Luego del desastre de las primeras dos convocatorias, una declarada desierta y la segunda con irregularidades, Agrorural determinó que el proceso de compra esté a cargo de la Sub Unidad de Abastecimiento, dirigida por Carlos Salazar Vargas.

El propio director de Agrorural, Mario Rivero, admitió que el proceso de compra fue tortuoso y muy complejo debido a que es la primera vez que se realiza una adquisición de esa magnitud.

“Es un proceso complejo porque el Decreto de Urgencia 013 permite que nos dejemos llevar a través de usos y costumbres en la comercialización internacional, algo que en el sector agrario no lo habíamos desarrollado”, declaró a TV Perú.

También aceptó que la licitación recibió varios informes durante el proceso de compra por parte del Órgano de Control Institucional (OCI), donde fueron advertidos de “la posibilidad de riesgo”. “Esos han sido subsanados”, afirmó.

Mario Rivero llegó al puesto de manera provisional para remplazar a Rogelio Huamaní, militante de Perú Libre y cercano a Vladimir Cerrón.

El último martes, Agrorural anunció que la empresa norteamericana Ready Oil Supply LLC ganó la buena pro para la compra de 65 toneladas de urea por un valor de S/348 millones. Sin embargo, la firma no cumplió con dos requisitos para participar en el proceso.

Elaboración: Perú21

FALTA DE EXPERIENCIA

Ready Oil Supply LLC (ROS) es una empresa que fue constituida en Miami, Estados Unidos, hace poco, el 4 de abril de 2021, y tiene como gerente general al peruano Carlos Alberto Readi Pascua. Las firmas nacionales estuvieron impedidas de participar en este proceso.

ROS tiene apenas un año y cuatro meses de existencia, motivo por el cual debió ser eliminada del proceso al no cumplir con los requisitos.

Según los lineamientos para la contratación publicados por Agrorural, se exigió que los participantes presenten el registro de inscripción de la empresa, indicar su portal web y su estado financiero de los últimos tres años. Sin embargo, ROS no pudo cumplir esto por haber sido constituida recién el año pasado.

Además, se requerían cartas de clientes, pedidos de compra, relación de facturas, entre otros documentos, de los últimos cinco años por una cantidad no menor a 100,000 toneladas. Nuevamente, la empresa no pudo cumplir con estas condiciones ya que solo funciona desde abril del año pasado.

Perú21 intentó comunicarse con el director de Agrorural, Mario Rivero, a fin de que explique cómo una empresa recientemente creada ganó la millonaria licitación, pero respondió que estaba “complicado con la agenda”.

En una entrevista con una radio local, Rivero aseguró que enviaría un informe con la experiencia de ROS. Cuando este diario le consultó por dicho documento, ya no volvió a responder. Desde el despacho de Rivero indicaron que todavía no tienen el informe y que probablemente “esté listo en estos días”.





DESCONOCIDO EN EL MEDIO

Diversos empresarios peruanos mostraron su sorpresa por la elección de ROS y refirieron que se trata de una firma desconocida en el rubro.

“La verdad es que no aparece en ningún registro del mercado de fertilizantes”, apuntó un empresario que prefirió mantener en reserva su identidad.

Otro empresario con 26 años de experiencia en el sector habló con este diario y señaló que incluso en el ámbito internacional se ignora la existencia de ROS.

“Nunca he escuchado el nombre de esa empresa. No digo que no exista o que no vaya a cumplir; simplemente que en el ambiente de los fertilizantes no es conocida en el Perú, para nada. E incluso a nivel internacional tampoco. Tenemos contactos con buena cantidad de productores y traders y esta empresa nunca había aparecido”, aclaró.

Un punto más en cuestión es el precio de la urea. ROS vendió el fertilizante al Perú por US$580, un precio que, según los entrevistados, no se ajusta al mercado.

“Me parece difícil de creer que pueda haber una empresa que pueda vender a ese precio cuando en el resto del mundo no lo venden a menos de US$720″, indicaron.

Según Agrorural, el precio de US$580 se obtiene calculando el traslado del producto hasta los almacenes centrales del programa.

“Normalmente está a US$675 puesto en el puerto de embarque, sin descargar. Ahí hay un costo altísimo que nos ahorramos”, arguyó Mario Rivera en diálogo con Exitosa.

“La empresa fue seleccionada porque cumple con calidad de producto, oportunidad de entrega y mejor precio”, añadió. Sin embargo, el costo resulta extraño en un contexto marcado por la inflación mundial.

“La descarga, el almacenaje, la bolsa, el flete, entre otros para llevar hasta los almacenes de Agrorural, son un costo de aproximadamente US$60 por bolsa. Si ellos han ganado con el precio de US$580, hay que restarle los costos de traslado. Entonces, queda que la urea la venden a US$520 y eso lo aleja todavía más de los precios del mercado”, opinó un empresario.

Para el exviceministro de Desarrollo Agrario Rómulo Antúnez, se eligió a esta empresa porque “no tenían otra alternativa”, sabían que no tenían margen de error ante la presión de traer los fertilizantes al Perú .

Precisamente, tras anunciar al ganador, Mario Rivero dejó de ser director temporal y fue nombrado titular de la dirección ejecutiva de Agrorural.

“Esta empresa que ganó parece ser un intermediario, podría ser un acopiador que compró hace uno o dos años. Existió una profunda improvisación en el proceso de compra, pero, además, está desenganchado completamente de una estrategia nacional”, dijo Antúnez.

El exviceministro resaltó que se persistió en el error de realizar el proceso contando únicamente con empresas extranjeras. “Ahí estás faltando al libre comercio, no tienes por qué excluir. Lo que se necesita es que la urea esté mañana en la chacra del productor. Es una malísima decisión. No hay ninguna razón para hacer eso”, concluyó.

En la tercera licitación participaron más de 180 empresas internacionales. Algunas marcas peruanas intentaron participar, pero su solicitud fue denegada por Agrorural.

En cambio, la empresa ganadora, si bien está constituida en territorio estadounidense, tiene como dueño a un peruano, Carlos Readi Pascua.

“No entiendo por qué hacen la licitación solo con empresas extranjeras. Finalmente, yo como peruano fundo una empresa en Iraq o me engancho con una empresa de allá e igualmente participo en convocatorias con el Estado peruano. A todo es posible sacarle la vuelta”, opinó Antúnez.





HABLA READY OIL SUPPLY

Carlos Pleuss, director comercial de ROS, aceptó que la firma fue creada en 2021 y que es parte de un grupo comercial que data de 2016. “ROS es un trader global de commodities en general”, sostuvo en diálogo con Perú21.

Indicó que la fecha de entrega del primer lote de urea puede ser 45 días después de firmar el contrato. Resaltó que la firma se lograría entre el lunes y martes de la próxima semana.

Respecto al precio de venta de la urea, Mancilla justificó que podría ser porque Carlos Readi tiene una visión “muy de apoyo social”.

“El precio quizá se deba a que probablemente se hizo pensando en apoyar al país y no ganar tanto”, se excusó.

“Así como este proyecto, (Carlos Readi) tiene otros proyectos, pero no todos tienen un apoyo social a la gente más necesitada”, agregó Mancilla.

Apuntó que las ventas de ROS se especializan en el comercio de los derivados del petróleo.

El éxito de esta licitación es primordial para asegurar el futuro de la agricultura nacional. La prolongación de frustrados procesos de compra solo genera más incertidumbre en los efectos ante la posible escasez de productos, el alza de precios y la anunciada hambruna, que cada vez están más cerca por culpa del gobierno de Castillo.

Si ROS cumple con el contrato, la urea estará en el Perú a mediados de setiembre. Cinco meses después de que se presentaran las bases para comprar los fertilizantes. Será un largo proceso que pudo haber sido resuelto antes con capacidad y decisiones honestas.

TENGA EN CUENTA:

Empresa MF Fertilizantes, de Brasil, ganó segunda licitación, pero se anuló la compra luego de que la Contraloría hallara irregularidades en el proceso.

El presidente Pedro Castillo no ha tenido ministros con continuidad en el Midagri. En un año de Gobierno viene teniendo cinco responsables del sector.

Según Agrorural, serán 120,000 los primeros productores beneficiados con la entrega de los fertilizantes.

VIDEO RECOMENDADO:

En el primer año de Pedro Castillo la economía fue el sector más afectado por las políticas y mensajes erráticos del Gobierno. Para los analistas, los desaciertos del Gobierno van a terminar afectando la vida de todos los ciudadanos.