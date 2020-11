Johnnie Walker, el whisky escocés número uno del mundo, celebra sus 200 años con tres nuevos diseños de edición limitada de sus whiskies más icónicos: Johnnie Walker Red Label, Black Label y Gold Label Reserve.

El diseño vanguardista de las nuevas ediciones se inspira en el disruptivo mundo de la moda y celebra el espíritu pionero para empujar siempre los límites y atreverse a dar el primer paso, que ha sido parte de la filosofía de la marca desde que su fundador, John Walker, abrió las puertas de una pequeña tienda de abarrotes en Escocia en 1820.

“Los 200 años de Johnnie Walker son una oportunidad para celebrar nuestro legado, el momento en el que nos encontramos hoy y abrirle las puertas a un excitante futuro para el whisky escocés en el mundo”, comentó Santiago Michelis, Brand Ambassador Regional de Diageo.

La historia de Johnnie Walker comenzó en 1820, cuando un joven John Walker abrió por primera vez las puertas de una pequeña tienda de comestibles en Kilmarnock, un pequeño pueblo de Escocia, dando el primer paso de un largo recorrido que marcaría el futuro del whisky en el mundo. Desde entonces, seis generaciones de maestros mezcladores y miembros de la familia han llevado los whiskies de Johnnie Walker desde los cuatro rincones de Escocia a los cuatro rincones del mundo.

Este increíble viaje ha dejado en el camino símbolos que se han convertido en iconos de la cultura global como el Striding Man (El Caminante) o el reconocido eslogan Keep Walking, que ha sido adoptado internacionalmente como una expresión audaz de optimismo, de dar el primer paso y atreverse a disfrutar más de la vida.

Además de las nuevas ediciones, el centro de atención está enfocado en el reciente estreno de The Man Who Walked Around the World, un documental sobre Johnnie Walker del premiado director Anthony Wonke contando una poderosa historia de positividad y resiliencia, explorando cómo, durante dos siglos, la marca superó inundaciones, pandemias de gripe y guerras mundiales, mientras abogaba en contra de la desigualdad racial y de género. Creado por Something ™ Originals y producido por Partizan, The Man Who Walked Around the World puede verse en Discovery.com.

