Comer tamales es una tradición, especialmente dominguera, que se ha ido perdiendo con el tiempo. Charo Inguanse se ha propuesto revertir esta situación impulsando y difundiendo el consumo de este delicioso platillo. Ella, junto a su esposo y sus hijos Malú y José Carlos, abrieron Tamal Tabien, un restaurante en el que se puede probar tamales de diversos lugares del Perú.

Charo cuenta que aprendió a hacer tamales desde muy niña. Su abuela y su mamá le inculcaron el amor por esta comida en Huanchaco, Trujillo, pues vendían cientos de tamales los fines de semana que eran una sensación y se acababan en pocos minutos.

Charo Inguanse, creadora de Tamal Tabien.





A medida que pasaron los años, aprendió del negocio familiar, pero luego se mudó a Lima y tuvo que dejarlo por un tiempo hasta que sus hijos crecieron.

En el 2016, continuó con su negocio de fines de semana. Esta vez, con ayuda de su esposo y sus hijos, pero eran tantos los pedidos que tuvieron que abrir un local. Es así como en el 2020 nació ‘Tamal Tabien, envolviendo tradiciones’. Su ubicación estratégica, cerca del parque Kennedy en Miraflores, ayudó a que se hiciera popular y al poco tiempo abrió su segundo local en Surco.

Charo indica que tuvo que viajar para conocer diversas técnicas.

“Cada región tiene su maíz. Fui probando maíces hasta que determiné que tiene la mejor calidad es el cusqueño, pues crece a una altura y a una temperatura que lo hace único”, detalla.

“Comer tamal es una costumbre que se está perdiendo, por eso queremos difundir la cultura tamalera , queremos rescatar lo que se está perdiendo”, afirma la emprendedora.





El secreto está en los insumos

Charo señala que el secreto para que sus tamales sean ricos está en los insumos. Asegura que los que utiliza son de gran calidad y frescos. Además, ella procesa todo para que sea natural.

“En Tamal Tabien utilizamos aceite premium, voy al mercado mayorista de Santa Anita para que todo sea fresco. En los rellenos usamos pechuga de pollo, no huesos ni grasas. Usamos la harina de calidad, no polenta ni sémola. Tampoco le pongo preservantes, es por eso que los tamales tienen una textura mejor. Las aceitunas no tienen pepas para darle al cliente una buena experiencia y que no pase el mal momento de morder una pepa “, añade.

“Mi tamal es artesanal. Además, tenemos buenas prácticas de manipulación de alimentos. Para que no se pierdan las recetas en el tiempo, todo está estandarizado, quiero dejar este legado”, remarca Charo.





Sabores bien peruanos

Charo cuenta que elabora tamales de diversas regiones del Perú. Para especializarse, ella ha viajado por diferentes ciudades de nuestro país y se ha contactado con expertos cocineros de cada zona. Es así como lanzó el tamal verde con cabrito, típico de Piura. Está hecho con culantro y choclo fresco, además del relleno de cabrito a la norteña.

Detalla que otro de los preferidos del público es el arequipeño, a base del maíz seco cusqueño, carne de cerdo y leche, con relleno de huevo y aceituna. Además, está el típico chinchano, que está envuelto con hojas de plátano. Otros son los tamales criollos con lomito de cerdo, con pollo, los tamales verdes con queso y con pollo. Cada uno cuesta S/ 6.90.





Más platos tradicionales

Además, hay una variedad de humitas, como las saladas con queso, con pollo, las dulces con pasas, las humitas de papa con queso, las de yuca con manjar o las chapanas, que son dulces tradicionales hechos con masa de yuca y endulzados con chancaca y son envueltos con hojas de plátano.

Asimismo, se vende pan con chicharrón, sánguches de pavo, almuerzos saludables, picarones y café de Villa Rica. Charo también anuncia que este 14 de febrero venderá packs por San Valentín.









Tamal Tabien atiende de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche y los domingos hasta la 1:00 de la tarde. Está ubicado en la avenida Petit Thouars 4701, Miraflores. Tiene otro local en Valle Hermoso, en Surco. También están en plataformas de delivery como Rappi, Didi y Pedidos Ya. También puedes seguir sus redes sociales en Instagram y Facebook.





