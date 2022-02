Las visitas de Ángel Yldefonso a Palacio de Gobierno siendo juez provisional, como lo reveló Perú21, no son casuales. Esas asistencias del hoy ministro de Justicia coinciden con los días previos a las declaraciones que debía brindar el presidente Pedro Castillo a la Fiscalía, en diciembre del año pasado, por la injerencia irregular de su gobierno en los ascensos militares.

El 2 de diciembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, programó el interrogatorio para el martes 14 de diciembre. Yldefonso hizo su primera aparición en Palacio el sábado 11, de acuerdo al registro de visitas, y fue recibido por el mismo Castillo a las 11:54 a.m. Permaneció por tres horas en la sede del Ejecutivo. Horas después retornó y fue recibido por el subsecretario presidencial, su paisano Beder Camacho. Ambos nacieron en Áncash.

Luego, acudió el lunes 13 por la mañana, un día antes de la diligencia fiscal. El entonces magistrado ingresó a las 9:40 a.m. y salió a las 10:47 a.m. La cita fue nuevamente con Camacho, según el registro.

Primera reunión entre el entonces juez Ángel Yldefonso y el presidente Pedro Castillo. (Captura registros Presidencia)

Ese día a las 4:00 p.m., el Ministerio Público informó que el mandatario había solicitado la reprogramación de su manifestación. El ahora ministro regresó a Palacio por la noche, a las 6:51 p.m. y se retiró a las 8:30 p.m.

La Fiscalía de la Nación informa que, a pedido del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones la declaración testimonial prevista para el martes 14 de diciembre a las 10 horas, será reprogramada para una nueva fecha. pic.twitter.com/np3ILuNZm8 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 13, 2021

Yldefonso no se volvió a aparecer en Casa de Pizarro hasta el martes 21 de diciembre, día en el que Castillo visitó con su abogado Eduardo Pachas el despacho de Ávalos para pedirle que fije fecha para dar su testimonio. La fiscal pactó la diligencia para el martes 28 de diciembre. Esa vez, Yldefonso llegó por la noche para reunirse con Beder Camacho.

Yldefonso y Eduardo Pachas, abogado de Castillo, coinciden en reunión en Palacio de Gobierno. (Captura registro Presidencia)

El exjuez volvió a ir a Palacio un día antes de la toma de declaración, el lunes 27. Esta vez su visita coincidió con la del abogado del jefe de Estado, según el registro de Presidencia.

Nuevamente, Camacho es quien recibe a Yldefonso a las 5:18 p.m. Pachas llegó a la oficina del subsecretario presidencial a las 5:46 p.m. El primero se retiró a las 9:13 p.m., y el segundo un minuto después.

Este diario se contactó con el defensor legal de Castillo, quien indicó que no mantuvo reunión con el hoy ministro aquella vez.

“Esa es una casualidad, uno acude y hay cinco o seis personas (esperando atención), nunca he tenido reunión con esa persona”, declaró Pachas.

Aseguró que no recomendó a Yldefonso para ser ministro. “Yo no propongo a nadie, no tengo esa posibilidad”, insistió. ¿El entonces juez asesoró a Castillo en las respuestas que debía dar a la Fiscalía? Este diario buscó los descargos del ministro de Justicia a través del área de prensa, pero no hubo respuesta.

Irregularidades

Para el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, los ingresos de Ángel Yldefonso a Palacio debieron ser comunicados previamente al presidente de la Corte de Áncash.

“El actual ministro de Justicia no puede sostener que esas eran visitas particulares porque una cita con el presidente no es una visita particular, teniendo en cuenta que después de estas ha sido nombrado ministro de Justicia”, declaró a Perú21.TV.

Ministro de Justicia, Ángel Yldefonso. (Presidencia)

Según Vargas, la OCMA y la Fiscalía deben investigar esos encuentros y resaltó que el premier Aníbal Torres debe aclarar por qué avaló la designación del exjuez.

Por su parte, Antonio Maldonado sostuvo que Yldefonso incurrió en infracción del artículo 146 de la Constitución, que estipula que la función jurisdiccional es “incompatible” con cualquier otra actividad pública o privada.

“Cuando un magistrado acepta un cargo político, deja en evidencia que es recompensando por portarse bien”, alegó el también exprocurador. Con Castillo la transparencia brilla por su ausencia.

Tenga en cuenta

-La Fiscalía abrió investigación a Pedro Castillo por su presunta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas al concluir que la versión que dio el 28 de diciembre “no es coherente”. Las diligencias fueron suspendidas hasta que culmine su mandato.

-En el proceso están comprendidos el exministro de Defensa, Walter Ayala, y el exsecretario Bruno Pacheco.

