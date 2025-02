Teddy Bouroncle: “Hay un boom de restaurantes peruanos en el mundo”

Lima está en Aruba. Frente al mar. Abrazada por la brisa y los delicados sonidos del agua, a 25 kilómetros de las costas de Sudamérica. En uno de los extremos de ‘la isla feliz’ que acoge a más de 100 nacionalidades y que acaba de ser reconocida en los premios Travelers’ Choice de Tripadvisor para 2025 como el destino número uno preferido por los viajeros en el Caribe.

Lima Bistró es una de las tres propuestas gastronómicas que lidera el peruano Teddy Bouroncle. Está dentro del top 10 de restaurantes de la isla y en 2023 fue elegido entre los 50 mejores del Caribe. Y siempre inspirado en la cocina peruana.

No tiene que explicar en qué consiste un lomo saltado. Cuando quiere que los turistas entiendan por qué es importante este plato, solo les dice que se lo preparaba su madre los sábados con toda la familia reunida alrededor de la mesa. Un plato de casa, entrañable. “Hecho con mucha sustancia y amor”, me dice.

Perú21 visitó la isla para cubrir el festival gastronómico Auténtico. Teddy es uno de los más de 1,500 peruanos que residen en Aruba. “Ven, vas a conocer Lima”, me dijo por teléfono antes de encontrarnos frente al mar Caribe.

¿Cómo es Lima?

Aruba es una isla superchiquita, de 135,000 habitantes. Pero recibe más de dos millones de turistas al año; más o menos, un millón llega por el aeropuerto y otro millón por crucero. Durante todo el año, el viento sopla de norte a sur. Entonces, casi nunca huele a mar. Hay pocos lugares en Aruba donde hueles el mar como lo hueles en Miraflores o San Isidro, y donde estamos ahora es uno de ellos. Cuando decidí abrir Lima Bistró y buscaba el lugar, me tocó caminar por acá, que era una zona abandonada, y olí el mar, me recordó a Lima, y fue donde decidí abrir el restaurante en junio de 2021. Fuimos el primer restaurante en esta zona.

Tengo entendido que vienes a Aruba para trabajar en el Marriott.

Trabajé para Marriott once años… Trabajé para Casa Andina en Perú por cinco años, donde empecé. Después, trabajé para JW Marriott: dos años estuve en Cusco y de ahí vine a Aruba.

¿Tú buscaste ese cambio?

Yo estaba buscando salir de Perú para seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente. Y se dio la oportunidad de venir a Aruba. El 2024 cumplí diez años aquí.

Imagen

Venías años trabajando en Marriott y salíamos de una pandemia. ¿Por qué te arriesgas con el restaurante propio?

(En pandemia) fue el primer año que pasé el Día del Padre en mi casa con mis hijos, tengo cuatro; fue el primer año después de haber trabajado en hotelería 20 años. Y ese Día del Padre mis hijos me regalaron una carta que dice: “21 razones por las cuales mi papá debería abrir su restaurante”. Yo siempre hablé de querer tener un restaurante, pero nunca quieres dar ese salto. Hay ese miedo a que algo suceda, pero creo que la pandemia nos hizo perder el miedo. Eran razones graciosas, personales, familiares: “Cocina rico”, “nadie cocina peruano tan bien como él”. No hay que tener miedo a las cosas, sino ver de qué manera uno puede surfear la ola. Me gustan los riesgos. Cuando trabajaba para Casa Andina, renuncié y me fui a vivir a Singapur sin tener trabajo. Lo hice para cocinar en un restaurante de dos estrellas Michelin.

¿Y por qué no te quedaste en Singapur?

Antes de irme, Marriott Lima me ofrece la posición. Les dije que ya tenía el compromiso de Singapur, que son seis meses, y que, si me esperan, vuelvo. Me ofrecieron un trabajo en Singapur, pero regresé porque había el compromiso.

Imagen

Volvamos a Lima. ¿Por qué cocinar peruano en Aruba?

Empecé usando Marriott como plataforma para ver si esto funcionaba. Empecé a hacer diferentes activaciones en el lobby del hotel. Vi que la cocina que me gustaba y sabía hacer era una cocina peruana de alta calidad, y era muy bien recibida.

¿Algún plato en particular?

Teníamos un evento con quince tipos de cebiche y lo llenábamos. Se agotaban las entradas.

Y ahora no solo tienes un restaurante, sino tres.

Sí. Lima es 100% mío. Y estoy en sociedad en otros dos proyectos: Azar, que es una parrilla latina, donde todo nació con el pollo a la brasa, y el pollo a la brasa es nuestro producto más vendido.

¿Y en Ever qué hay de Perú?

Soy socio con un chico que trabajó en Marriott conmigo. Es un restaurante chef table, que es una experiencia solamente para catorce personas y te sirven un menú degustación de ocho tiempos. Y a veces tenemos algunas cositas con ají amarillo, rocoto, tiradito. Es un restaurante más libre, tiene una inspiración global.

Imagen

¿Por qué conquista la cocina peruana?

Creo que nuestros ajís son increíbles. No solo aportan ese kick, sino también sabor, a diferencia del chile mexicano. También gusta bastante nuestro pisco sour. Conquistan nuestras mezclas de sabores. Un lomo saltado es un plato tan sencillo, pero termina siendo un plato cautivador por la mezcla del sillao, del vinagre...

¿Hay una suerte de boom de restaurantes peruanos en el mundo?

Sí, hay un boom de restaurantes peruanos en el mundo. Hay un viajero que busca sabores diferentes. Y la comida peruana encaja muy bien.

¿Tus hijos qué te dicen ahora después de la carta?

Vienen a comer constantemente y con eso me doy por agradecido. Y mi esposa siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho, es mi compañera de aventuras… Y siempre piden lomo saltado (risas).

Autoficha:

-“Soy Teddy Bouroncle Salmón. Tengo 44 años. La familia de mi abuelo paterno es arequipeña. Mi abuela no era arequipeña, pero cocinaba unos guisos arequipeños… Y, por el lado de mi mamá, mi abuelo cocinaba un lomo saltado increíble. Por ahí un poco nació la cocina”.

-“En el colegio entrenaba para básquet hasta tarde. Llegaba y me preparaba mi propia comida. Veía en la televisión cómo se hacía el lomo saltado y yo mismo tiraba la sartén para hacerlo; según yo, era delicioso, fue lo primero que cociné. Nací en Lima. Estudié Gastronomía”.

-“Lamentablemente, ninguno de mis abuelos probó mi cocina. Quizás ellos están empujando desde arriba para que hagamos esto por acá. Quiero terminar de consolidar los restaurantes. En algo que quiero desarrollar más adelante hay una influencia asiática, lo nikéi y lo chino”.

