Solo unas 20 mil personas disfrutarán del Super Bowl LV en vivo este domingo 7 de febrero. Pero esto no significa que aquellos que lo veremos desde casa no podamos disfrutarlo como corresponde. Todo lo contrario, con estas 5 ideas de piqueos te ayudamos a que comas rico mientras ves el tan esperado juego entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers , a The Weeknd en el Halftime Show y los comerciales. ¡Buen provecho! ¿Cuáles son los ingredientes? Aquí todas las recetas. Toma nota.

1. Alitas de pollo picantes

Alitas de pollo picantes. (Foto: Shelby L. Bell | Flickr)

Ingredientes:

20 alas de pollo sin la punta

125 g de mantequilla derretida

7 cucharadas de salsa picante de botella (como Tabasco)

¾ taza de puré de jitomate

1 ½ cucharadita de chile en polvo

1 cucharadita de pimienta roja de cayena

Preparación:

Precalienta el horno a 190 °C. Hornea las alas en una charola durante 30 minutos, o hasta que estén bien cocinadas y doradas. Mezcla la mantequilla, la salsa, el chile y la pimienta roja en un tazón pequeño. Bate bien. Sumerge las alas en la salsa y sacude para retirar cualquier exceso de la misma. Regrésalas a la charola. Reduce la temperatura del horno a 120 °C y hornea durante otros 15 minutos.

2. Guacamole

Guacamole. (Foto: Freepik)

Ingredientes:

2 aguacates

1/2 limón, su jugo

2 cucharadas de cebolla picada

1/2 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación:

Corta los aguacates en mitades. Retira los huesos y saca la pulpa a cucharadas colocándola en un tazón. Utiliza un tenedor para machacar los aguacates. Incorpora el jugo de limón, cebolla, sal y aceite de oliva. Tapa y refrigera durante 1 hora antes de servir.

3. Pizza casera

Pizza casera. (Foto: Pixabay)

Ingredientes:

1 taza de harina

1 huevo

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla o margarina

½ cucharadita de sal

Leche fría para amasar

3 Jitomates

1 pizca de sal

1 pizca de orégano seco en polvo

1 taza de queso Oaxaca o asadero, rallado

Carnes frías y verduras al gusto

Preparación:

Mezcla harina, huevo, mantequilla y sal. Amasa y agrega leche conforme sea necesario para lograr una pasta suave y manejable. Extiende la masa con un rodillo sobre una superficie plana y enharinada. Acomoda la masa sobre una charola ligeramente engrasada. Sobre la masa se vierte la salsa y luego el jamón, el pepperoni, el salami, los champiñones o de lo que se quiera hacer la pizza. Asa los jitomates en un comal caliente, pélalos y licúalos junto con la sal y el orégano. Vierte la salsa sobre la masa extendida, agrega queso, carnes frías y/o verduras al gusto. Se hornea a fuego medio de 15 a 20 minutos.

4. Dip de queso crema con tocino

Dip de queso crema con tocino. (Foto: waylincooks | Instagram)

Ingredientes:

4 rebanadas de tocino

225 g de queso crema, suavizado

1 taza de mayonesa

225 g de queso suizo, rallado

2 cebollitas cambray, finamente picados

4 galletas saladas, machacadas

Preparación:

Cocina el tocino en un sartén a fuego medio hasta que quede dorado. Escurre la grasa, desborona y reserva. En un tazón chico de vidrio, mezcla la mayonesa con el queso crema hasta lograr una consistencia homogénea. Incorpora el queso suizo, cebollín y tocino. Calienta la mezcla dentro del microondas por 2 minutos. Retira y revuelve bien. Regresa el tazón al microondas y cocina de 2 a 4 minutos más. Espolvorea las galletas saladas machacadas encima. Sirve caliente y acompaña con galletas saladas.

5. Limonada especial

Limonada especial. (Foto: USI)

Ingredientes:

6 limones sin semilla

Ralladura de 1 limón

2 litros de agua

1/2 taza de azúcar

Preparación:

Ralla la cáscara de 1 limón, exprime el jugo de 5 limones y corta 1 limón con todo y cáscara en rebanadas delgadas. Disuelve el azúcar en el agua, agrega el jugo, ralladura y rebanadas de naranja. Refrigera y sirve bien fría.