Crecen las expectativas por la entrega de los prestigiosos premios “The World’s 50 Best Restaurants”, edición 2024, que celebran la excelencia gastronómica a nivel global destacando los mejores destinos culinarios del mundo.

El 2023, el restaurante peruano Central del chef Virgilio Martínez se consagró como el mejor del mundo tras varios años de arduo trabajo. El local gastronómico ingresó al ranking por primera vez en el 2013 en el puesto 50, y solo un año después se ubicó en el puesto 15.









Este año, Las Vegas (Estados Unidos) será el escenario para anunciar la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. El evento anual reunirá a chefs, restauradores, medios de comunicación y amantes de la comida.





¿Cuándo se anunciarán The World’s 50 Best Restaurants?

La gala de premiación se realizará este miércoles 5 de junio en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador: 22:25 horas.

Chile, Argentina, Venezuela: 01:25 horas (jueves).

México: 21:25 horas.

Las Vegas, EE.UU: 20:25 horas.

¿Dónde ver la gala The World’s 50 Best Restaurants 2024 EN VIVO?

La ceremonia de The World’s 50 Best Restaurantes estará disponible en el siguiente enlace de YouTube

¿Por qué Central de Virgilio Martínez no puede competir?

Central del chef peruano Virgilio Martínez ya no podrá ser elegido el mejor restaurante del mundo en la edición 2024, y es que al ser galardonado en el 2023 ingresó automáticamente a una nueva categoría denominada Best of the Best, que agrupa a aquellos restaurantes que alcanzaron el primer puesto en ediciones anteriores.

“Lamentablemente, para los peruanos, Central ya no puede ocupar el primer lugar, ya que al alcanzar esta posición se ingresa a una lista más exclusiva, Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants, donde se encuentran todos los ganadores de años anteriores”, comentó la periodista gastronómica Laura Graner.

Restaurantes ubicados entre el puesto 100 al 51

Previo a la premiación a los mejores restaurantes del mundo, la organización hizo pública la lista de los restaurantes ubicados entre los puestos 100 y 51 de The World’s 50 Best 2024. Dos locales peruanos figuran en el ranking

Puesto 100: Fauna (México)

Puesto 99: Cosme (Estados Unidos)

Puesto 98: Saint Peter (Australia)

Puesto 97: Core by Clare Smyth (Inglaterra)

Puesto 96: Onjium (Corea del Sur)

Puesto 95: Meta (Singapur)

Puesto 94: Mountain (Inglaterra)

Puesto 93: Sazenka (Japón)

Puesto 92: Labyrinth (Singapur)

Puesto 91: Neolokal (Turquía)

Puesto 90: Smyth (Estados Unidos)

Puesto 89: Indian Accent (India)

Puesto 88: Tantris (Alemania)

Puesto 87: Lyle’s (Inglaterra)

Puesto 86: Mosu (Corea del Sur)

Puesto 85: Ceto (Francia)

Puesto 84: Restaurant Jan (Alemania)

Puesto 83: Willem Hiele (Bélgica)

Puesto 82: Sud 777 (México)

Puesto 81: Murgaritz (España)

Puesto 80: The Love Club (Inglaterra)

Puesto 79: Alléno París au Pavillon Ledoyen (Francia)

Puesto 78: Masque (India)

Puesto 77: La Grenouillère (Francia)

Puesto 76: Flocons de Sel (Francia)

Puesto 75: Ernst (Alemania)

Puesto 74: Nusara (Tailandia)

Puesto 73: Mil (Perú)

Puesto 72: Aponiente (España)

Puesto 71: Le Bernardin (Estados Unidos)

Puesto 70: Le Doyenné (Francia)

Puesto 69: Fu He Hui (China)

Puesto 68: Burnt Ends (Singapur)

Puesto 67: Alcalde (México)

Puesto 66: La Cime (Japón)

Puesto 65: Brat (Inglaterra)

Puesto 64: Orfali Bros Bistro (India)

Puesto 63: Bozar (Bélgica)

Puesto 62: Coda (Alemania)

Puesto 61: Nuema (Ecuador)

Puesto 60: Fyn (Sudáfrica)

Puesto 59: Enigma (España)

Puesto 58: Lasai (Brasil)

Puesto 57: Potong (Tailandia)

Puesto 56: Narisawa (Japón)

Puesto 55: Mérito (Perú)

Puesto 54: Kadeu (Dinamarca)

Puesto 53: Leo (Colombia)

Puesto 52: Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Italia)

Puesto 51: Le Calandre (Italia)





