacional general de la agrupación.

“Aquí lo que cabe por el bien de la patria es que se declare infundada e improcedente (la sentencia)… De los fundamentos de la posición del fiscal, ningún argumento tiene que ver con el partido”, dijo Fernando Calle, exintegrante del Tribunal Constitucional que hoy defendió la inscripción del partido.

“La Fiscalía invoca los actos del señor Antauro Humala que están en la página de YouTube de él. No del partido. La única representación del partido político la tiene el señor Rubén Ramos. Antauro Humala no representa al partido. No es ningún dirigente. El señor Antauro no puede postular mientras no se cancele la reparación civil”, sostuvo Jesús Barboza, otro abogado de la agrupación.

En resumen, los letrados intentaron sorprender a la Sala Civil Permanente con los mismos argumentos irracionales con los que se presentaron en primera instancia. Pero, la Fiscalía tuvo que poner las cosas claras.

El fiscal adjunto supremo Hernán Hermoza se puso fuerte y ante los magistrados señaló que “la sentencia deja en claro que el fallo no contraviene la ley de organizaciones políticas”.

Entre las arengas que la Fiscalía presentó al Poder Judicial se encuentra: “Ahora estamos alistando motores para la batalla, estamos alistando las armas, aceitando el fusil, limpiando las balas, los abastecimientos. Yo tengo que recorrer todo el país. Yo tengo que armarlos a ustedes más bien, al comité de tal región (…), para eso tenemos que tener buena visión”, pronunciado por Antauro en marzo del año pasado.

Los magistrados supremos escucharon a las partes y dejaron al voto su decisión. Fueron cinco los jueces que tenían en sus manos una suprema responsabilidad y no retrocedieron por el bien del país.

