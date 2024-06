La noche del lunes 10 de junio, la televisión española fue testigo de un evento sin precedentes con la participación estelar del chef peruano Virgilio Martínez en la gran final de MasterChef. Este acontecimiento atrapó la atención de millones de espectadores que aguardaban ansiosos para conocer al ganador de uno de los concursos gastronómicos más prestigiosos de Europa.

Martínez, conocido mundialmente por liderar el aclamado Central Restaurante en Lima, se unió al panel de jurados en una noche repleta de emociones y talento culinario. La final estuvo compuesta por tres desafíos, donde los participantes Gonzalo, María, Ángela y Samya demostraron sus habilidades adquiridas a lo largo del programa. Antes de llegar a la prueba final, los concursantes tuvieron que superar dos desafíos preliminares que pusieron a prueba su destreza y creatividad en la cocina.

Solo las dos últimas finalistas tuvieron el honor de presentar sus menús completos ante Virgilio Martínez, quien no solo es reconocido por su excelencia culinaria, sino también por los múltiples galardones que ha recibido.

Virgilio compartió sus reflexiones sobre la responsabilidad y el crecimiento que conlleva el reconocimiento The World’s 50 Best Restaurants en 2023, expresó: “Es una responsabilidad tremenda no solamente con Perú, sino con Latinoamérica. También es un crecimiento puro, más libertad para hacer lo que nos gusta y afrontar un futuro con inspiración y una audiencia más mundial y más grande”.





Virgilio Martínez en el Masterchef





El chef destacó la influencia profunda de la geografía, multiculturalidad y ecosistemas diversos de Perú en la gastronomía local. “Una agricultura milenaria, un legado de los incas y las fusiones con España han contribuido a una cocina diversa. Buscamos en el mundo moderno la naturaleza y la calma”, agregó Martínez, enfatizando su pasión por los ingredientes que florecen en las alturas extremas del país.

Finalmente, Virgilio Martínez tuvo el honor de entregar el trofeo a la ganadora, Angélica, quien impresionó con sus creaciones culinarias y se coronó como la mejor chef del programa. La participación de Martínez no solo elevó la expectativa del evento, sino que también subrayó la importancia de la innovación y la autenticidad en la cocina contemporánea.





Central se consagró con el título ‘The best of the best’





Central, el aclamado restaurante dirigido por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, ha sido galardonado con el prestigioso título de ‘The Best of the Best’ de la última década, según la reconocida lista The World’s 50 Best Restaurants. La ceremonia de premiación se celebró el 5 de junio en Carversteak de Resorts World, en Las Vegas, congregando a influyentes chefs y restauradores de todo el mundo.

Cada plato en Central no solo presenta sabores únicos, sino que también cuenta una historia sobre la geografía y la cultura peruana. Este meticuloso cuidado en la selección y preparación de los ingredientes, combinado con una presentación impecable, ha establecido a Central como un pionero en la alta cocina, lo que le ha valido el reconocimiento constante de críticos y expertos internacionales.

La distinción de The Best of the Best celebra una década de excelencia y dedicación, reconociendo la capacidad de Central para innovar y liderar la vanguardia de la gastronomía mundial. Este logro no solo enaltece al restaurante, sino que también pone en alto el nombre de Perú en el mapa culinario global, demostrando que la cocina peruana puede competir y sobresalir en la escena internacional.

Virgilio Martínez y Pía León lideran 'Central'. (Foto: Andina)





