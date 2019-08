Vuelve al Perú la convención de coctelería más importante de Latinoamérica

La octava edición de la 'Clase Maestra 2019', que se realizará del 19 al 25 de agosto, convocará a los más destacados referentes de la coctelería mundial.

Durante una semana se realizarán exposiciones, conferencias, degustaciones y fiestas en los mejores bares de Lima, y es una gran oportunidad de intercambio entre más de 400 bartenders de diferentes países que comparten sus experiencias en el mundo de la coctelería, las novedades y tendencias.

En esta edición, sus organizadores, Franco Cabachi, Manuel Cigarróstegui, y Marcos Blas, han hecho una alta selección de expositores en los que destacan los siguientes bartenders:

AGO PERRONE:

​Es el director de mixología en The Connaught Bar de Londres, sin duda una de las figuras más destacadas en la escena de la mixología mundial y gestor del gran reconocimiento internacional del bar The Connaught Bar que dirige desde su apertura en 2008. Es el responsable de posicionar su bar en la lista de los 50 mejores bares del mundo. Actualmente es el número 5 en la prestigiosa lista.

Ha impregnado la escena del bar con su estilo clásico y elegante a través de sus cócteles creativos y gourmet desde antes de su presencia en The Connaught, brillando y recibiendo elogios como Class Bartender of the Year en 2006.

Ago Perrone ha sido embajador de importantes marcas de bebidas alcohólicas italianas y fundador de la primera revista italiana dedicada a la mixología: www.Bartender.it Cuenta con una lista interminable de premios personales que se suman a los reconocimientos atribuidos a The Connaught Bar a su paso. Tras el codiciado premio Heering Legend of the List en The World's 50 Best Bars 2018 (que premia a The Connaught en la lista durante nueve años), el bar también celebró su décimo aniversario. Ago viaja por el mundo colaborando con las mejores marcas de lujo, dando capacitaciones, charlas para la industria de alimentos y bebidas.

MAX LA ROCA:

​Es un destacado consultor y experto formador de bartenders, gerentes y propietarios de restaurantes y hoteles. Su amplia experiencia se debe a que trabajó como barman y gerente de bar en varios de los mejores lugares del mundo, incluido el lujoso Claridge's Hotel en Londres y

otros como Rocco Forte, Relais & Chateaux y Mandarin Oriental de todo el mundo. Es considerado por las revistas internacionales como un maestro, ganador de premios por sus recetas, que se encuentran en los menús de los mejores bares del mundo y en importantes libros de coctelería.

Después de alcanzar el 3er lugar en el mundo entre nueve mil bartenders en el World Class Global Competition, cuenta con 8 años en el prestigioso rol de embajador de clase mundial para Europa. Hoy viaja por el mundo inspirando a la comunidad de bartenders como entrenador, ponente, mentor y juez en competencias de coctelería.

BEK NARZI:

​Es un personaje que ha estado a la vanguardia de la industria internacional de bebidas y coctelería por los últimos quince años. Es reconocido por sus proyectos filantrópicos relacionados al bar y como uno de los mejores empresarios de bares y restaurantes en el mundo, produciendo una nueva generación de bartender gurús de la coctelería.

Ha creado The Masters of Pisco, un proyecto en asociación con Pisco BarSol a través de su corporación Pachamama Restaurant Group, enfocado en introducir la coctelería y bartending peruano en el mundo, a través de un programa internacional que promueve el talento peruano en una plataforma de exhibición internacional.

DATOS

​Clase Maestra 2019 inicia sus actividades desde el lunes 19 de agosto con el registro para el tour pisquero que se realizará el martes 20 a la Bodega Tabernero y Buena Cosecha.



- El miércoles 21 es el registro para las conferencias que se realizarán el jueves 22 en el Hotel San Agustín de Miraflores, el viernes 23 y sábado 24 en el Hotel Sonesta de San Isidro y el domingo 25 cierra en Los Delfines Hotel & Convention Center.



- Las entradas están a la venta a través de www.joinnus.com y la capacidad es limitada. Más información en: info@clasemaestralatam.com

