Alcalde tiktoker compró camionetas sobrevaloradas a condenado por corrupción

El último jueves vimos cómo una camioneta del serenazgo de la Municipalidad de Comas hizo una parada técnica en la mecánica “Relámpago” ubicada en la Av. Universitaria.

El auto color blanco decorado con diseño militar es parte de una flota de 54 camionetas con las que Comas cuenta para cuidar a sus 600 mil vecinos. El distrito de Lima norte se ha tornado en uno de los más violentos de la gran capital.

Imagen

Lo que los vecinos no saben es que hay una historia oculta detrás del camuflaje militar de las camionetas: Una regidora denuncia que 40 de ellas se adquirieron en una compra sobrevalorada y que el proveedor ha sido condenado antes por vender camiones sobrevalorados a otro municipio.

UN FIGURETI TÍMIDO

El alcalde de Comas, Ulises Villegas es un famoso tiktoker, tiene 2 millones 200 mil seguidores, se autodenomina un ‘figureti’ y se burla de sí mismo llamándose “payaso”. Esta semana tuvo tiempo para publicar 36 videos en su red favorita, pero no para atendernos.

Imagen

Queríamos preguntarle por el proceso de compra de las 40 camionetas que adquirió. Un trámite que empezó el 8 de febrero del 2024.

Según el acta de otorgamiento de buena pro, fueron 24 las empresas que participaron de esta inscripción, pero sólo tres fueron seleccionadas como finalistas: La compañía Maquinarias S.A., la empresa Gacsa Perú S.A.C. y el Consorcio Seguridad Ciudadana de Comas.

Imagen

SE VA EN COCHE

Perú21 pudo acceder a la oferta de las tres compañías. Maquinarias S.A. ofrecía 40 camionetas completamente equipadas con cámaras de vigilancia, extintores, radios y monitores, a 5 millones 182 mil soles.

Por su parte, Gacsa Perú S.A.C. ofreció un precio de 5 millones 96 mil soles por el mismo número de camionetas y el mismo equipamiento. Sin embargo, la tercera empresa marcó una diferencia.

El Consorcio Seguridad Ciudadana de Comas pidió 2 millones más que sus competidores. Ofreció 40 camionetas completamente equipadas por 7 millones 200 mil soles.

Imagen

La empresa ofreció camionetas del modelo Pick Up 4x2 de la marca Nissan. De acuerdo con la página oficial de la compañía de autos, el precio de cada una es de 33 mil dólares. Sin embargo, en la oferta del consorcio cada camioneta tendría un precio aproximado de 48 mil dólares.

La regidora Rosa Corzo, hace ahora la observación y cuenta como referencia que la Municipalidad de Magdalena compró mejores camionetas, con buen equipamiento, pero a un precio más bajo.

Imagen

CERO EN MATEMÁTICAS

“Hay una licitación que se hizo en Magdalena, para una adquisición de camionetas de la marca Toyota, que al final costaron mucho menos. Todo ese tipo de cosas genera una serie de suspicacias respecto a la manera cómo se están utilizando los recursos”, dijo la regidora a Perú21.

Corzo se refiere a la compra que la municipalidad de Magdalena hizo el 2023. Fueron 20 camionetas 4x4 por las que pagaron 2 millones 581 mil soles. Es decir, alrededor de 38 mil dólares por cada carro completamente equipado.

A pesar de las pocas observaciones durante el proceso de licitación, o tal vez por ello, la buena pro se concretó el 22 de marzo del 2024. El ganador fue el Consorcio Seguridad Ciudadana de Comas, quien tiene como representante legal a Carlos Jesús Potesta Valencia, quien tiene una historia que pocos conocen

Imagen

PASADO CULPOSO

Carlos Potesta fue sentenciado en el año 2019 a tres años de prisión suspendida por corrupción, tras ser hallado culpable de coludirse junto con el exalcalde Práxedes Llacsahuanga y otros funcionarios municipales del distrito Veintiséis de Octubre, en la región Piura.

Los hechos ocurrieron el año 2015. En esa época, Potesta era representante legal de la empresa SIGMA Equipment del Perú S.A.C. La compañía le vendió camiones para recoger basura a la municipalidad Veintiséis de Octubre. El precio de los carros fue groseramente inflado.

Imagen

Según la sentencia, el costo de la licitación aumentó de 500 mil a más de 4 millones de soles, una sobrevaloración que Potesta pagó ante la justicia.

Nos comunicamos con él para que entregue sus descargos y dijo que ni su empresa ni él han participado ni ganado ninguna licitación con la Municipalidad de Comas, que solamente fue el ¨representante común¨ del Consorcio Seguridad Ciudadana de Comas, como parte de la asesoría a uno de los consorciados. Pero no precisa el nombre del consorciado.

Además, agregó que la licitación fue ganada de manera legal y transparente, regida por la Ley de Contrataciones con el Estado. Cumpliéndose los bienes entregados dentro del plazo y las especificaciones técnicas a satisfacción de la Municipalidad. Sobre las condenas que pesan sobre él, no dió respuesta.

Imagen

´NOS DEJARON EN VISTO´

Fuimos a la Municipalidad de Comas y coordinamos una entrevista con el área de prensa, pero nos dejaron plantados y nunca asignaron un vocero. Sobre el alcalde, nos dijeron que ha recibido amenazas de muerte y que, por seguridad, no podía exponerse.

Sin embargo, en público el discurso de Ulises Villegas es otro: La regidora Rosa Corzo refiere lo siguiente: “El alcalde me decía, nosotros estamos mejor porque las estadísticas del Ministerio del Interior dicen que el número de denuncias se ha reducido”. Pero yo digo, se ha reducido porque la gente no tiene confianza en sus autoridades, en la policía y prefiere no perder el tiempo para ir a denunciar”.

Imagen

RELÁMPAGO

Con respecto a las 40 camionetas compradas por Ulises Villegas para Comas, la Contraloría emitió un informe sobre el estado en el que fueron entregadas. Tomaron como muestra 6 de las 40 camionetas y en ellas encontraron algunos desperfectos:

En una de las camionetas hallaron que el extintor no estaba correctamente calibrado. En otras dos, los monitores no transmiten las imágenes que captan las cámaras de videovigilancia del vehículo. Finalmente, otra de ellas tenía inoperativas tanto las luces, como las sirenas.

Tal vez por eso es que vimos esa camioneta blanca del serenazgo en la vieja mecánica Relámpago de Comas, parece que detrás del camuflaje militar hay mucho más por descubrir.