Vinos de Sudáfrica con gran sabor y frescura llegan para deleite de los amantes del buen vino en Lima

Sin duda, Lima se ha convertido desde hace más de una década en una vitrina de vinos del mundo para deleite de los enófilos locales y Sudáfrica, no es la excepción. Iván Loyola, vivió muchos años en Vancouver, ciudad que lo acogió en la industria del vino y donde las catas y eventos realizados por Wines of Sudáfrica (WOSA), lo llevó a apreciar el vino sudafricano obteniendo a su vez, el nivel de experto 3 de Wines & Spirit Education (WSET). Institución británica de gran prestigio y reconocimiento mundial en el sector. Así nace Iván Vino, importadora especializada en vinos sudafricanos donde las Bodegas “Grape Grinder”, y “Anthonij Rupert” suman 17 etiquetas, presentes en importantes restaurantes, licorerías y plataformas de e-commerce del país y pronto “Bruce Jack” con 7 vinos.

Sus inicios se remontan al año 2012 que retorna a Perú y al no encontrar una oferta atractiva de vinos sudafricanos, decide iniciar su propia empresa representando a Grape Grinder de Paarl como primera bodega, importando pequeños lotes cuyo éxito lo llevó por apostar a mayores volúmenes y más bodegas de renombre.

Sudáfrica está situada en el extremo antártico del continente africano y el vino ha sido una parte importante de la historia y la cultura de este país durante más de tres siglos. Sudáfrica es uno de los más antiguos productores de lo que se ha dado en llamar el Nuevo Mundo vitivinícola. Actualmente, es el noveno productor de vino del mundo y donde los productores siguen con atención las tendencias internacionales y han implementado las técnicas de cultivo y vinificación más avanzadas del mundo. Muchos años de investigación y experimentación han servido para establecer la mejor adecuación entre los diversos microclimas y las variedades específicas de la rica herencia vitícola del país. “Sudáfrica posee una diversidad tan marcada en condiciones privilegiadas para el crecimiento de muchas cepas que producen vinos de impresionante calidad y de un marcado carácter ‘sudafricano’ que los hace únicos. Vinos amigables, de gran expresión frutal, frescos y versátiles para el maridaje que lo hacen idóneos para disfrutar en una buena mesa en Lima”, nos comenta Iván.

Aunque la Pinotage es la uva emblema de Sudáfrica, otras cepas, como la Syrah, la Chenin Blanc, la Cabernet, la Pinot Noir y la Chardonnay destacan, al igual que los Bordeaux blends y los Cap Classique (espumantes de método champenoise). Variedades y estilos que puedes encontrar en el portafolio de Iván Vino.

EL PORTAFOLIO:

1. GRAPE GRINDER

Bodega ubicada en Paarl cuyos vinos modernos y presentaciones creativas se han posicionado como uno de sus más grandes representantes dentro del competitivo nuevo mundo del vino. Presentes: The Grinder Pinotage (Pinotage 100%); The Grinder Shiraz (Shiraz 95% | Mourvedre 5%); The Grinder Rosé (Cinsault 100%); The Milkwood (Shiraz 92% & Viognier 8%) The Wild Olive (Chenin Blanc 100% viñas viejas); Cape Fynbos Bag In Box 3 litros (Chenin Blanc 100%) y también tienen un Gin artesanal de pequeñas producciones de 33 botánicos (Cape Fynbos Gin).

GRAPE GRINDER

2. ANTHONIJ RUPERT WYNE

Bodega ubicada en Franschhoek, con viñedos en Swartland, Elandskloof y Darling. Vinos de gran amplitud y variedad entre blancos y tintos de diferentes perfiles. Buscando la perfección de sus creaciones y comprometidos a lograr vinos de altísima calidad como la Línea Protea : Pinot Grigio ; Sauvignon Blanc; Dry Rosé (Mourvedre, Cinsault, Grenache, Carignan, Syrah) ; Merlot y Cabernet Sauvignon | Línea Cape of Good Hope: Altima Sauvignon Blanc; Riebeeksrivier Chenin Blanc; Riebeeksrivier Syrah; Basson Pinotage; Sneewkrans Pinot Noir; Serruria Chardonnay | Línea Anthonij Rupert: Optima (Cabernet Sauvignon 36%, Cabernet Franc 32% , Merlot 30%, Petit Verdot 2%).

ANTHONIJ RUPERT WYNE

PRONTO BRUCE JACK

Proveniente de una Corporación global de vinos se especializan en elaborar vinos boutique donde destaque el terroir de Sudáfrica en cada una de sus etiquetas como Línea Lifestyle: Daily Brew Pinotage; Pinotage - Malbec; Shiraz - Malbec; Chenin Blanc; Sauvignon Blanc| Línea Reserve: Pinotage | Línea Heritage: Clean Slate (Shiraz); y Boer Maak´n Plan (Chenin Blanc).

PRONTO BRUCE JACK

