El abogado Fernando Ugaz delinea la estrategia que usará para defender a su cliente Martín Vizcarra: desacreditar el testimonio de la exasesora presidencial Karem Roca, quien declaró haber visto maletines con dinero en Palacio de Gobierno.

¿Cuál es la situación legal actual de Martín Vizcarra?

Bueno, él está con comparecencia con restricciones y está enfrentando las investigaciones con absoluta normalidad y tranquilidad. Él está fortalecido; entiende que esto es una serie de mentiras y falsedades. Entonces, estamos diseñando la estrategia con tranquilidad y tratando de esperar que nos notifiquen para absolver cualquier duda.

¿El expresidente está respondiendo por el caso Vacunagate?

Esa es una investigación que se está llevando a través de la Fiscalía de la Nación. Este tema comenzó con una serie de denuncias constitucionales, no menos de 12 denuncias, donde congresistas le imputaron un sinnúmero de delitos, como peculado y colusión. Él ha ido ya a la misma Fiscalía a responder.

Ahora, respecto al hospital de Moquegua y a Lomas de Ilo, hay colaboradores eficaces que han trabajado con él y lo han señalado de recibir coimas. Uno de ellos es su examigo y exministro José Manuel Hernández.

De ninguna manera. En principio, se archivaron los delitos de colusión simple y colusión agravada; la jueza discrepó, se elevó a consulta y la fiscal superior ha pedido que se investigue por colusión simple, que es un tipo penal donde no implica perjuicio para el Estado y por este delito vamos a esperar que la Fiscalía se pronuncie. Sobre la colaboración eficaz del investigado Hernández, es el único caso en que se ha homologado y nosotros estamos demostrando en el proceso que esas fechas, esas indicaciones donde se han realizado los supuestos pagos, el presidente Vizcarra no se encontraba en Lima (…) se está llevando a un control de acusación y estamos en plena etapa intermedia.

El fiscal Germán Juárez indica que las empresas del Club de la Construcción, Obrainsa e ICCGSA, pagaron los sobornos.

En el tema de Obrainsa, lo más importante de las resoluciones de sobreseimiento es el caso de usurpación, porque lo que describe es que en el contrato de Lomas de Ilo estuvo obligado a firmar el contrato el señor José Luis Núñez Herrera porque estaba dentro de sus funciones dentro del Manual de Funciones del Proyecto Especial Regional. Por otro lado, por el caso de Nelly Salazar también describe que a la señora se le delegó funciones siete meses antes y, por esa razón, la señora Salazar firmó el contrato del hospital de Moquegua. Por lo tanto, estaba dentro de sus funciones y por esas dos razones están archivando. Nosotros entendemos que este caso debería seguir la misma ruta de sobreseimiento y estamos trabajando para ello en el juicio.

Karem Roca fue asistente del expresidente Martín Vizcarra durante su gobierno. (Foto: Contracorriente / Willax TV)

¿Y qué puede decirnos de este nuevo caso en el que se ha establecido que el exjefe de Provías llevaba el dinero de las coimas en maletines directo a Palacio? ¿El dinero iba para Vizcarra?

Es una sola persona la que dice eso y se llama Karem Roca; es la testigo en reserva 03-2023 y no es cierto que son varias personas. Nosotros hemos revisado las 500 y pico páginas de la resolución de allanamiento y detención preliminar, y en todo el material es la única persona que describe lo de la mochila, la maleta y el tubo para planos (donde había dinero de las supuestas coimas). Los demás declaran sobre su sector, son otros niveles. Entonces teniendo claro que es una sola persona, esa afirmación, según mi patrocinado, es absolutamente falsa. La señora Karem Roca ha declarado en el caso Richard Swing el 22 de abril de 2021; ha declarado en el caso Obrainsa, el 6 de enero de 2021; ha declarado en caso pruebas rápidas (vacunas), 7 de junio de 2023. Es decir, la señora Karem Roca es una asidua declarante en contra del presidente de la República y en ninguno de estos casos, cuando se le ha preguntado ‘¿usted tiene algo más que decir respecto al señor Martín Vizcarra?’, ha descrito dicho tema. Recién recuerda estos hechos que son graves en 2024 y a finales de 2023, cuando no existe ninguna prueba, solamente su dicho, no existe ningún WhatsApp, ninguna llamada telefónica, ninguna coordinación, ninguna foto. Verdaderamente es un caso que se tiene que caer.

